మార్కెట్లోకి టయోటా తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 543km ప్రయాణించొచ్చు!
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా EV దేశీయ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించింది. బుకింగ్లు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. దీనిపై మరింత సమాచారం మీకోసం!
Published : January 20, 2026 at 3:08 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ భారతదేశంలో తన తొలి ఎలక్ట్రిక్ కారు "టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా"ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUV వాస్తవానికి మారుతి సుజుకి ఇ-విటారా ఎలక్ట్రిక్ SUVకి రీబ్యాడ్జ్ వెర్షన్ కావడం గమనార్హం. ఇది మారుతి సుజుకితో టయోటా భాగస్వామ్యంలో వచ్చిన ఉత్పత్తి. ఈ కారు మిడ్-సైజ్ ఎలక్ట్రిక్ SUV విభాగంలో విడుదల కానుంది.
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా EV బ్యాటరీ, రేంజ్: ఈ కొత్త టయోటా EV రెండు బ్యాటరీ ఎంపికలలో వస్తుంది: 49kWh, 61kWh LFP బ్యాటరీ ప్యాక్. మొదటి బ్యాటరీ ప్యాక్తో వచ్చే ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 144hp, 189Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రెండవ బ్యాటరీ ప్యాక్తో లభించే ఎలక్ట్రిక్ మోటారు 174hp, 189Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఇక రేంజ్ విషయానికి వస్తే, దీని పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్ సింగిల్ ఛార్జ్తో 543 km వరకు ప్రయాణించగలదు. ఈ EVతో ఇప్పుడు టయోటా ఇండియన్ పోర్ట్ఫోలియోలో పెట్రోల్, డీజిల్, హైబ్రిడ్, ఎలక్ట్రిక్ మోడల్లు ఉన్నాయి.
|బ్యాటరీ ఆప్షన్లు
|49 kWh
|61 kWh
|ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ల సంఖ్య
|1
|1
|పవర్
|144 PS
|174 PS
|టార్క్
|189 Nm
|189 Nm
|క్లెయిమ్డ్ రేంజ్
|543 km వరకు (ARAI)
|Not specified
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా EV ఎక్స్టీరియర్: అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా EV మారుతి మోడల్తో సమానంగా కనిపిస్తుంది. అయితే ఇది సొగసైన, సెగ్మెంటెడ్ LED DRLలు, మందపాటి నలుపు ట్రిమ్తో అనుసంధానించిన త్రిభుజాకార హెడ్లైట్లు, సైడ్స్లో రెండు నిలువు ఎయిర్ వెంట్లతో మృదువైన ఫ్రంట్ బంపర్ ఉన్నాయి.
అదనంగా, ఇది ఆకర్షణీయంగా కనిపించే ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన బంపర్ను కలిగి ఉంది. దాని పక్కల నిలువు ఎయిర్ వెంట్స్ ఉన్నాయి. మొత్తం బాడీకి తగినంత బాడీ క్లాడింగ్ ఉంది. మరియు మారుతి EV మాదిరిగానే దీని వెనుక డోర్ హ్యాండిల్స్ C-పిల్లర్లో విలీనం చేశారు. ఫ్రంట్ లైట్ల మాదిరిగా లైట్ బార్కు అనుసంధానించినట్లు కాకుండా టెయిల్లైట్లు కూడా సెగ్మెంటెడ్ ఎఫెక్ట్ను కలిగి ఉంటాయి.
|Charging Method
|49 kWh
|61 kWh
|7 kW AC (10-100%)
|6.50 hours
|9.00 hours
|11 kW AC (10-100%)
|4.50 hours
|5.50 hours
|DC Fast Charging (10-80%)
|45 minutes
|45 minutes
కలర్ ఆప్షన్లు: ఇది ఐదు మోనోటోన్, నాలుగు డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లను అందిస్తుంది. మోనోటోన్ రంగులలో కేఫ్ వైట్, బ్లూయిష్ బ్లాక్, గేమింగ్ గ్రే, స్పోర్టిన్' రెడ్, ఎంటైసింగ్ సిల్వర్ ఉన్నాయి. అయితే అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా డ్యూయల్-టోన్ కలర్ ఆప్షన్లలో కేఫ్ వైట్, ల్యాండ్ బ్రీజ్ గ్రీన్, స్పోర్టిన్' రెడ్, ఎంటైసింగ్ సిల్వర్ బాడీ కలర్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ బ్లాక్ రూఫ్లతో వస్తాయి.
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా EV ఇంటీరియర్: టయోటా ఇతర రీబ్యాడ్జ్ మారుతి ఇ-విటారా మోడళ్ల మాదిరిగానే దీని లోపలి భాగంలో పెద్దగా మార్పులు లేవు. ఈ అర్బన్ క్రూయిజర్ EV క్యాబిన్ చాలావరకు ఇ-విటారాతో సమానంగా ఉంటుంది. ఇది 10.1-అంగుళాల డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే, 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 12-కలర్ యాంబియంట్ లైటింగ్, JBL సౌండ్ సిస్టమ్తో పాటు మరిన్నింటిని కలిగి ఉంటుంది.
టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా EV భద్రతా ఫీచర్లు: దీని అన్ని వేరియంట్లు ఏడు ఎయిర్బ్యాగులు, డిస్క్ బ్రేక్లు ప్రామాణికంగా వస్తాయి. అయితే దీనిలోని 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, ఆటో-హోల్డ్తో కూడిన ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, అకౌస్టిక్ వెహికల్ అలర్ట్ సిస్టమ్ (AVAS) వంటి ఇతర ఫీచర్లు వేరియంట్ను బట్టి మారుతూ ఉంటాయి.
టాప్-స్పెక్ అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా EVలో లేన్ కీప్ అసిస్ట్, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్ వంటి ఫీచర్లతో కూడిన లెవెల్ 2 ADAS సూట్ కూడా ఉంది. కంపెనీ 500కి పైగా EV-ఎనేబుల్డ్ సర్వీస్ టచ్పాయింట్లు, 8 సంవత్సరాల బ్యాటరీ వారంటీ, బ్యాటరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్ (BaaS) రెంటల్ ప్రోగ్రామ్, 60 శాతం బైబ్యాక్ అష్యూరెన్స్ స్కీమ్ను అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: మార్కెట్లో హ్యుందాయ్ క్రెటా ఎలక్ట్రిక్, మహింద్రా BE 6, విన్ఫాస్ట్ VF6 మోడళ్లతో పోటీపడుతుంది.
బుకింగ్స్ స్టార్ట్: కంపెనీ దీని బుకింగ్లను ప్రారంభించింది. ఆసక్తి ఉన్నవారు రూ. 25,000 టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి ఈ టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ ఎబెల్లా EVని బుక్ చేసుకోవచ్చు.