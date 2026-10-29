ఆండ్రాయిడ్ యూజర్లకు గుడ్న్యూస్: థర్డ్-పార్టీ యాప్స్ ఇన్స్టాలేషన్ ఇక మరింత ఈజీ!
గూగుల్ సరికొత్త 'రిజిస్టర్డ్ యాప్ స్టోర్స్' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తోంది. దీంతో వినియోగదారులు ఇకపై థర్డ్-పార్టీ యాప్లను సింగిల్ క్లిక్తో ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు, బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ పొందవచ్చు.
Published : October 29, 2026 at 5:22 PM IST
Hyderabad: ఆండ్రాయిడ్ మొబైల్ వినియోగదారులకు మరింత సులభమైన, వేగవంతమైన యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందించేందుకు టెక్ దిగ్గజం గూగుల్ సరికొత్త అడుగు వేసింది. థర్డ్-పార్టీ యాప్ స్టోర్ల నుంచి అప్లికేషన్లను డౌన్లోడ్ చేయడం, వాటిని అప్డేట్ చేయడాన్ని మరింత సులభతరం చేస్తూ 'రిజిస్టర్డ్ యాప్ స్టోర్స్' అనే సరికొత్త ప్రోగ్రామ్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన దరఖాస్తుల స్వీకరణ ప్రక్రియ కూడా ఇప్పటికే మొదలైంది.
సాధారణంగా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో థర్డ్-పార్టీ యాప్ స్టోర్లను ఉపయోగించేటప్పుడు సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి మ్యాన్యువల్గా 'REQUEST_INSTALL_PACKAGES' పర్మిషన్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, యాప్ ఇన్స్టాల్ లేదా అప్డేట్ అయ్యే ప్రతిసారీ స్క్రీన్పై పదే పదే కన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్లు వస్తూ యూజర్లకు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాయి. అయితే, గూగుల్ కొత్తగా తీసుకొచ్చిన ఈ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా అర్హత సాధించి, రిజిస్టర్ అయ్యే థర్డ్-పార్టీ యాప్ స్టోర్లకు ఆటోమేటిక్గా అనుమతులు లభిస్తాయి. దీనివల్ల వినియోగదారులకు రెండు ప్రధాన ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి:
- సింగిల్-క్లిక్ ఇన్స్టాలేషన్: ఎలాంటి అదనపు కన్ఫర్మేషన్ స్క్రీన్లు లేదా పాప్-అప్ వార్నింగ్లు లేకుండా, కేవలం సింగిల్ క్లిక్తో యాప్స్ను నేరుగా డౌన్లోడ్ చేసి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు.
- ఆటోమేటిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అప్డేట్స్ & నోటిఫికేషన్స్: యాప్లకు సంబంధించిన కీలకమైన అప్డేట్లను వినియోగదారుల ప్రాధాన్యతలకు అనుగుణంగా బ్యాక్గ్రౌండ్లోనే ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని నోటిఫికేషన్ల ద్వారా తక్షణమే, కచ్చితత్వంతో యూజర్లకు చేరవేయవచ్చు.
|ఫీచర్
|రిజిస్టర్డ్ యాప్ స్టోర్
|సాధారణ యాప్ స్టోర్
|పర్మిషన్ అవసరాలు
|గూగుల్ వెరిఫికేషన్ పూర్తయ్యాక ఆటోమేటిక్గా అనుమతి లభిస్తుంది
|యూజర్లే స్వయంగా సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్లి మ్యాన్యువల్గా 'REQUEST_INSTALL_PACKAGES' పర్మిషన్ ఎనేబుల్ చేయాల్సి ఉంటుంది
|యాప్ ఇన్స్టాల్ చేయడం
|సింగిల్ క్లిక్తో నేరుగా ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది
|ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు స్క్రీన్పై అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది
|యాప్లు అప్డేట్ చేయడం
|బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అవుతాయి
|ప్రతి అప్డేట్కు విడివిడిగా అనుమతి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది
ఈ కార్యక్రమం డిసెంబర్ 1, 2026 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. ఆండ్రాయిడ్ 17 QPR2 లేదా ఆపై వెర్షన్లు ఉన్న ఫోన్లలో ఈ సదుపాయం అందుబాటులోకి రానుంది. భారత్తో సహా పలు దేశాలకు చెందిన యాప్ డెవలపర్లు ఇందులో పాల్గొనవచ్చు. ఇందుకోసం డెవలపర్లు తమ ఆండ్రాయిడ్ డెవలపర్ కన్సోల్ ఖాతా ద్వారా గూగుల్కు ఒక ఫామ్ను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
గూగుల్ ఫామ్ను సమీక్షించి ఆమోదం తెలిపిన తర్వాత డెవలపర్కు తదుపరి దశలకు సంబంధించిన సూచనలు అందుతాయి. ఆ తర్వాత నిర్దేశించిన వార్షిక రిజిస్ట్రేషన్ రుసుమును చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. యాప్ల సాంకేతిక అంశాలను పరిశీలించిన అనంతరం తుది ఆమోదం లభిస్తుంది.
ఈ ప్రోగ్రామ్లో చేరాలనుకునే డెవలపర్లు తమ ప్రైవసీ పాలసీ, టర్మ్స్ వంటి వివరాలను గూగుల్కు సమర్పించాలి. అంతేకాకుండా తమ యాప్లు వైరస్లు, ఇతర భద్రతా లోపాలు లేకుండా ఉన్నాయని నిర్ధారించుకోవాలి. స్టోర్లో అందుబాటులో ఉన్న అన్ని యాప్ల వివరాలు, కొత్త అప్డేట్లకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు గూగుల్తో పంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఈ వెరిఫికేషన్లన్నీ విజయవంతంగా పూర్తిచేసిన యాప్ స్టోర్లను మాత్రమే గూగుల్ అధికారికంగా 'రిజిస్టర్డ్ యాప్ స్టోర్' (RAS)గా గుర్తిస్తుంది.