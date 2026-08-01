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బడ్జెట్ ధరలో EV కార్లు: 'BaaS' విధానంలో లభించే 5 చౌకైన కార్లు ఇవే!

కొత్త ఈవీ కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? 'BaaS' విధానంలో తక్కువ బడ్జెట్​లో లభించే 5 అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కార్ల పూర్తి వివరాలు ఇవే!

Tata Tiago EV
Tata Tiago EV (Photo Credit- Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 1, 2026 at 5:30 PM IST

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Hyderabad: దేశంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు నిరంతరం పెరుగుతుండటంతో సాధారణ వాహనదారులు ఇప్పుడు ప్రత్యామ్నాయాల వైపు చూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ కార్లు (EVs) క్రమంగా ప్రధాన స్రవంతిలోకి (Mainstream) వస్తున్నాయి. తక్కువ రన్నింగ్ కాస్ట్‌తో పాటు, పెట్రోల్, ఇథనాల్ భవిష్యత్తుపై నెలకొన్న అనిశ్చితి కూడా వినియోగదారులను ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వైపు అడుగులు వేసేలా ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మీరు కూడా కొత్తగా ఒక ఎలక్ట్రిక్ కారును కొనుగోలు చేయాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే భారతదేశంలో 'బ్యాటరీ-ఎజ్-ఎ-సర్వీస్' (BaaS) ప్రోగ్రామ్ కింద అందుబాటులో ఉన్న కార్లను పరిశీలించవచ్చు.

అసలు ఏంటి ఈ 'BaaS' ప్రోగ్రామ్?: సాధారణంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనంలో బ్యాటరీ అత్యంత ఖరీదైన భాగం (మొత్తం ధరలో సుమారు 30 శాతం నుంచి 40 శాతం వరకు ఉంటుంది). అయితే BaaS విధానంలో బ్యాటరీ ధరను మినహాయించి వాహనాన్ని విక్రయిస్తారు. దీనివల్ల కారు ప్రారంభ కొనుగోలు ధర (Ex-showroom price) భారీగా తగ్గిపోతుంది. అయితే ఆ తర్వాత మనం కిలోమీటర్ల చొప్పున వాహనానికి అద్దె చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. భారతదేశంలో ఈ ప్రత్యేకమైన BaaS సౌకర్యంతో లభిస్తున్న 5 అత్యంత బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఇవే.

5. కియా సైరోస్ EV (Kia Syros EV): కియా ఇండియా ఇటీవల కియా సైరోస్ ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్‌ను విడుదల చేసింది. BaaS (Battery as a Service) విధానం కింద దీని ప్రారంభ ధరను రూ. 7.99 లక్షలుగా నిర్ణయించారు. కొనుగోలు తర్వాత చెల్లించాల్సిన బ్యాటరీ అద్దె కిలోమీటరుకు రూ. 3.3గా ఉంది. ఈ సైరోస్ EV రెండు రకాల లిక్విడ్-కూల్డ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది.

Kia Syros EV
Kia Syros EV (Photo Credit- Kia India)

మొదటిది 42 kWh ప్యాక్ కాగా, రెండోది 51.4 kWh ప్యాక్. మొదటి ప్యాక్ ముందు యాక్సిల్‌పై అమర్చిన ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌కు శక్తిని అందిస్తుంది. ఇది 132.76 bhp పవర్, 255 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. అదేవిధంగా, రెండో బ్యాటరీ ప్యాక్ కూడా ముందు యాక్సిల్-మౌంటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌కు శక్తిని అందిస్తూ, 168.9 bhp పవర్, 255 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

4. సిట్రోయెన్ eC3 (Citroen eC3): ఫ్రెంచ్ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం 'సిట్రోయెన్' నుంచి వచ్చిన ఈ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్‌బ్యాక్.. బడ్జెట్ ధరలో లభించే అత్యుత్తమ EV కార్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. BaaS (బ్యాటరీ-ఎజ్-ఎ-సర్వీస్) పథకం కింద ఈ కారు కేవలం రూ. 6.89 లక్షల ప్రారంభ ధరతోనే లభిస్తుంది.

Citroen e-C3X
Citroen e-C3X (Photo Credit- Citroen India)
  • బ్యాటరీ అద్దె వ్యయం: ఈ కారు బ్యాటరీ వినియోగానికి గాను వినియోగదారులు ప్రయాణించే ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ. 2.26 చొప్పున చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
  • బ్యాటరీ & పవర్: సిట్రోయెన్ eC3 మోడల్‌లో 29.2 kWh సామర్థ్యం గల హై-డెన్సిటీ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను అమర్చారు. ఇది ఇందులోని పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్‌కు శక్తిని అందిస్తుంది. ఈ మోటార్ గరిష్ఠంగా 56.2 bhp పవర్‌ను, 143 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
  • డ్రైవింగ్ రేంజ్: ఈ సిట్రోయెన్ eC3 246 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.

3. టాటా పంచ్ ఈవీ (Tata Punch EV): ఈ జాబితాలో మూడో స్థానంలో దేశీయ ఆటోమొబైల్ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్‌కు చెందిన పాపులర్ మైక్రో-SUV 'టాటా పంచ్ EV' నిలిచింది. కస్టమర్ల అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఇది మార్కెట్లో రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో లభిస్తోంది. ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్‌లు 'పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్'తో వస్తాయి.

Tata Punch EV
Tata Punch EV (Photo Credit- Tata Motors)

బ్యాటరీ & పవర్ ఆప్షన్స్:

  • మొదటి ఆప్షన్: 30 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్ . ఇది 87.16 bhp పవర్‌ను, 154 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
  • రెండో ఆప్షన్: 40 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్. ఇది 127.3 bhp పవర్‌ను, 154 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
  • డ్రైవింగ్ రేంజ్: ఈ కారు చిన్న బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో పూర్తి ఛార్జింగ్‌పై 375 కిలోమీటర్లు, పెద్ద బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో ఏకంగా 468 కిలోమీటర్ల రేంజ్‌ను అందిస్తుంది.
  • BaaS ధర & అద్దె వ్యయం: BaaS పథకం కింద టాటా పంచ్ EV కారు ప్రారంభ ధర కేవలం రూ. 6.49 లక్షలుగా ఉంది. అయితే, దీనికి అదనంగా వినియోగదారులు ప్రయాణించే ప్రతి కిలోమీటరుకు రూ. 2.60 చొప్పున బ్యాటరీ అద్దె రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.

2. MG కామెట్ ఈవీ (MG Comet EV): భారతదేశపు అత్యంత చిన్న ఎలక్ట్రిక్ కార్ అయిన MG కామెట్ EV విషయానికి వస్తే, BaaS (Battery-as-a-Service) విధానం కింద దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 4.99 లక్షలు. కాగా, బ్యాటరీ అద్దె ఖర్చు కిలోమీటరుకు రూ. 3.20గా ఉంటుంది.

MG Comet EV
MG Comet EV (Photo Credit- JSW MG Motor India)
  • బ్యాటరీ & మోటార్: MG కామెట్ EVలో 17.3 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది వెనుక యాక్సిల్‌పై అమర్చిన పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్‌కు శక్తిని అందిస్తుంది.
  • పవర్ & టార్క్: ఈ మోటార్ గరిష్ఠంగా 41.43 bhp పవర్, 110 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

1. టాటా టియాగో ఈవీ (Tata Tiago EV): జాబితాలో మొదటి పేరు టాటా టియాగో EV. ఇది స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ఒక ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్‌బ్యాక్. దీని 'BaaS' (బ్యాటరీ యాజ్ ఎ సర్వీస్) మోడల్ ధర రూ. 4.69 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. బ్యాటరీ అద్దె ఖర్చు కిలోమీటరుకు రూ. 2.6గా ఉంటుంది.

Tata Tiago EV
Tata Tiago EV (Photo Credit- Tata Motors)

బ్యాటరీ ఆప్షన్లు: టాటా టియాగో EV రెండు రకాల బ్యాటరీ ప్యాక్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. అవి: 19.2 kWh, 24 kWh. ఈ బ్యాటరీ ప్యాక్‌లు ముందు వైపు అమర్చిన 'పర్మనెంట్ మాగ్నెట్ సింక్రోనస్ మోటార్'కు శక్తిని అందిస్తాయి.

పవర్ & టార్క్: ఇవి వరుసగా సుమారు 60 bhp పవర్ & 110 Nm టార్క్, అలాగే 73.75 bhp పవర్ & 114 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి.

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