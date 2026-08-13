టయోటా హైరైడర్లో 'ఏరో బ్లాక్ ఎడిషన్' స్టైలింగ్ ప్యాకేజ్- ఓసారి చూసేయండి!
టయోటా కిర్లోస్కర్ తన టయోటా హైరైడర్ కోసం కొత్తగా 'ఏరో బ్లాక్ ఎడిషన్' స్టైలింగ్ ప్యాకేజీని పరిచయం చేసింది. దీని ధర రూ. 31,999.
Published : August 13, 2026 at 3:37 PM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా కిర్లోస్కర్ 'ఏరో బ్లాక్ ఎడిషన్' అనే కొత్త స్టైలింగ్ ప్యాకేజీతో టయోటా హైరైడర్ను పరిచయం చేసింది. ఈ ప్యాకేజీ ధరను రూ. 31,999గా నిర్ణయించారు. ఈ కొత్త ఎడిషన్ కంపెనీ డీలర్షిప్ల వద్ద అందుబాటులో ఉంది. ఇది ప్రత్యేకంగా 'మిడ్నైట్ బ్లాక్' ఎక్స్టీరియర్ రంగు కలిగిన G(O), V ట్రిమ్లలో (పెట్రోల్, స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ వేరియంట్లు) మాత్రమే లభిస్తుంది.
టయోటా హైరైడర్ G(O), V ట్రిమ్ల ప్రారంభ ధరలు వరుసగా రూ. 14.87 లక్షలు, రూ. 16.42 లక్షలుగా ఉన్నాయి. 'ఏరో బ్లాక్ ఎడిషన్' ప్యాకేజీని జోడించడం వల్ల వీటి ధరలు రూ. 15.19 లక్షలు, రూ. 16.74 లక్షలకు పెరుగుతాయి. ఇకపోతే గతేడాది, ఈ కార్ల తయారీ సంస్థ హైరైడర్ కోసం 'ఏరో ఎడిషన్' స్టైలింగ్ కిట్ను ప్రవేశపెట్టింది.
టయోటా హైరైడర్ ఏరో బ్లాక్ ఎడిషన్ స్పెషాలిటీ ఏంటి?: ఈ స్టైలింగ్ ప్యాకేజీలో హెడ్లైట్ల చుట్టూ, ఫ్రంట్ గ్రిల్ గ్రిల్, టెయిల్గేట్పై ఉన్న క్రోమ్ ఎలిమెంట్లతో సహా కారు బాహ్య భాగంలోని అనేక క్రోమ్ భాగాలను నలుపు రంగులోకి మార్చారు.
అదనంగా, ముందు బంపర్ కింది భాగంలో ఉండే సిల్వర్ ఫినిషింగ్ను కూడా నలుపు రంగుగా మార్చారు. అలాగే, ఇందులో 'Aero Black Limited Edition' బ్యాడ్జ్ కూడా ఉంది. ఇది దీనిని మిగిలిన మోడళ్ల నుంచి ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతుంది.
టయోటా హైరైడర్ ఏరో బ్లాక్ ఎడిషన్ పవర్ట్రెయిన్: ఇది కేవలం ఒక కాస్మెటిక్ స్టైలింగ్ ప్యాకేజీ మాత్రమేనని గమనించాలి. అందువల్ల, హైరైడర్లో ఎలాంటి మెకానికల్ మార్పులు చేయలేదు. ట్రిమ్ను బట్టి ఇది పెట్రోల్, CNG, స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ పవర్ట్రెయిన్ ఆప్షన్లను అందిస్తుంది.
టయోటా హైరైడర్ 1.5-లీటర్, 4-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగిస్తుంది. ఇది 103hp పవర్, 137Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్ (MT) లేదా 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తుంది.
అదనంగా, ఈ ఇంజిన్ టూ-వీల్ డ్రైవ్, ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ అనే రెండు ఆప్షన్లను అందిస్తుంది. CNG కిట్తో, పవర్, టార్క్ అవుట్పుట్లు వరుసగా 88hp, 121.5Nmకు తగ్గుతాయి. హైరైడర్ CNG వేరియంట్ను ప్రత్యేకంగా 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్తో విక్రయిస్తున్నారు.
స్ట్రాంగ్-హైబ్రిడ్ వెర్షన్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో 1.5-లీటర్ 3-సిలిండర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో పాటు ఒక ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సెటప్ ఇచ్చారు. ఈ రెండూ కలిసి 115hp పవర్ను జనరేట్ చేస్తాయి. ఎలక్ట్రిక్ మోటార్కు పవర్ 0.60kWh లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ నుంచి వస్తుంది. ట్రాన్స్మిషన్ బాధ్యతలను eCVT యూనిట్ చూసుకుంటుంది. ఇది పవర్ను కేవలం ఫ్రంట్ వీల్స్కు మాత్రమే పంపుతుంది.