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Triumph Bonneville 400: అక్టోబర్ 6న గ్లోబల్ డెబ్యూ- భారత మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు?

ట్రయంఫ్ తన సరికొత్త "బోనెవిల్లే 400"ను అక్టోబర్ 6న గ్లోబల్​గా ఆవిష్కరించనుంది. క్లాసిక్ రెట్రో లుక్‌తో రానున్న ఈ మోడల్, భారతమార్కెట్లో రారాజుగా వెలుగుతున్న రాయల్​ ఎన్​ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350కి నేరుగా సవాల్ విసరనుంది.

ప్రాతినిధ్య చిత్రం
ప్రాతినిధ్య చిత్రం (ఫొటో క్రెడిట్: Triumph Motorcycles)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 3, 2026 at 5:02 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ అంతర్జాతీయ బ్రిటీష్ టూవీలర్ బ్రాండ్ ట్రయంఫ్ (Triumph) భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేపనుంది. ఇప్పటివరకు తన బోనెవిల్లే సిరీస్‌లో అత్యంత చిన్న మోడల్ అయిన "బోనెవిల్లే 400" (Bonneville 400) బైక్‌ను మార్కెట్లోకి తీసుకువస్తోంది. భారత మార్కెట్లో రారాజుగా వెలుగుతున్న రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్లాసిక్ 350 (Royal Enfield Classic 350) బైక్‌తో ఇది తలపడనుంది.

అక్టోబర్ 6న వరల్డ్ ప్రీమియర్: ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 6, 2026న ప్రపంచవ్యాప్తంగా నాలుగు సరికొత్త మోటార్‌సైకిళ్లను పరిచయం చేయబోతున్నట్లు ట్రయంఫ్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక చిన్న టీజర్ వీడియోను కూడా కంపెనీ విడుదల చేసింది. ఈ నాలుగు బైక్‌లలో భారతదేశంలో విడుదల కాబోయే 'బోనెవిల్లే 400' కూడా ఒకటి. ఇప్పటికే ఈ రెట్రో క్లాసిక్ మోడల్ ఎలాంటి ముసుగు (Camouflage) లేకుండా భారతీయ రోడ్లపై టెస్టింగ్ చేస్తూ పలుమార్లు దర్శనమిచ్చింది.

కీలక మార్పులతో కొత్త లుక్: ఇటీవల బయటకు వచ్చిన స్పై చిత్రాల ప్రకారం.. ఈ బైక్ సరికొత్త ఛాసిస్ (Chassis), స్వింగ్‌ఆర్మ్‌తో పూర్తిగా ప్రొడక్షన్-రెడీ రూపంలో కనిపిస్తోంది.

పెద్ద బోనెవిల్లే స్ఫూర్తితో డిజైన్: ఈ సరికొత్త ట్రయంఫ్ బైక్ ఓవరాల్ స్టైలింగ్.. సంస్థకు చెందిన పెద్ద మోడల్స్ అయిన 900cc, 1200cc బోనెవిల్లే బైక్‌ల స్ఫూర్తితో రూపొందింది. ఆ ఐకానిక్ క్రూయిజర్ మోటార్‌సైకిళ్ల పాతకాలపు క్లాసిక్ లుక్ (Old-school charm) ఈ చిన్న బోనెవిల్లేలో స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. దీని రెట్రో క్లాసిక్ రూపాన్ని మరింత పెంచేలా సర్క్యులర్ LED హెడ్‌ల్యాంప్, బెల్లీ ప్యాన్, టియర్-డ్రాప్ ఆకారపు ఫ్యూయల్ ట్యాంక్, మరియు లోయర్ హ్యాండిల్‌బార్స్ అమర్చారు.

ఆకట్టుకునే రోడ్ ప్రెజెన్స్: ఇందులో ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ పరిమాణం చాలా పెద్దదిగా ఉండగా, సైడ్ ప్యానెల్స్ గుండ్రంగా, పొడవుగా ఉన్నాయి. రోడ్డుపై బైక్‌కు పవర్‌ఫుల్ లుక్ ఇచ్చేలా దీని ఫ్రంట్, రియర్ ఫెండర్లు చాలా లావుగా, బరువుగా డిజైన్ చేశారు.

క్లాసిక్ హంగులతో రెట్రో టచ్: బైక్‌లో పాతకాలపు అందం చెడిపోకుండా ఉండేందుకు పీషూటర్ ఎగ్జాస్ట్, ఇంజిన్ క్రాంక్‌కేస్ కవర్స్, రియర్ గ్రాబ్ రైల్స్ వంటి క్రోమ్ హంగులు చేర్చారు. క్లాసిక్ లుక్‌ను మరింత పెంచేలా సంప్రదాయ వైర్-స్పోక్ వీల్స్ అమర్చారు.

కొత్త ఛాసిస్, సౌకర్యవంతమైన సీటు: ఇందులో సరికొత్త ఛాసిస్, స్వింగ్‌ఆర్మ్‌ను ఉపయోగించారు. ఫ్లాట్ బెంచ్ తరహా సీటు కోసం వెనుక సబ్‌ఫ్రేమ్, వెనుక ప్రొఫైల్‌ను పొడవుగా మార్చారు.

సంప్రదాయ విడిభాగాలకే ప్రాధాన్యత: స్పీడ్ 400 మోడల్‌లో లాగా ప్రీమియం సైకిల్ పార్ట్స్ వాడకుండా, ఈ బోనెవిల్లే 400లో సంప్రదాయ ఎలిమెంట్స్‌కు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. స్పీడ్ 400లో ఉండే USD ఫ్రంట్ సస్పెన్షన్‌కు బదులుగా, ఇందులో టెలిస్కోపిక్ ఫ్రంట్ ఫోర్క్స్ ఉన్నాయి. అలాగే వెనుక వైపు ట్విన్-షాక్ సస్పెన్షన్ అందించారు. ఇక బ్రేకింగ్ విషయానికి వస్తే.. ఫ్రంట్, రియర్ డిస్క్ బ్రేక్‌లతో పాటు భద్రత కోసం డ్యూయల్-ఛానల్ ABS సపోర్ట్ ఉంటుంది. స్పీడ్ 400లో సెమీ-సర్క్యులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ ఉండగా, ఈ బోనెవిల్లే 400లో ప్రత్యేకంగా సర్క్యులర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ (రౌండ్ డిస్‌ప్లే)ను అమర్చడం విశేషం.

శక్తివంతమైన 349cc ఇంజిన్: భారతదేశంలో విడుదల కాబోయే బోనెవిల్లే 400 బైక్ సరికొత్త 349cc సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌తో రాబోతోంది. ఇది స్పీడ్ 400, స్క్రాంబ్లర్ మోడళ్ల తరహాలోనే గరిష్ఠంగా 36.5 bhp పవర్, 32 Nm పీక్ టార్క్​ను అందిస్తుంది.

దీపావళికి ముందే లాంఛ్?: భారతదేశంలో ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకమైన నవంబర్ 2026 దీపావళి పండగ సీజన్ కంటే ముందే ఈ బోనెవిల్లే 400 బైక్ మార్కెట్లో లాంఛ్ అయ్యే అవకాశాలు కన్పిస్తున్నాయి. ట్రయంఫ్ సంస్థ ఇప్పటికే తన 400cc పోర్ట్‌ఫోలియోలో స్పీడ్ T4, స్పీడ్ 400, స్క్రాంబ్లర్ 400X, స్క్రాంబ్లర్ 400 XC, త్రక్స్టన్ 400, ట్రాకర్ 400 వంటి మోడళ్లను కలిగి ఉంది. ఇప్పుడు రాబోయే బోనెవిల్లే 400 ఈ సిరీస్‌లో ఏడో మోటార్‌సైకిల్ కానుంది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ క్రేజ్‌ను తట్టుకుని ఈ సరికొత్త ట్రయంఫ్ బైక్ భారత మార్కెట్లో ఎలాంటి విజయాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి.

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