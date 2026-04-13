రోజువారీ ప్రయాణానికి మంచి బైక్ కొనాలా?- ఈ మోడళ్లపై ఓ లుక్కేయండి!
రోజువారీ ఆఫీసు లేదా ఇతర పనుల కోసం (Commuting) ఓ మంచి బైక్ కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్నారా? అయితే భారత మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అనేక కమ్యూటర్ మోటార్సైకిళ్లలో టాప్ మోడళ్ల వివరాలు మీకోసం!
Published : April 13, 2026 at 10:52 AM IST
Hyderabad: రోజువారీ వినియోగం కోసం మోటార్సైకిల్ను ఎంచుకోవడం కేవలం పనితీరు లేదా ఫీచర్లకు మాత్రమే పరిమితమైనది కాదు. కమ్యూటర్ మోటార్సైకిళ్లు వాటి విశ్వసనీయత, నిర్వహణలో సౌలభ్యం కారణంగా అధిక ప్రాధాన్యతను సంతరించుకుంటాయి. ప్రయాణాలకు, రోజువారీ పనులకు మోటార్సైకిళ్లను విస్తృతంగా ఉపయోగించే భారత మార్కెట్లో, ఒక నమ్మకమైన వాహనం గణనీయమైన మార్పును తీసుకురాగలదు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న అటువంటి ఐదు మోడళ్లపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
1. Honda H’ness CB350: అధిక ఇంజిన్ సామర్థ్యం కలిగిన క్రూయిజర్ బైక్ కోసం చూస్తున్నవారు ఒక ప్రత్యేకమైన, సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ అనుభవం కోసం ఈ మోడల్ను ఎంచుకోవచ్చు. ఇది అత్యంత విశ్వసనీయమైన, ఆకర్షణీయమైన 'మోడ్రన్-రెట్రో' మోటార్సైకిల్. ఇది అద్భుతమైన పనితీరును అందించే 348.6 cc ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ను కలిగి ఉంది. మిడ్ రేంజ్లో ఈ ఇంజిన్తో ప్రయాణం చాలా జోష్ఫుల్గా ఉంటుంది, అలాగే దీని ఎగ్జాస్ట్ శబ్దం కూడా చాలా గంభీరంగా ఉంటుంది.
తన 'రెట్రో క్రూయిజర్' గుర్తింపునకు కట్టుబడి, ఇందులో కొన్ని ఆధునిక ఫీచర్లు లోపించినప్పటికీ, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS, డిజి-అనలాగ్ గేజ్ క్లస్టర్ వంటివి మాత్రం ఇందులో ప్రామాణికంగా లభిస్తాయి. వినియోగదారులు దీని సోదర మోడల్ అయిన, మరింత స్పోర్టీగా ఉండే స్క్రాంబ్లర్-స్టైల్ "హోండా CB350 RS"ను కూడా పరిశీలించవచ్చు.
2. Bajaj Pulsar 125: ఈ జాబితాలో రెండవది "బజాజ్ పల్సర్ 125". ఇది పల్సర్ శ్రేణిలో అత్యంత సరసమైన మోడల్, స్పోర్టీగా కనిపించే కమ్యూటర్ బైక్గా ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇందులో 124.4cc సింగిల్-సిలిండర్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది దిగువ, మధ్య శ్రేణిలో బలమైన పనితీరును అందిస్తుంది.
ఫీచర్ల పరంగా "బజాజ్ పల్సర్ 125" పూర్తిగా డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్తో వస్తుంది. ఇందులో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ బైక్ అద్భుతమైన విశేషాలేవీ అందించకపోయినప్పటికీ, దీనిని నడపడం చాలా సులభం, అలాగే దీర్ఘకాలం పాటు దీనిని నిర్వహించడం కూడా చాలా పొదుపుతో కూడుకున్నది.
3. Hero Splendor Plus Xtec: ఈ జాబితాలో మూడవ మోడల్ "హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ ఎక్స్టెక్". ఇది ఈ పాపులర్ కమ్యూటర్ బైక్లో ఫీచర్-రిచ్ వెర్షన్. ఈ మోటార్సైకిల్ దాని విశ్వసనీయత, వినియోగంలో సౌలభ్యంతో అనేక ప్రశంసలను అందుకుంది. ఇది 97.2 cc సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది. ఇది గణనీయమైన మిడ్-రేంజ్ పవర్ను, ఆకట్టుకునే ఇంధన సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది.
దీనివల్ల సుదూర ప్రయాణాలు చేసే రైడర్లకు ఈ బైక్ ఎంతో అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఈ బైక్ కాల్, SMS అలర్ట్ల కోసం బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, సైడ్-స్టాండ్ ఇంజిన్ కట్-ఆఫ్, USB ఛార్జింగ్ పోర్ట్, ఇంధనాన్ని ఆదా చేసే ఐడిల్ స్టార్ట్-స్టాప్ సిస్టమ్ వంటి అనేక ఇతర ప్రత్యేక ఫీచర్లను కూడా అందిస్తుంది.
4. TVS Apache RTR 160 4V: TVS అపాచీ RTR 160 4V అనేది ఒక ప్రసిద్ధ 'స్ట్రీట్ఫైటర్' బైక్. దీనిని నడపడం చాలా సులభం. ఇది ఆకర్షణీయమైన డిజైన్తో పాటు అనేక ప్రత్యేక ఫీచర్లను అందిస్తుంది. ఈ మోటార్సైకిల్ 159.7 cc సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్/ఆయిల్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది.
దీని థ్రోటిల్ రెస్పాన్స్ చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది. ఇది మంచి మైలేజీని కూడా అందిస్తుంది. ఈ మోటార్సైకిల్లో LED లైటింగ్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, అనేక రైడింగ్ మోడ్లతో పాటు డ్యూయల్-ఛానల్ ABS సౌకర్యం కూడా ఉంది.
5. Yamaha MT-15 V2: జపాన్ టూ-వీలర్ తయారీ సంస్థ యమహా నుంచి ఈ "MT-15 V2" భారత మార్కెట్లోని అత్యుత్తమ 'స్ట్రీట్ఫైటర్' బైక్లలో ఒకటిగా నిలిచింది. దీని అద్భుతమైన పనితీరు, అత్యుత్తమ నాణ్యతతో కూడిన నిర్మాణం (Fit and Finish), అత్యాధునిక సాంకేతిక ఫీచర్లకు గాను ఇది విస్తృత ప్రశంసలను అందుకుంది. ఈ బైక్ 155 cc సింగిల్-సిలిండర్, లిక్విడ్-కూల్డ్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది.
ఈ ఇంజన్ అత్యంత విశ్వసనీయమైనది. ఇది మంచి ట్రాక్టబిలిటీతో పాటు అద్భుతమైన మైలేజీని అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, "యమహా MT-15"లో LED లైటింగ్, టర్న్-బై-టర్న్ నావిగేషన్తో కూడిన కలర్ TFT స్క్రీన్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వంటి సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి.
గమనిక: కొనుగోలు చేసేముందు వీటిపై మరిన్ని వివరాలను తెలుసుకునేందుకు ఆయా కంపెనీల అధికారిక వెబ్సైట్లను సంప్రదించడం ఉత్తమం.