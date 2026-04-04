9,020mAh సెల్​తో "వివో T4 ప్రో 5G"- ఇంత భారీ బ్యాటరీతో వస్తున్న అత్యంత సన్నని ఫోన్ ఇదే!

అత్యంత సన్నని డిజైన్‌లో భారీ 9020mAh బ్యాటరీతో "వివో T5 ప్రో" త్వరలోనే భారతదేశంలో విడుదల కానుంది.

Published : April 4, 2026 at 10:24 AM IST

Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్​ఫోన్ తయారీ సంస్థ వివో భారతదేశంలో "వివో T5 ప్రో 5G" పేరుతో త్వరలో ఒక కొత్త స్మార్ట్‌ఫోన్‌ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ దీన్ని టీజ్ చేయడం ప్రారంభించింది. అయితే దీని కచ్చితమైన లాంఛ్ తేదీని మాత్రం కంపెనీ ఇంకా వెల్లడించలేదు. ఈ ఫోన్ భారతదేశంలో అందుబాటులో ఉంటుందని ధృవీకరిస్తూ, ఫ్లిప్​కార్ట్​లో దీని కోసం ఒక ప్రత్యేక మైక్రోసైట్‌ను కూడా అందుబాటులోకి తెచ్చింది. కాగా ఈ "వివో T5 ప్రో 5G" అనేది కంపెనీ 'T-సిరీస్'లో సరికొత్త చేరిక కానుంది. గతేడాది ఆగస్టులో విడుదలైన "వివో T4 ప్రో 5G"కి ఇది తర్వాతి వెర్షన్‌గా (Successor) రానుంది. ఈ ఫోన్ కీలక ఫీచర్లు, డిజైన్, స్పెసిఫికేషన్లకు సంబంధించిన వివరాలను కూడా కంపెనీ పరోక్షంగా వెల్లడించింది. ఆ వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

వివో T5 ప్రో 5G ఇండియా లాంఛ్: ఈ "వివో T5 ప్రో 5G" స్మార్ట్‌ఫోన్ భారతదేశంలో అతి త్వరలోనే విడుదల కానుందని వివో ప్రముఖ సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫారమ్​ 'X' (గతంలో Twitter) వేదికగా చేసిన ఒక పోస్ట్ ద్వారా ప్రకటించింది. ఈ ఫోన్‌లోని అత్యంత హైలైట్ దాని బ్యాటరీ. వివో T5 ప్రో 5Gలో 9,020mAh బ్యాటరీని అమర్చినట్లు కంపెనీ ధృవీకరించింది. అంతేకాకుండా ఇంత పెద్ద బ్యాటరీతో వస్తున్న ప్రపంచంలోనే అత్యంత సన్నని స్మార్ట్‌ఫోన్‌గా ఈ పరికరం నిలుస్తుందని పేర్కొంది. దీంతోపాటు ఈ ఫోన్ 120 fps వరకు గేమింగ్ మద్దతుతో రానుంది. దీనివల్ల అధిక ఫ్రేమ్ రేట్లతో గేమ్స్ ఆడటం మరింత సులభమవుతుంది.

డిజైన్ & కెమెరా: డిజైన్ పరంగా చూస్తే, "వివో T5 ప్రో 5G" ఒక పిల్ ఆకారపు మాడ్యూల్‌లో అమర్చిన డ్యూయల్ వెనుక కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుంది. పవర్ బటన్, వాల్యూమ్ రాకర్ ఫోన్ ఎడమ వైపున ఉంటాయి, కాగా కుడి వైపు పూర్తిగా ఖాళీగా (క్లీన్‌గా) ఉంటుంది. ఫోన్ అడుగు భాగంలో స్పీకర్ గ్రిల్, USB Type-C పోర్ట్, SIM ట్రే కనిపిస్తాయి. నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఫోన్ "కాస్మిక్ బ్లాక్", "గ్లాసియర్ బ్లూ" అనే రెండు ఆకర్షణీయమైన రంగులలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది.

స్పెసిఫికేషన్లు ఎలా ఉండబోతున్నాయి?:స్మార్ట్‌ఫోన్ 6.8-అంగుళాల 1.5K AMOLED డిస్‌ప్లేతో రానుందని, ఇది 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌కు మద్దతు ఇస్తుందని భావిస్తున్నారు. ప్రాసెసర్ విషయానికి వస్తే, ఇందులో క్వాల్కమ్ స్నాప్​డ్రాగన్ 7s జెన్​ 4 చిప్‌సెట్‌ను అమర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 16 ఆధారిత OriginOS 6 పై పనిచేసే అవకాశం ఉంది. ఛార్జింగ్ విషయానికి వస్తే, ఇది 90W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్‌కు మద్దతు ఇస్తుందని వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. దుమ్ము, నీటి నిరోధకత కోసం ఇది IP68 + IP69+ రేటింగ్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది.

ధర ఎంత ఉండొచ్చు?: ధర విషయానికి వస్తే, "వివో T5 ప్రో 5G" భారతదేశంలో రూ. 30,000 నుంచి రూ. 35,000 మధ్య రేంజ్ ధరలో విడుదల కావచ్చని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఇటీవలి ఒక నివేదిక ప్రకారం, ఈ ఫోన్ ఏప్రిల్ మధ్యలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉంది. అయితే దీనికి సంబంధించిన అధికారిక విడుదల తేదీని కంపెనీ ఇంకా నిర్ధారించలేదు.

