ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 400Xపై సంవత్సరాంతపు ఆఫర్- ఉచితంగా రూ. 13,300 విలువైన యాక్సెసరీలు
Published : December 5, 2025 at 2:20 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ ఇండియా భారీ ఆఫర్తో ముందుకొచ్చింది. తన "ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 400 X"పై సంవత్సరాంతపు ఆఫర్ను ప్రకటించింది. దీనిలో కంపెనీ రూ. 13,300 విలువైన యాక్సెసరీలను ఉచితంగా అందిస్తుంది. అయితే ఈ ఆఫర్ ఈ డిసెంబర్ 1 నుంచి 31, 2025 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది. అంటే ఈ సమయంలో కొనుగోలు చేసిన "స్క్రాంబ్లర్ 400 X" కస్టమర్లకు మాత్రమే ఈ ఆఫర్ వర్తిస్తుంది. అయితే ఇంతకుముందే ఈ బైక్ను కలిగి ఉన్నవారికి ఇప్పుడు ఈ యాక్సెసరీలు ఉచితంగా లభించవని గుర్తుంచుకోవాలి.
స్క్రాంబ్లర్ 400 Xతో లభించే ఫ్రీ యాక్సెసరీలు ఇవే: ఈ "ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 400 X" బైక్తో లోయర్ ఇంజిన్ బార్, మడ్గార్డ్ కిట్, చిన్న ఫ్లైస్క్రీన్, ట్యాంక్ ప్యాడ్, లగేజ్ రాక్ కిట్తో పాటు అధికారిక ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ టీ-షర్ట్ వంటి యాక్సెసరీలను కంపెనీ ఉచితంగా అందిస్తోంది. కంపెనీ అందించిన సమాచారం ప్రకారం ఈ యాడ్-ఆన్ల మొత్తం ధర రూ.13,300 ఉంటుంది.
డిసెంబర్ 1 నుంచి 31, 2025 మధ్య "ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 400 X" కొనుగోలు చేసే కస్టమర్లకే ఈ యాక్సెసరీలు ఎటువంటి అదనపు ఖర్చు లేకుండా లభిస్తాయని గమనించాలి. ఈ మోటార్ సైకిల్ ఈ నెలాఖరు వరకు యాక్సెసరీ ప్యాకేజీతో సహా రూ. 2.68 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు అందుబాటులో ఉంటుంది.
ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 400 X ఇంజిన్: కంపెనీ ఎంట్రీ-లెవల్ స్క్రాంబ్లర్గా ఈ స్క్రాంబ్లర్ 400 X ఆన్-రోడ్, లైట్ ఆఫ్-రోడింగ్ రెండింటికీ అనుకూలంగా ఉంటుంది. 398 cc, సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో నడిచే ఈ బైక్ 8,000 rpm వద్ద 39.5 bhp, 6,500 rpm వద్ద 37.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 400 X ఫీచర్లు: ఈ మోటార్ సైకిల్ 19-అంగుళాల ముందు, 17-అంగుళాల వెనుక చక్రాలపై నడుస్తుంది. రెండూ బ్లాక్-ప్యాటర్న్ టైర్లతో వస్తాయి. ఇందులో సెమీ-డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, స్విచబుల్ డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఫుల్-LED లైటింగ్, USB టైప్-C ఛార్జింగ్ పోర్ట్ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.