ట్రయంఫ్ నుంచి 'స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 మోటో2' ట్రాక్ ఎడిషన్- ప్రపంచవ్యాప్తంగా 1,000 యూనిట్లే!
ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ తన సరికొత్త 'ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 మోటో2 ఎడిషన్'ను ఆవిష్కరించింది. అయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీనిని 1,000 యూనిట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేసింది.
Published : November 28, 2026 at 8:32 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ (Triumph) స్పెయిన్లో జరుగుతున్న 'వాలెన్సియా మోటోజీపీ' (Valencia MotoGP) రేసింగ్ వేదికపై తన సరికొత్త 'ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 మోటో2 ఎడిషన్'ను (Triumph Street Triple 798 Moto2 Edition) ఆవిష్కరించింది. నవంబర్ 27న ప్రారంభమైన ఈ ప్రతిష్టాత్మక బైక్ రేసింగ్ ఈవెంట్ నవంబర్ 29 వరకు కొనసాగనుంది.
ట్రాక్ రేసింగ్కు అనుగుణంగా ఈ కొత్త మిడిల్వెయిట్ నేకెడ్ బైక్ను ప్రత్యేకంగా తీర్చిదిద్దారు. లిమిటెడ్ ఎడిషన్గా వస్తున్న ఈ బైక్లను ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం 1,000 మాత్రమే విక్రయించనున్నారు. పాపులర్ '798 RS' మోడల్ ఆధారంగా తీసుకొచ్చిన ఈ మోటార్సైకిల్లో మెరుగైన రైడింగ్ అనుభవం కోసం ఛాసిస్, సస్పెన్షన్తో పాటు స్టైలింగ్లోనూ కీలక మార్పులు చేశారు.
ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 మోటో2 ఫీచర్లు: ఈ మోటో2 ఎడిషన్ సరికొత్త టెక్నాలజీ ప్యాకేజీతో వస్తోంది. ఇందులో ఎకో, రెయిన్, రోడ్, స్పోర్ట్, ట్రాక్ మోడ్లతో పాటు రెండు కస్టమైజబుల్ రైడర్ మోడ్లు కలిపి మొత్తం ఏడు రైడింగ్ మోడ్లు ఉన్నాయి.
రైడర్ భద్రత, నియంత్రణ కోసం ఇందులో లాంచ్ కంట్రోల్, ఫ్రంట్-వీల్ లిఫ్ట్ కంట్రోల్, ఇంజిన్ బ్రేకింగ్ కంట్రోల్, ఆప్టిమైజ్డ్ కార్నరింగ్ ఏబీఎస్ (ABS), కార్నరింగ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి అధునాతన ఫీచర్లను ఇచ్చారు. వీటితో పాటు రియర్-వీల్ స్లైడ్ కంట్రోల్ సదుపాయం ఉండే ట్రయంఫ్ 'ట్రాక్షన్ కంట్రోల్+'సిస్టమ్ను కూడా ఇందులో అందించారు.
ఈ బైక్లో కొత్త 7-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ టీఎఫ్టీ (TFT) డిస్ప్లేను అమర్చారు. ఇది వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే (Apple CarPlay) & ఆండ్రాయిడ్ ఆటో (Android Auto) కనెక్టివిటీకి సపోర్ట్ చేస్తుంది. అదనంగా అడాప్టివ్ కార్నరింగ్ లైట్లు, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, ఎమర్జెన్సీ డిసెలరేషన్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ వంటి ఆధునిక ఫీచర్లు కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 మోటో2 ఇంజిన్: ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, ఈ బైక్లో మరింత శక్తివంతమైన 798cc, మూడు-సిలిండర్ల యూనిట్ను అమర్చారు. 2027లో ప్రారంభం కానున్న మోటో2 ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన రేసింగ్ ఇంజిన్తో పాటే దీనిని కూడా అభివృద్ధి చేశారు. ఇది 133 bhp పవర్, 86 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ప్రస్తుత మోడల్లోని 765cc ఇంజిన్ (128 bhp పవర్, 80 Nm టార్క్)తో పోలిస్తే ఇందులో పవర్, టార్క్ రెండూ పెరిగాయి.
ఛాసిస్ & సస్పెన్షన్: సస్పెన్షన్ విషయానికొస్తే, స్టాండర్డ్ '798 RS' మోడల్లో ఉండే 41mm షోవా (Showa) బిగ్ పిస్టన్ యూనిట్ల స్థానంలో, ఇందులో పూర్తిగా అడ్జస్ట్ చేయగల 43mm ఓహ్లిన్స్ (Ohlins) NIX30 అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్కులను అమర్చారు. వెనుక వైపు కూడా స్టాండర్డ్ RS సస్పెన్షన్ను అప్గ్రేడ్ చేస్తూ, ఓహ్లిన్స్ STX46 పిగ్గీబ్యాక్ రిజర్వాయర్ మోనోషాక్ను అందించారు.
ఇక బ్రేకింగ్ కోసం ముందు భాగంలో డ్యూయల్ 310mm ఫ్లోటింగ్ డిస్క్లతో పాటు టాప్-స్పెక్ బ్రెంబో (Brembo) 'హైప్యూర్' ఫోర్-పిస్టన్ రేడియల్ కాలిపర్లను జతచేశారు. మోటో2 ఎడిషన్లో క్లిప్-ఆన్ హ్యాండిల్బార్లు, వెనుకకు అమర్చిన ఫుట్పెగ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి స్టాండర్డ్ మోడల్తో పోలిస్తే రైడర్కు మరింత అగ్రెసివ్ రైడింగ్ పొజిషన్ను అందిస్తాయి.
ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 798 మోటో2 ధర: కంపెనీ ఈ బైక్ ప్రీ-ఆర్డర్లను ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. యూకే మార్కెట్లో దీని ధరను 15,525 పౌండ్లుగా (భారత కరెన్సీలో సుమారు రూ. 18.90 లక్షలు) నిర్ణయించారు. 2027 మే నెల నుంచి దీని డెలివరీలు ప్రారంభం కానున్నాయి. అయితే, ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ను భారతదేశానికి తీసుకువస్తారా లేదా అనే దానిపై ప్రస్తుతం ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం అందుబాటులో లేదు.