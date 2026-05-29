టయోటా తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు వచ్చేసిందోచ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
టయోటా కిర్లోస్కర్ తన 'టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఈబెల్లా'ను విడుదల చేసింది. కంపెనీ దీని ధరను రూ. 23.60 లక్షలుగా (ఎక్స్-షోరూమ్) నిర్ణయించింది.
Published : May 29, 2026 at 5:22 PM IST
Hyderabad: టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ ఎట్టకేలకూ ఇప్పుడు తన 'టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా'ను భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో దీన్ని ఆవిష్కరించగా సుదీర్ఘ నిరీక్షణ తర్వాత ఇప్పుడు ప్రారంభించింది. ఇది కంపెనీ నుంచి వచ్చిన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు. ఈ కారును టాప్-స్పెక్ E3 వేరియంట్లో రూ. 23.60 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు పరిచయం చేసింది.
ఇందులో గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, కంపెనీ ప్రస్తుతం కేవలం టాప్-స్పెక్ మోడల్ ధరను మాత్రమే ప్రకటించింది. దీని దిగువ శ్రేణి వేరియంట్లైన E1, E2 ధరలను మాత్రం ఇంకా వెల్లడించలేదు. దీంతో టయోటా ఇతర వేరియంట్లను దశలవారీగా విడుదల చేయాలని యోచిస్తున్నట్లుగా టెక్ నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ఈ మిడ్-సైజ్ SUV టయోటా భాగస్వామ్య సంస్థ అయిన మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా రీబ్యాడ్జ్డ్ వెర్షన్. సుజుకి ఇ-విటారా మోడల్ ఇప్పటికే భారతదేశంలో గత కొంతకాలంగా విక్రయానికి అందుబాటులో ఉంది. అయితే ఆసక్తికరంగా, టయోటా ఎబెల్లా E3 గ్రేడ్తో పోలిస్తే ఇ-విటారా ఆల్ఫా వేరియంట్ ధర సుమారు రూ. 3.6 లక్షలు తక్కువతో రూ. 20.1 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది.
స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్ల పరంగా ఈ రెండు మోడళ్లు దాదాపు ఒకేలా ఉండటంతో పాటు ఒకే అసెంబ్లీ లైన్పై తయారవుతున్నప్పటికీ టయోటా ఎబెల్లా ధర అధికంగా ఉండటం కాస్త విస్తు కలిగిస్తుంది.
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా పవర్ట్రెయిన్: కంపెనీ ఈ కొత్త ఎబెల్లా మోడల్ను రెండు బ్యాటరీ ఆప్షన్లతో పరిచయం చేసింది. ఒకటి 49 kWh యూనిట్ కాగా, మరొకటి 61 kWh సామర్థ్యం గల పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్. ఎబెల్లా E3 వేరియంట్ కేవలం ఈ పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్తో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇది ఒకే ఎలక్ట్రిక్ మోటారుకు శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 172 bhp పవర్, 193 Nm పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
మైలేజీ విషయానికి వస్తే, ఈ సెటప్తో టయోటా ఎబెల్లాను ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే గరిష్ఠంగా 543 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించగలదు. ప్రస్తుతం గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఈ SUV డ్యూయల్-మోటార్ సెటప్, ఆల్-వీల్ డ్రైవ్ ఆప్షన్తో కూడా అందుబాటులో ఉంది. కానీ, భారతీయ వినియోగదారులు ఈ వెర్షన్ కోసం మరికొంత కాలం వేచి చూడక తప్పదు. ప్రస్తుతానికైతే ఇది భారత మార్కెట్లోకి అందుబాటులోకి రావడం లేదు.
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా భద్రతా ఫీచర్లు: ఇది Level 2 ADAS (Advanced Driver Assist System), ఏడు ఎయిర్బ్యాగ్లు, EBSతో కూడిన ABS, ESP, బ్రేక్ అసిస్ట్, 360-డిగ్రీల కెమెరా సహా అనేక ఇతర ఫీచర్లతో వస్తుంది. కంపెనీ ఈ వాహనానికి 8 ఏళ్ల బ్యాటరీ వారంటీ, అష్యూర్డ్ బైబ్యాక్ ఆప్షన్, బ్యాటరీ-యాజ్-ఎ-సర్వీస్ (BaaS) ఆప్షన్, ఆకర్షణీయమైన ఫైనాన్స్ స్కీమ్లను కూడా అందిస్తోంది.