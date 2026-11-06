ఫ్లీట్ ఆపరేటర్ల కోసం ఇన్నోవా క్రిస్టా 'లిమో' ఎడిషన్- ధర ఎంతంటే?
టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ ఫ్లీట్ ఆపరేటర్ల కోసం తన 'ఇన్నోవా క్రిస్టా' లైనప్లో సరికొత్త 'లిమో' ఎడిషన్ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 19.95 లక్షలుగా నిర్ణయించింది.
Published : November 6, 2026 at 3:19 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ (TKM) భారత మార్కెట్లోకి సరికొత్త 'ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో (LIMO)' ఎడిషన్ను తీసుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా కమర్షియల్ మొబిలిటీ, ఫ్లీట్ ఆపరేటర్లను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ను రూపొందించింది. సుదూర ప్రయాణాల్లో ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యం, లగ్జరీ, విశాలమైన స్థలం అందించడమే ధ్యేయంగా ఈ 'లిమో' ఎడిషన్ను కంపెనీ రంగంలోకి దించింది.
ఈ కొత్త ఇన్నోవా క్రిస్టా 'లిమో' ఎడిషన్ స్టాండర్డ్ క్రిస్టా బేస్ (ప్లాట్ఫారమ్) పైనే వస్తుంది. అందువల్ల ఇందులో కూడా అదే విధమైన కెప్టెన్ సీట్లు, అద్భుతమైన రైడ్ క్వాలిటీ ఉంటాయని కంపెనీ చెబుతోంది. అయితే, ఈ ప్రత్యేక లిమో ఎడిషన్ కేవలం 'GX-SLF' గ్రేడ్లో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఇందులో కెప్టెన్ సీట్లను అందించడం వల్ల వెనుక వరుసలో కూర్చునే ప్రయాణికులకు మరింత సౌకర్యం, విశాలమైన లెగ్రూమ్ లభిస్తాయి.
టయోటా ఈ ఇన్నోవా క్రిస్టా లిమో ఎడిషన్లో మెకానికల్గా ఎలాంటి మార్పులు చేయలేదు. ఇది ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న 2.4-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్తోనే వస్తుంది. స్టాండర్డ్ ఇన్నోవా క్రిస్టా లాగే ఇది కూడా 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో లభిస్తుంది. ఇది లీటరుకు గరిష్ఠంగా 15 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజ్ ఇస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. కాగా, ప్రస్తుతం మార్కెట్లో ఉన్న స్టాండర్డ్ ఇన్నోవా క్రిస్టా లైనప్లో GX, GX+, VX, ZX అనే నాలుగు ప్రధాన ట్రిమ్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా 'లిమో' ఎడిషన్ ధర & ఫీచర్లు: భారత మార్కెట్లో విడుదలైన టయోటా ఇన్నోవా క్రిస్టా 'లిమో' ఎడిషన్ పూర్తిగా కొత్త మోడల్ కాదు, అప్గ్రేడ్ కూడా కాదు. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న ఫ్లీట్ వెర్షన్కు కొత్త పేరుతో చేసిన రీబ్రాండింగ్ మాత్రమే. దీని ధరలు కింది విధంగా ఉన్నాయి:
- GX ఫ్లీట్ 7-సీటర్: రూ. 19.95 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
- GX ఫ్లీట్ 8-సీటర్: రూ. 19.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)
ఈ MPVలో ఫ్లెక్సిబుల్ సీటింగ్తో కూడిన విశాలమైన క్యాబిన్, అన్ని వరుసలకు ఎయిర్ కండిషనింగ్, తగినంత హెడ్రూమ్, లెగ్రూమ్ ఉన్నాయి. అలాగే స్మార్ట్ఫోన్ కనెక్టివిటీతో కూడిన టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, స్టీరింగ్పై కంట్రోల్స్ అందించారు. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం ఇందులో 7-ఎయిర్బ్యాగ్లు, ABS, వెహికల్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రానిక్ బ్రేక్ఫోర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ (EBD), బ్రేక్ అసిస్ట్ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ విడుదల సందర్భంగా టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ సేల్స్, సర్వీస్ అండ్ యూజ్డ్ కార్ బిజినెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ సబరి మనోహర్ మాట్లాడుతూ, "రెండు దశాబ్దాలకు పైగా ఇన్నోవా తన విశ్వసనీయత, సౌకర్యం, ఓనర్షిప్ అనుభవంతో వినియోగదారుల విశ్వాసాన్ని సంపాదించుకుంది. అందుకే ఇది అనేక తరాల ప్రజలకు ఇష్టమైన ఎంపికగా నిలిచింది" అని పేర్కొన్నారు.