దసరా స్పెషల్: టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ వచ్చేస్తోంది- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
ఈ పండగ సీజన్ను పురస్కరించుకుని టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ కీలక అప్డేట్ ఇచ్చింది. తన అప్కమింగ్ గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ తొలి టీజర్ను విడుదల చేసిన కంపెనీ, ఈ హ్యాచ్బ్యాక్ను అక్టోబర్ 14న ఆవిష్కరించనున్నట్లు ప్రకటించింది.
Published : October 10, 2026 at 8:41 PM IST
Hyderabad: కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా కిర్లోస్కర్ మోటార్ తన అప్కమింగ్ "గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్" టీజర్ను విడుదల చేసింది. దీంతో ఈ మోడల్ డిజైన్పై ఓ క్లారిటీ వచ్చింది. ఈ టీజర్లో రీ-డిజైన్ చేసిన ముందుభాగం కనిపిస్తుండగా, మరిన్ని మార్పులు కూడా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ను కంపెనీ 2026 అక్టోబర్ 14న విడుదల చేయనుంది. మారుతి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్ మాదిరిగానే, ఈ టయోటా మోడల్లోనూ త్రీ-సిలిండర్ Z-సిరీస్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను అందించనున్నారు.
టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ పవర్ట్రెయిన్: ఇంజిన్ విషయానికొస్తే, ప్రస్తుతం ఉన్న గ్లాంజాలో 1.2-లీటర్, 4-సిలిండర్, నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ ఉంది. అయితే, కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ వెర్షన్లో మారుతి బాలెనోలో ఉన్నటువంటి 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్ Z-సిరీస్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను ఉపయోగించే అవకాశం ఉంది.
మారుతి బాలెనోలో ఈ ఇంజిన్ పెట్రోల్, CNG అనే రెండు వెర్షన్లలో లభిస్తోంది. పెట్రోల్ వెర్షన్లో ఇది 81 bhp పవర్, 112 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదే సమయంలో CNG వెర్షన్లో ఈ ఇంజిన్ 69 bhp పవర్, 102 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. ఈ వాహనంలో ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ లేదా AMT ఎంపిక అందుబాటులో ఉంది. ఇప్పుడు ఈ అప్కమింగ్ "టయోటా గ్లాంజా"లో కూడా ఇదే తరహా సెటప్ ఉండే అవకాశం ఉంది. అయితే టయోటా CNG వేరియంట్ను, AMT ఆప్షన్ను అందిస్తుందా లేదా అనే దానిపై ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. అప్డేటెడ్ మారుతి బాలెనో ఇప్పటికే తన CNG శ్రేణిలో ఈ ఆప్షన్ను చేర్చింది.
టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ ఫీచర్లు: రాబోయే గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్లో మారుతి బాలెనో ఫేస్లిఫ్ట్లోని ఫీచర్లే ఉంటాయి. వాటిలో లెవెల్-2 ADAS సూట్ కూడా ఒకటి. ఈ కారులో అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్, లేన్-కీప్ అసిస్ట్, హై-బీమ్ అసిస్ట్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
ఇతర ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఇందులో హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే & ఆండ్రాయిడ్ ఆటోతో కూడిన 9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ ఉండొచ్చు.
టయోటా గ్లాంజా ఫేస్లిఫ్ట్ ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న టయోటా గ్లాంజా పెట్రోల్ వేరియంట్ల ధరలు రూ. 6.73 లక్షల నుంచి రూ. 9.99 లక్షల మధ్య ఉండగా, CNG వెర్షన్ల ధరలు రూ. 8.49 లక్షల నుంచి రూ. 9.53 లక్షల మధ్య ఉన్నాయి. కొత్త ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్ ధర ప్రస్తుత మోడల్ కంటే కాస్త ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంది. ఈ శ్రేణిలో E, S, G, V ట్రిమ్లు ఉన్నాయి. అయితే CNG వెర్షన్ కేవలం S, G ట్రిమ్లలో మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో మాత్రమే లభిస్తుంది.