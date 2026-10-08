ట్రయంఫ్ నుంచి మూడు కొత్త మోడళ్లు- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ భారతదేశంలో సరికొత్త "బోనెవిల్లే T40", "T40 బ్లాక్", "బోనెవిల్లే T4" మోడళ్లను విడుదల చేసింది. వీటి ధరలు రూ. 2.55 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
Published : October 8, 2026 at 7:45 PM IST
Hyderabad: బ్రిటిష్ ప్రీమియం టూవీలర్ తయారీ సంస్థ ట్రయంఫ్ మోటార్సైకిల్స్ భారత మార్కెట్లో సరికొత్త "బోనెవిల్లే T40", "T40 బ్లాక్", "బోనెవిల్లే T4" మోడళ్లను విడుదల చేసింది. దీంతో కంపెనీకి చెందిన ఐకానిక్ బోనెవిల్లే సిరీస్ ఇప్పుడు 400cc సెగ్మెంట్లోకి కూడా ఎంట్రీ ఇచ్చినట్లయింది. ఇందులో "బోనెవిల్లే T4" ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 2.55 లక్షలు కాగా T40, T40 బ్లాక్ వేరియంట్ల ధరను రూ. 2.80 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
ఈ బైక్లు ఆధునిక-క్లాసిక్ మోటార్సైకిల్ సిరీస్లోని విలక్షణమైన శైలిని కొనసాగిస్తున్నాయి. వీటిలో టియర్-డ్రాప్ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, గుండ్రని LED హెడ్లైట్, పీషూటర్ స్టైల్ ఎగ్జాస్ట్, స్పోక్డ్ వీల్స్, డ్యూయల్ రియర్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ వంటి రెట్రో హంగులు ఉన్నాయి.
ట్రయంఫ్ బోన్నెవిల్ T40, T40 బ్లాక్: డిజైన్
బోన్నెవిల్ T4: కొత్త ట్రయంఫ్ బోనెవిల్లే T40 సాంప్రదాయ శైలిలో డ్యూయల్-టోన్ పెయింట్ స్కీమ్ను కలిగి ఉంది. ఇందులో ఫ్యూయల్ ట్యాంక్పై చేతితో గీసిన పిన్స్ట్రైపింగ్, క్రోమ్ యాక్సెంట్లు, బ్రష్డ్ అల్యూమినియం ఇంజిన్ కవర్ ఉన్నాయి.
కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ బైక్ మూడు విభిన్న డ్యూయల్-టోన్ కలర్స్లో లభిస్తుంది.
- ఏజియన్ బ్లూ & ఫ్యూజన్ వైట్ (Aegean Blue & Fusion White)
- మెరిడియన్ బ్లూ & టాంగరిన్ ఆరెంజ్ (Meridian Blue & Tangerine Orange)
- న్యూ ఇంగ్లాండ్ వైట్ & జెట్ బ్లాక్ (New England White & Jet Black)
ట్రయంఫ్ T40 బ్లాక్: ట్రయంఫ్ T40 బ్లాక్ మరింత డార్క్ లుక్లో ఉంటుంది. ఇది మ్యాట్ ప్యూటర్ గ్రే, మ్యాట్ ఫాంటమ్ బ్లాక్ పెయింట్వర్క్, బ్లాక్-అవుట్ ఇంజిన్ కేసింగ్, కాంట్రాస్టింగ్ స్టీల్ స్పోక్స్తో కూడిన గ్లాస్-బ్లాక్ అల్లాయ్ రిమ్స్తో లభిస్తుంది.
బోనెవిల్లే T4: ఇక ట్రయంఫ్ T4 ఫాంటమ్ బ్లాక్, కార్నివాల్ రెడ్, కాంపిటీషన్ గ్రీన్ అనే మూడు సింగిల్-టోన్ రంగుల్లో లభిస్తుంది.
ఇంజిన్ వివరాలు: ట్రయంఫ్ 400-సిరీస్ బైక్లు లిక్విడ్-కూల్డ్, సింగిల్-సిలిండర్ 350cc TR-సిరీస్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తాయి. ఈ ఇంజిన్ 7,000 rpm వద్ద 28.6 bhp పవర్, 5,500 rpm వద్ద 31.2 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. బోనెవిల్లే రైడింగ్ క్యారెక్టర్కు అనుగుణంగా లో-ఎండ్, మిడ్-రేంజ్లో మెరుగైన పనితీరు కోసం సిలిండర్ హెడ్ను ట్యూన్ చేశారు.
ఇది మొత్తం ఐదు రైడింగ్ మోడ్లతో అందుబాటులో ఉంటుంది. వీటిలో రోడ్, రెయిన్, ఎకో అనే మూడు ప్రామాణిక మోడ్లతో పాటు, వినియోగదారుడు తమకు నచ్చినట్లుగా మార్చుకోగలిగే మరో రెండు మోడ్లు ఉన్నాయి. క్రూయిజ్ కంట్రోల్, లీన్-సెన్సిటివ్ కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి.
ఫీచర్లు: రెట్రో స్టైలింగ్ను కలిగి ఉన్నప్పటికీ, కొత్త బోనెవిల్లే T40, T40 బ్లాక్ మోడళ్లలో 4-అంగుళాల రౌండ్ TFT డిస్ప్లేను అందించారు. ఇది ట్రయంఫ్ నావిగేషన్ యాప్ ద్వారా స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీ, ఫుల్-మ్యాప్ నావిగేషన్ను అందిస్తుంది. డిస్ప్లే, హ్యాండిల్బార్ స్విచ్గేర్ ద్వారా రైడర్లు ఫోన్ కాల్స్, మ్యూజిక్ కంట్రోల్, రూట్ ప్లానింగ్, కస్టమైజబుల్ విడ్జెట్లను యాక్సెస్ చేయవచ్చు.
కొత్త బోనెవిల్లే T4లో టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్, రైడ్ మోడ్స్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABSతో కూడిన కలర్ LCD డిస్ప్లే ఉంటుంది. అయితే లీన్-సెన్సిటివ్ కార్నరింగ్ ABS, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, కస్టమ్ రైడ్ మోడ్స్ వంటి ఫీచర్లు ఈ వేరియంట్లో ఉండవు. ఇతర ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఇందులో ఫుల్ LED లైటింగ్, ఆటో-షట్డౌన్ ఇండికేటర్లు, ఎమర్జెన్సీ డీసెలరేషన్ వార్నింగ్, USB-C ఛార్జింగ్ సాకెట్ వంటివి ఉంటాయి.