తిరుమలలో 'ఇ-టంగ్ & ఇ-నోస్' టెక్నాలజీ- ఇది ప్రసాదంలో కల్తీకి ఎలా చెక్ పెడుతుందంటే?
తిరుమలలో ఏర్పాటు చేస్తున్న అత్యాధునికమైన ఆహార ప్రయోగశాలలో 'ఇ-టంగ్', 'ఇ-నోస్' యంత్రాలను సమకూరుస్తున్నామని రాష్ట్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి వెల్లడించారు. వీటి ప్రత్యేకత ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
Published : February 24, 2026 at 4:52 PM IST
Hyderabad: తిరుమల శ్రీవారి లడ్డూలో కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారం ఇటీవల పెద్ద ఎత్తున చర్చలకు దారితీసింది. అయితే ఇకపై ఇటువంటి ఘటనలకు ఎటువంటి ఆస్కారం లేకుండా రూ. 3.5 కోట్ల వ్యయంతో ఫ్రాన్స్ నుంచి "ఇ-టంగ్, "ఇ-నోస్" అనే అధునాతన యంత్రాలను దిగుమతి చేసుకుంటున్నట్లు ఇటీవలే ఫిబ్రవరి 22న రాష్ట్ర ఆరోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించారు. వీటిని దాదాపు రూ. 25 కోట్లతో తిరుమలలో ఏర్పాటు చేస్తున్న అత్యాధునికమైన ఆహార ప్రయోగశాలలో నెలకొల్పుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఏంటీ ఇ-టంగ్ అండ్ ఇ-నోస్? ఇవి ఎలా పనిచేస్తాయి? అనేది తెలుసుకుందామా? అయితే రండి.
ఇ-నోస్ అండ్ ఇ-టంగ్: పేరుకు తగ్గట్టుగానే ఇవి మనిషి ముక్కు, నాలుక లాగా పనిచేసే గ్యాస్, రసాయన సెన్సార్ల సమూహం. సంప్రదాయ డిటెక్షన్ పద్ధతులతో పోలిస్తే ఈ పరికరాలు ఆహార నాణ్యతను మరింత వేగంగా అంచనా వేయగలవు.
ఆహార పరిశ్రమలో ఉత్పత్తి శ్రేష్ఠత, స్థిరమైన రుచి, సువాసన కీలకమైనవి. ఎందుకంటే ఈ అంశాలే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీని నిర్దేశిస్తాయి. తాజా పరికరాలు పాడి పరిశ్రమ, ఆహార రంగాలు నిర్దిష్ట ఉత్పాదకత లక్ష్యాలను సాధించడంలో తోడ్పడతాయి. ముఖ్యంగా ఈ యంత్రాలు ఉత్పత్తి నాణ్యత, వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలపై ఎక్కువగా దృష్టి సారిస్తాయి.
ఎలక్ట్రానిక్ నోస్ (e-nose) అనేది ఒక తెలివైన నాన్-డిస్ట్రక్టివ్ ఎలక్ట్రానిక్ సెన్సింగ్ పరికరం. ఇది మనిషి ముక్కు మాదిరిగా వాసనను పసిగడుతూ ఆహారంలో నాణ్యతను అంచనా వేస్తుంది. మరోవైపు ఇ-టంగ్ విషయానికి వస్తే, ఇది ఉత్పత్తి నాణ్యతపై ఒక అంచనాకు వచ్చేందుకు క్విక్ స్క్రీనింగ్ సాధనంగా పనిచేస్తుంది. తద్వారా మాన్యువల్ పద్ధతులతో పోలిస్తే ఇవి ఆహారంలో ఏ మాత్రం నాణ్యత తగ్గినా సరే వెంటనే గుర్తిస్తాయి.
ఇవి ఎలా పని చేస్తాయి?: ఇ-నోస్ అనేది మానవ ముక్కులో ఉన్న ఘ్రాణ నాడీ వ్యవస్థ (olfactory nervous system) మాదిరిగా పనిచేసే ఒక విశ్లేషణాత్మక పరికరం. ఇందులో ముందుగా ప్రోగ్రామ్ చేసిన సెన్సార్లను అమర్చుతారు. ఇవి వాసనను బట్టి ఘన, ద్రవ, సెమీ-ఘన, వాయు దశల వంటి విభిన్న భౌతిక స్థితిలో ఉన్న ఆహార పదార్థాలలోని అస్థిర భాగాలను విశ్లేషించగలవు.
ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఆహారం ఏ స్థితిలో ఉన్నా, దానిలోని వాసనలను గుర్తించే ప్రత్యేక సెన్సార్లు ఇందులో ఉంటాయి. ఇవి వాసన ద్వారా ఆహారానికి సంబంధించిన ప్రత్యేకమైన స్మెల్ ఫింగర్ప్రింట్ లేదా అవుట్పుట్ అనే ఓడర్ ప్రొఫైల్ను జనరేట్ చేస్తుంది.
- సేకరించిన ఈ ఓడర్ ప్రొఫైల్ను డేటా ప్రాసెసింగ్ సిస్టమ్కు పంపిస్తారు.
- అక్కడ కంప్యూటర్లో ఇంతకుముందుగా అంటే ప్రీ-ప్రోగ్రామ్ చేసి ఉన్న లేదా దానికి తెలిసిన డేటాబేస్తో దీన్ని పోల్చి చూస్తుంది.
- తద్వారా ఆహారంలో కల్తీ ఏమైనా ఉందా అనేది గుర్తిస్తారు.
ఇ-టంగ్ అనేది మానవ నాలుకపై ఉండే టెస్ట్ బడ్స్ మాదిరిగా రుచిని గుర్తించే పరికరం. ఇది రసాయన సెన్సార్లు, పాటర్న్ రికగ్నిషన్ సాఫ్ట్వేర్ను ఉపయోగించి ఆహారంలోని తీపి, ఉప్పు, చేదు, పులుపు, ఉమామి వంటి ఐదు ప్రాథమిక రుచులను గుర్తించి టేస్ట్ ఫింగర్ప్రింట్ ప్రొఫైల్ను అందిస్తుంది.
మొత్తానికి ఈ పరికరాలు సంప్రదాయ ప్రయోగశాల పరీక్షా విధానాల కంటే వేగంగా కల్తీ, తాజాదనంలో మార్పులు, రుచి వ్యత్యాసాలను గుర్తించగలవు. ఆహార నాణ్యత పర్యవేక్షణా సాంకేతికతలపై జరిపిన పరిశోధనలు ఈ వ్యవస్థలు త్వరిత, స్థిరమైన, నాన్-ఇన్వాసివ్ టెస్టింగ్ను అందిస్తాయని సూచిస్తున్నాయి.