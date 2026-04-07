ట్రయంఫ్ 350cc బైక్​లు వచ్చేశాయ్- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ట్రయంఫ్ మోటార్​సైకిల్స్ భారత మార్కెట్లో తన 350cc శ్రేణిని విడుదల చేసింది. ఈ శ్రేణి ధరలలో గణనీయమైన తగ్గుదల ఏం లేదు.

New Triumph Thruxton 400 (Photo Credit- Triumph Motorcycle India)
Published : April 7, 2026 at 11:51 AM IST

Hyderabad: ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్​సైకిల్ తన 350cc శ్రేణిని మార్కెట్లోకి విడుదల చేయనుందంటూ గత కొంతకాలంగా వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. తాజాగా కంపెనీ ఇప్పుడు తన ప్రసిద్ధి చెందిన 400cc ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు సంబంధించిన ఒక చిన్న వెర్షన్‌ను 350cc రూపంలో భారత మార్కెట్లో ప్రవేశపెట్టింది. దీనివల్ల 18 శాతం తక్కువ GST రేటు ప్రయోజనం లభిస్తుంది. ఇంజిన్ సామర్థ్యం (Displacement) ఆధారంగా ఈ మోడళ్లకు వేర్వేరు పేర్లను కేటాయించడానికి బదులుగా, వీటికి '400' అనే సంకేతాన్ని (Designation) కొనసాగించాలని సంస్థ నిర్ణయించింది.

కొత్త ట్రయంఫ్ 400 మోడళ్ల ఇంజిన్ వివరాలు: ఈ కొత్త 350cc శ్రేణిలోని మోడళ్లు, 89mm బోర్, 56.1mm స్ట్రోక్ కలిగిన 349cc సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌తో పనిచేస్తాయి. అంతకుముందు ఉన్న ఇంజిన్ యూనిట్‌లో 89mm బోర్, 64mm స్ట్రోక్ ఉండేవి.

Triumph Scrambler 400 XC (Photo Credit- Triumph Motorcycle India)

కొత్త స్పీడ్ ​​T4 ఇంజిన్, 7,500rpm వద్ద 29hp శక్తిని, 5,500rpm వద్ద 31Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ అవుట్‌పుట్, అంతకుముందు ఉన్న 398.15cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ అవుట్‌పుట్ కంటే కాస్త తక్కువ. పాత ఇంజిన్ 7,000rpm వద్ద 31hp శక్తిని, 5,000rpm వద్ద 36Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసేది.

కొత్త ట్రయంఫ్ "స్పీడ్ 400", "స్క్రాంబ్లర్ 400", "స్క్రాంబ్లర్ 400 XC" మోడళ్లలో, గరిష్ట పనితీరు గణాంకాలు ఇప్పుడు 8,500rpm వద్ద 37hp శక్తిగా, 7,000rpm వద్ద 32Nm టార్క్‌గా ఉన్నాయి. గతంలో ఇవి 8,000rpm వద్ద 40hp, 6,500rpm వద్ద 37.5Nmగా ఉండేవి.

ట్రయంఫ్ ట్రాకర్​ 400 కూడా లాంఛ్: ట్రయంఫ్ మోటార్​సైకిల్స్, భారత మార్కెట్‌లోకి సరికొత్త ట్రయంఫ్ "ట్రాకర్ 400" మోడల్‌ను కూడా ప్రవేశపెట్టింది. అయితే, అంతర్జాతీయ వెర్షన్ మోడల్‌కు భిన్నంగా, ఈ బైక్ కొత్తగా రూపొందించిన, చిన్నదైన 350cc ప్లాట్‌ఫామ్‌పై ఆధారపడి ఉంది. "థ్రక్స్టన్ 400"తో పాటు ఈ మోడల్​ అత్యంత శక్తివంతమైన ట్యూనింగ్‌లో రూపొందించిన ఒక కొత్త ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 8,750rpm వద్ద 40hp శక్తిని, 7,500rpm వద్ద 32Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

Triumph Tracker 400 (Photo Credit- Triumph Motorcycle India)

కొత్త ట్రయంఫ్ 400 మోడళ్ల ధరలు: కొత్త 350cc ఇంజిన్ శ్రేణిలో మొత్తం ఆరు మోడళ్లు ఉన్నాయి. ఈ శ్రేణిలో "స్పీడ్ ​​T4" ప్రాథమిక స్థాయి (entry-level) మోడల్‌గా నిలుస్తుంది. దీని ధరను రూ. 1.95 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. ఈ శ్రేణిలో తర్వాతి స్థానంలో ఉన్న కొత్త "ట్రయంఫ్ స్పీడ్ 400" ధర రూ. 2.32 లక్షలు కాగా, ఆ తర్వాతి మోడల్ అయిన "ట్రాకర్ 400" ధర రూ. 2.46 లక్షలుగా ఉంది.

ట్రయంఫ్ 350cc మోడళ్లుపాత ధరలుకొత్త ధరలు
స్పీడ్ T4రూ. 1.95 లక్షలురూ. 1.95 లక్షలు
స్పీడ్ 400రూ. 2.39 లక్షలురూ. 2.32 లక్షలు
స్క్రాంబ్లర్ 400 Xరూ. 2.70 లక్షలురూ. 2.59 లక్షలు
స్క్రాంబ్లర్ 400 XCరూ. 2.97 లక్షలురూ. 2.89 లక్షలు
థ్రక్స్టన్ 400రూ. 2.76 లక్షలురూ. 2.66 లక్షలు

కంపెనీకి చెందిన "స్క్రాంబ్లర్" శ్రేణి విషయానికి వస్తే, ఇందులో రూ. 2.59 లక్షల ధర కలిగిన "స్క్రాంబ్లర్ 400", ఆఫ్-రోడింగ్‌కు మరింత అనుకూలంగా ఉండే రూ. 2.90 లక్షల ధర కలిగిన "స్క్రాంబ్లర్ 400 XC" ఉన్నాయి. కాగా ట్రయంఫ్ "థ్రక్స్టన్ 400" ధరను రూ. 2.66 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.

