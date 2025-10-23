ట్రయంఫ్ నుంచి అప్డేటెడ్ మోడల్స్- వీటిలో కొత్తగా ఏముందంటే?
Published : October 23, 2025 at 3:27 PM IST
Hyderabad: ప్రీమియం మోటార్సైకిల్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ ఇటీవల 29 కొత్త, అప్డేటెడ్ మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టే ప్రణాళికలను ప్రకటించింది. బోన్నెవిల్లే, స్క్రాంబ్లర్ లైనప్లను నవీకరించడంతో ప్రారంభించి ఇప్పుడు ఈ సంస్థ తన బైక్లను విడుదల చేయడం ప్రారంభించింది. ప్రస్తుతం ట్రయంఫ్ బోన్నెవిల్లే, స్క్రాంబ్లర్ శ్రేణిలో బాబర్, స్పీడ్మాస్టర్, T100, T120, T120 బ్లాక్, అలాగే స్క్రాంబ్లర్ 900, స్క్రాంబ్లర్ 1200 XE ఉన్నాయి. కంపెనీ ఈ బైక్లన్నింటినీ అప్డేట్ చేసింది. పూర్తిగా కాకపోయినా ఈ లైనప్ను తాజాగా ఉంచడానికి ఈ మార్పులు సరిపోతాయి.
2026 ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 900 అప్డేట్లు: ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 900తో ప్రారంభించి కంపెనీ శుద్ధి చేసిన ఛాసిస్, అధునాతన షోవా సస్పెన్షన్, రేడియల్-మౌంటెడ్ బ్రేక్లను ఉపయోగించింది. ఇంకా ఇది తేలికైన అల్యూమినియం రిమ్లతో పాటు లీన్-సెన్సిటివ్ ఆప్టిమైజ్డ్ కార్నరింగ్ ABS అండ్ ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ను కూడా పొందుతుంది. ఇవి రెండూ కొత్త ఫీచర్లు. అదనంగా ఈ అప్డేట్లో రీడిజైన్ చేసిన ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, ఫుల్-LED లైటింగ్ కూడా ఉన్నాయి. కంపెనీ "ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 1200 XE"కి కూడా ఇలాంటి అప్గ్రేడ్లను చేయడం గమనించదగ్గ విషయం.
ట్రయంఫ్ బోన్నెవిల్లే బాబర్, స్పీడ్మాస్టర్ అప్డేట్లు: బోన్నెవిల్లే బాబర్, స్పీడ్మాస్టర్ రెండూ ఇప్పుడు పెద్ద 14-లీటర్ ఇంధన ట్యాంక్, కొత్త బాడీవర్క్ను కలిగి ఉన్నాయి. బాబర్ వెడల్పుగా, మరింత కుషన్డ్ సీటును కలిగి ఉండగా, స్పీడ్మాస్టర్... రైడర్, పిలియన్ కోసం విస్తృత సీట్లు, మెరుగైన హ్యాండిల్బార్లను కలిగి ఉంది.
అదనంగా క్రూయిజ్ కంట్రోల్ ఇప్పుడు స్టాండర్డ్గా లభిస్తుంది. ఇంకా రెండు మోడళ్లలో కొత్త, తేలికైన అల్యూమినియం భాగాలు ఉన్నాయి. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ అప్గ్రేడ్లను ట్రయంఫ్ T120, T120 బ్లాక్ మోడల్స్లో కూడా అందించారు.
బోన్నెవిల్లే, స్క్రాంబ్లర్ పవర్ట్రెయిన్లు: స్క్రాంబ్లర్ 900 మోడల్ 64 bhp, 80 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేసే అదే 900cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. అదే ఇంజిన్ "బోన్నెవిల్లే T100"లో కూడా ఉపయోగించారు.
వీటితోపాటు ట్రయంఫ్ "స్క్రాంబ్లర్ 1200 XE" 1,200cc, లిక్విడ్-కూల్డ్, ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 89 bhp, 110 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ కాన్ఫిగరేషన్ను T120, బాబర్, స్పీడ్మాస్టర్ వంటి ఇతర బోన్నెవిల్లే మోడళ్లలో కూడా ఉపయోగించారు.
ఈ ఏడు అప్డేటెడ్ మోడళ్లు ట్రయంఫ్ గతంలో ప్రకటించిన 29 మోటార్సైకిళ్ల శ్రేణిలో భాగం. అదనంగా కంపెనీ ఇప్పటికే తన యువ రైడర్లను లక్ష్యంగా చేసుకుని కొత్త TXP ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ శ్రేణితో సహా 7 మోడళ్లను ప్రవేశపెట్టింది. వీటిలో TF 450-X, TF 250-C, TF 450-C క్రాస్-కంట్రీ మోడళ్లు కూడా ఉన్నాయి. బోన్నెవిల్లే, స్క్రాంబ్లర్ శ్రేణులతో పాటు ఇంకా 15 కొత్త లేదా రిఫ్రెష్ చేసిన మోటార్సైకిళ్లు విడుదల కావాల్సి ఉంది.