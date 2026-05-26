ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RX లాంఛ్- ఓసారి చూసేయండి!
Published : May 26, 2026 at 2:28 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ ట్రాక్-ఫోకస్డ్ "ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RX"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఈ మోటార్సైకిల్ ధరను రూ. 13.91 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. స్టాండర్డ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RSతో పోలిస్తే ఈ ధర దాదాపు రూ. 1 లక్ష అధికం. అయితే ఈ కొత్త "స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RX"ను లిమిటెడ్-ఎడిషన్ మోడల్గా తీసుకురావడం గమనార్హం.
ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RSతో పోలిస్తే ఈ మోటార్సైకిల్ ప్రీమియం హార్డ్వేర్ను, మరింత స్పోర్టీ ఎర్గోనామిక్స్ను కలిగి ఉంది. దీనివల్ల ఇది ట్రాక్ రైడింగ్కు మరింత అనుకూలంగా ఉంటుంది. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కొత్త "స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RX" ప్రొడక్షన్ లిమిటెడ్ సంఖ్యలోనే ఉంటుంది. ఇది 2026 చివరి వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RX ఇంజిన్: ఈ బైక్లో 765cc ఇన్లైన్-త్రీ, 12-వాల్వ్ DOHC ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 12,000 rpm వద్ద 128.2 bhp పవర్, 9,500 rpm వద్ద 80 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. కంపెనీ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RX వెట్ వెయిట్ 188 కేజీలు. ఇది 15 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ను కలిగి ఉంటుంది. దీని సీటు ఎత్తు 839 mm.
ట్రయంఫ్ స్ట్రీట్ ట్రిపుల్ 765 RX డిజైన్: ఈ కొత్త RX ప్రత్యేకమైన మ్యాట్ అల్యూమినియం కలర్ స్కీమ్ను కలిగి ఉంది. దీనికి ఎరుపు రంగు సబ్ఫ్రేమ్, పిన్-స్ట్రిప్డ్ వీల్స్, ట్రిపుల్ క్లాంప్, సీటు, సైలెన్సర్పై RX బ్రాండింగ్ ఇచ్చారు. RS మోడల్తో పోలిస్తే ఇవి మరింత స్పోర్టీ రైడింగ్ పొజిషన్ను అందించే క్లిప్-ఆన్ హ్యాండిల్బార్లతో వస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది పూర్తిగా సర్దుబాటు చేయగల ఓహ్లిన్స్ హార్డ్వేర్ రూపంలో మరింత ప్రీమియం సస్పెన్షన్ను కూడా కలిగి ఉంది.
ఈ మోటార్సైకిల్ ముందు భాగంలో Öhlins NIX30 41mm అప్సైడ్-డౌన్ ఫోర్క్, వెనుక భాగంలో Öhlins STX40 మోనోషాక్ ఉపయోగించారు. బ్రేకింగ్ కోసం బైక్ ముందు వైపు ట్విన్ 310mm ఫ్లోటింగ్ డిస్క్లు ఉన్నాయి. వీటికి బ్రెంబో స్టైల్మా 4-పిస్టన్ మోనోబ్లాక్ కాలిపర్లు జతచేశారు. వీల్స్పై పిరెల్లి డియాబ్లో సూపర్కోర్సా SP V3 టైర్లు అమర్చారు.