స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ ఇంజిన్తో టయోటా 'ఇన్నోవా హైక్రాస్' ఫెస్లిఫ్ట్- ఈ MPV ధర ఎంతంటే?
టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ భారత మార్కెట్లో తన అప్డేటెడ్ 'ఇన్నోవా హైక్రాస్'ను విడుదల చేసింది.
Published : November 26, 2026 at 12:48 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ వాహన తయారీ సంస్థ టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ (TKM) భారత మార్కెట్లో తమ పాపులర్ ఎంపీవీ (MPV) మోడల్ 'ఇన్నోవా హైక్రాస్' అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను విడుదల చేసింది. ఈ అప్డేటెడ్ మోడల్లో ప్రధానంగా ఫ్లెక్స్-ఫ్యూయల్కు అనుకూలమైన స్ట్రాంగ్ హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చారు. దీనితో పాటు వాహనం బాహ్య డిజైన్, ఫీచర్ల జాబితాలో పలు కీలక మార్పులు చేసినట్లు కంపెనీ తెలిపింది.
ఈ సందర్భంగా టయోటా ఇండియా ఛైర్మన్, మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ & సీఈవో (CEO) మసకాజు యోషిమురా మాట్లాడుతూ.. "భారత వినియోగదారుల అభిరుచులకు అనుగుణంగా, సరికొత్త సాంకేతికతతో ఈ వాహనాన్ని తీర్చిదిద్దాము. ఈ అప్డేటెడ్ ఇన్నోవా హైక్రాస్ వాహనాలను కర్ణాటకలోని మా బిడాడి ప్లాంట్లోనే పూర్తిస్థాయిలో తయారు చేయనున్నాము" అని వెల్లడించారు.
The all-new Innova HyCross has evolved with a thunderous new presence combining style, comfort, technology and performance. Visit https://t.co/MLqjJImvry to know more. #ThunderStrikesAgain #TheAllNewInnovaHycross #IconicEvolution #DrumTaoXToyota #Awesome #ToyotaIndia https://t.co/8dKaQgpJJ9— Toyota India (@Toyota_India) November 25, 2026
|Variant
|Fuel Type
|Price (ex-showroom)
|G
|Flex Hybrid Electric
|Rs 19,99,000
|GX
|Flex Hybrid Electric
|Rs 23,99,000
|Gasoline
|Rs 19,59,000
|VX
|Flex Hybrid Electric
|Rs 28,79,000
|ZX
|Flex Hybrid Electric
|Rs 31,99,000