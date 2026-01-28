టయోటా 'హైరైడర్' కోసం టెక్ ప్యాకేజీ లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
టయోటా ఇండియా తన మిడ్-సైజ్ SUV టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ కోసం కొత్త టెక్ ప్యాకేజీని ప్రారంభించింది.
Published : January 28, 2026 at 11:57 AM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ ఇండియా తన మిడ్-సైజ్ SUV, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ కోసం కొత్త టెక్ ప్యాకేజీని విడుదల చేసింది. ఈ కొత్త టెక్ ప్యాకేజీలో కంపెనీ అధికారిక యాక్సెసరీల జాబితా నుంచి తీసుకున్న అనేక ఫీచర్లు, సేఫ్టీ కిట్లు ఉన్నాయి. ఈ ప్యాకేజీ అన్ని హైరైడర్ వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంటుంది. దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలను పరిశీలిద్దాం రండి.
టయోటా హైరైడర్ టెక్ ప్యాకేజీ ఫీచర్లు: ఈ టెక్ ప్యాకేజీ ప్రతి వేరియంట్లో అందుబాటులో ఉన్న ఫీచర్ల జాబితాకు కస్టమైజబుల్ యాంబియంట్ లైటింగ్ సిస్టమ్, ఫ్రంట్ డాష్క్యామ్ అండ్ హెడ్-అప్ డిస్ప్లే (HUD)ని జోడిస్తుంది. ఆసక్తికరంగా, టాప్-స్పెక్ అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ V వేరియంట్ ఇప్పటికే HUD, మల్టీ-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్తో వస్తుంది. దీనితో పాటు, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ టెక్ ప్యాకేజీ మోడల్తో సమానంగా ఉంటుంది. ఇది పెట్రోల్, హైబ్రిడ్, CNG పవర్ట్రెయిన్లతో వస్తుంది. దీని పెట్రోల్ వెర్షన్లో AWD ఎంపిక కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.
టయోటా హైరైడర్ వేరియంట్ల వారీగా టెక్ ప్యాకేజీ ధర:
|టయోటా హైరైడర్ టెక్ ప్యాకేజీ ధరలు
|టయోటా హైరైడర్ వేరియంట్లు
|మాన్యువల్
|ఆటోమేటిక్
|CNG
|హైబ్రిడ్
|AND
|రూ. 11.24 లక్షలు
|-
|-
|-
|S
|రూ. 12.76 లక్షలు
|రూ. 13.91 లక్షలు
|రూ. 13.62 లక్షలు
|రూ. 16.75 లక్షలు
|G/G(O)
|రూ. 14.52 లక్షలు
|రూ. 15.68 లక్షలు
|రూ. 15.58 లక్షలు
|రూ. 18.73 లక్షలు
|In
|రూ. 16.02 లక్షలు
|రూ. 17.18 లక్షలు
|-
|రూ. 19.86 లక్షలు
|V AWD
|-
|రూ. 18.58 లక్షలు
|-
|-
కంపెనీ ఈ కారులోని ప్రతి వేరియంట్లో ఈ టెక్ ప్యాకేజీ ఆప్షన్ను అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 29,499. దీంతో ఈ ప్యాకేజీతో కలిపి అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ ధర రూ. 11.24 లక్షల నుంచి ప్రారంభమై రూ. 20.05 లక్షల వరకు ఉంటుంది. అదనంగా CNG వెర్షన్ ధర రూ. 13.62 లక్షల నుంచి రూ. 15.58 లక్షల వరకు ఉంటుంది. AWD వేరియంట్ ధర రూ. 18.58 లక్షల నుంచి రూ. 18.7 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) వరకు ఉంటుంది. మార్కెట్లో ఈ అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్ "టాటా సియారా" వంటి మిడ్-సైజ్ SUVలతో పోటీపడుతుంది.