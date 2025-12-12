ది గేమ్ అవార్డ్స్ 2025: ఆధిపత్యం చెలాయించిన 'క్లైర్ అబ్స్క్యూర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33'
ది గేమ్ అవార్డ్స్ 2025లో క్లెయిర్ ఆబ్స్క్యూర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33 'గేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్' అవార్డును గెలుచుకుంది. విజేతల పూర్తి జాబితా మీకోసం!
Published : December 12, 2025 at 5:30 PM IST
Hyderabad: గేమ్ అవార్డ్స్ 2025 అధికారికంగా ఈ ఏడాదిలో వివిధ గేమ్ విభాగాలలో విజేతలను ప్రకటించింది. ఈ వార్షిక గ్లోబల్ గేమింగ్ వేడుక డిసెంబర్ 11, 2025న లాస్ ఏంజిల్స్లోని పీకాక్ థియేటర్లో జరిగింది. దీనికి గేమ్ అవార్డ్స్ సృష్టికర్త, నిర్మాత అయిన జియోఫ్ కీగ్లీ 12వ సారి హోస్ట్గా వ్యవహరించారు. ఈ "గేమ్ అవార్డ్స్ 2025" అనేది 2025లో అత్యుత్తమ వీడియో గేమ్ల గౌరవార్థం ఏర్పాటు చేసిన అవార్డుల కార్యక్రమం.
ఈ ఏడాది "ది క్లైర్ అబ్స్కర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33" గేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ టైటిల్ను గెలుచుకుంది. దీనితో పాటు ఇది బెస్ట్ గేమ్ డెరెక్షన్, బెస్ట్ నరేటివ్, బెస్ట్ ఆర్డ్ డైరెక్షన్, బెస్ట్ స్కోర్ అండ్ మ్యూజిక్, బెస్ట్ డెబ్యూ ఇండీ గేమ్, బెస్ట్ ఇండిపెండెంట్ గేమ్, బెస్ట్ RPGతో సహా అనేక ఇతర అవార్డులనూ సొంతం చేసుకుంది. జెన్నిఫర్ ఇంగ్లీష్ కూడా మేల్ (Maelle) పాత్రలో తన నటనకు గాను బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ అవార్డును గెలుచుకుంది. ఈ "ది గేమ్ అవార్డ్స్ 2025" విజేతలందరినీ ఒకసారి చూద్దాం రండి.
1. గేమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్:
- క్లైర్ అబ్స్క్యూర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33- విజేత 👑
- డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2: ఆన్ ది బీచ్
- డాంకీ కాంగ్ బనాంజా
- హేడిస్ II
- హాలో నైట్: సిల్క్సాంగ్
- కింగ్డమ్ కమ్: డెలివరెన్స్ II
2. బెస్ట్ గేమ్ డైరెక్షన్:
- క్లైర్ అబ్స్క్యూర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33- విజేత 👑
- డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2: ఆన్ ది బీచ్
- ఘోస్ట్ ఆఫ్ యోటెయ్
- హేడిస్ II
- స్ప్లిట్ ఫిక్షన్
3. బెస్ట్ అడాప్షన్:
- ది లాస్ట్ ఆఫ్ అస్: సీజన్ 2- విజేత 👑
- ఎ మైన్క్రాఫ్ట్ మూవీ
- డెవిల్ మే క్రై
- స్ప్లింటర్ సెల్: డెత్వాచ్
- అంటిల్ డాన్
4. బెస్ట్ నరేటివ్:
- క్లైర్ అబ్స్కర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33- విజేత 👑
- డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2: ఆన్ ది బీచ్
- గోస్ట్ ఆఫ్ యోటీ
- కింగ్డమ్ కమ్: డెలివరెన్స్ II
- సైలెంట్ హిల్ ఎఫ్
5. బెస్ట్ ఆర్డ్ డైరెక్షన్:
- క్లైర్ అబ్స్క్యూర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33- విజేత 👑
- డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2: ఆన్ ది బీచ్
- ఘోస్ట్ ఆఫ్ యోటెయ్
- హేడిస్ II
- హాలో నైట్: సిల్క్సాంగ్
6. బెస్ట్ స్కోర్ అండ్ మ్యూజిక్:
- క్లైర్ అబ్స్క్యూర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33 (లోరియన్ టెస్టార్డ్)- విజేత 👑
- హాలో నైట్: సిల్క్సాంగ్
- హేడిస్ II
- ఘోస్ట్ ఆఫ్ యోటెయ్
- డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2: ఆన్ ది బీచ్
7. బెస్ట్ ఆడియో డిజైన్:
- బ్యాటిల్ఫీల్డ్ 6- విజేత 👑
- క్లెయిర్ అబ్స్కర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33
- డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2: ఆన్ ది బీచ్
- గోస్ట్ ఆఫ్ యోటీ
- సైలెంట్ హిల్ ఎఫ్
8. బెస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్:
- జెన్నిఫర్ ఇంగ్లీష్ (ఎక్స్పెడిషన్ 33)- విజేత 👑
- బెన్ స్టార్ (ఎక్స్పెడిషన్ 33)
- చార్లీ కాక్స్ (ఎక్స్పెడిషన్ 33)
- ఎరికా ఇషి (ఘోస్ట్ ఆఫ్ యోటేయి)
- కొనాట్సు కాటో (సైలెంట్ హిల్ f)
- ట్రాయ్ బేకర్ (ఇండియానా జోన్స్ అండ్ ది గ్రేట్ సర్కిల్)
9. ఇన్నోవేషన్ ఇన్ యాక్సెసిబిలిటీ:
- డూమ్: ది డార్క్ ఏజెస్- విజేత 👑
- అస్సాసిన్స్ క్రీడ్ షాడోస్
- అటామ్ఫాల్
- EA స్పోర్ట్స్ FC 26
- సౌత్ ఆఫ్ మిడ్నైట్
10. గేమ్స్ ఫర్ ఇంపాక్ట్:
- సౌత్ ఆఫ్ మిడ్నైట్- విజేత 👑
- కన్స్యూమ్ మీ
- డెస్పెలోట్
- లాస్ట్ రికార్డ్స్: బ్లూమ్ & రేజ్
- వాండర్స్టాప్
11. బెస్ట్ ఆన్గోయింగ్ గేమ్:
- నో మ్యాన్స్ స్కై - విజేత 👑
- ఫైనల్ ఫాంటసీ XIV
- ఫోర్ట్నైట్
- హెల్డైవర్స్ 2
- మార్వెల్ రైవల్స్
12. బెస్ట్ కమ్యూనిటీ సపోర్ట్:
- బాల్డర్స్ గేట్ 3- విజేత 👑
- ఫైనల్ ఫాంటసీ XIV
- ఫోర్ట్నైట్
- హెల్డైవర్స్ 2
- నో మ్యాన్స్ స్కై
13. బెస్ట్ ఇండిపెండెంట్ గేమ్:
- క్లైర్ అబ్స్క్యూర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33- విజేత 👑
- అబ్సోలమ్
- బాల్ x పిట్
- బ్లూ ప్రిన్స్
- హేడిస్ II
- హాలో నైట్: సిల్క్సాంగ్
14. బెస్ట్ డెబ్యూ ఇండి గేమ్:
- క్లైర్ అబ్స్క్యూర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33- విజేత 👑
- బ్లూ ప్రిన్స్
- డెస్పెలోట్
- డిస్పాచ్
15. బెస్ట్ మొబైల్ గేమ్:
- ఉమాముసుమే: ప్రిటీ డెర్బీ- విజేత 👑
- డెస్టినీ: రైజింగ్
- పర్సోనా 5: ది ఫాంటమ్ ఎక్స్
- సోనిక్ రంబుల్
- వుథరింగ్ వేవ్స్
16. బెస్ట్ VR/AR గేమ్:
- ది మిడ్నైట్ వాక్- విజేత 👑
- ఏలియన్: రోగ్ ఇంకర్షన్
- ఆర్కెన్ ఏజ్
- ఘోస్ట్ టౌన్
- మార్వెల్స్ డెడ్పూల్ VR
17. బెస్ట్ యాక్షన్ గేమ్:
- హేడిస్ II- విజేత 👑
- బ్యాటిల్ఫీల్డ్ 6
- డూమ్: ది డార్క్ ఏజెస్
- నింజా గైడెన్ 4
- షినోబి: ఆర్ట్ ఆఫ్ వెంజెన్స్
18. బెస్ట్ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ గేమ్:
- హాలో నైట్: సిల్క్సాంగ్- విజేత 👑
- డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2: ఆన్ ది బీచ్
- ఘోస్ట్ ఆఫ్ యోటెయ్
- ఇండియానా జోన్స్ అండ్ ది గ్రేట్ సర్కిల్
- స్ప్లిట్ ఫిక్షన్
19. బెస్ట్ RPG:
- క్లైర్ అబ్స్క్యూర్: ఎక్స్పెడిషన్ 33- విజేత 👑
- అవోవ్డ్
- కింగ్డమ్ కమ్: డెలివరెన్స్ II
- ది ఔటర్ వరల్డ్స్ 2
- మాన్స్టర్ హంటర్ వైల్డ్స్
20. బెస్ట్ ఫైటింగ్ గేమ్:
- ఫేటల్ ఫ్యూరీ: సిటీ ఆఫ్ ది వోల్వ్స్- విజేత 👑
- 2XKO
- కాప్కామ్ ఫైటింగ్ కలెక్షన్ 2
- మోర్టల్ కోంబాట్: లెగసీ కొలెక్షన్
- వర్చువా ఫైటర్ 5 R.E.V.O. వరల్డ్ స్టేజ్
21. బెస్ట్ ఫ్యామిలీ గేమ్:
- డాంకీ కాంగ్ బనన్జా- విజేత 👑
- లెగో పార్టీ!
- లెగో వాయేజర్స్
- మారియో కార్ట్ వరల్డ్
- సోనిక్ రేసింగ్: క్రాస్వరల్డ్స్
- స్ప్లిట్ ఫిక్షన్
22. బెస్ట్ సిమ్/ స్ట్రాటజీ గేమ్:
- ఫైనల్ ఫాంటసీ టాక్టిక్స్- ది ఇవాలిస్ క్రానికల్స్- విజేత 👑
- ది ఆల్టర్స్
- జురాసిక్ వరల్డ్ ఎవల్యూషన్ 3
- సిడ్ మీయర్'స్ సివిలైజేషన్ VII
- టెంపెస్ట్ రైజింగ్
- టూ పాయింట్ మ్యూజియం
23. బెస్ట్ స్పోర్ట్స్/రేసింగ్:
- మారియో కార్ట్ వరల్డ్- విజేత 👑
- EA స్పోర్ట్స్ FC 26
- F1 25
- రీమ్యాచ్
- సోనిక్ రేసింగ్: క్రాస్వరల్డ్స్
24. బెస్ట్ మల్టీప్లేయర్:
- ఆర్క్ రైడర్స్- విజేత 👑
- బ్యాటిల్ఫీల్డ్ 6
- ఎల్డెన్ రింగ్ నైట్రెయిన్
- పీక్
- స్ప్లిట్ ఫిక్షన్
25. మోస్ట్ యాంటిసిపేటెడ్ గేమ్:
- గ్రాండ్ తెఫ్ట్ ఆటో VI- విజేత 👑
- 007 ఫస్ట్ లైట్
- మార్వెల్స్ వుల్వరైన్
- రెసిడెంట్ ఈవిల్ రిక్వియం
- ది విట్చర్ IV
- కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్
26. కంటెంట్ క్రియేటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్:
- MoistCr1TiKaL- విజేత 👑
- కేడ్రెల్
- కై సెనాట్
- సకురా మికో
- ది బర్న్ట్ పీనట్
27. బెస్ట్ ఎస్పోర్ట్స్ గేమ్:
- కౌంటర్-స్ట్రైక్ 2- విజేత 👑
- డోటా 2
- లీగ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్
- మొబైల్ లెజెండ్స్: బ్యాంగ్ బ్యాంగ్
- వాలరెంట్
28. బెస్ట్ ఎస్పోర్ట్స్ అథ్లెట్:
- చోవీ - విజేత 👑
- బ్రాక్
- f0rsakeN
- కాకేరు
- MenaRD
- Zyw0o
29. బెస్ట్ ఎస్పోర్ట్స్ టీం:
- టీమ్ వైటాలిటీ - కౌంటర్-స్ట్రైక్ 2- విజేత 👑
- జనరల్ జి- లీగ్ ఆఫ్ లెజెండ్స్
- NRG- వాలరెంట్
- టీమ్ ఫాల్కన్స్ - DOTA 2
- టీమ్ లిక్విడ్ PH - మొబైల్ లెజెండ్స్: బ్యాంగ్ బ్యాంగ్
30. ప్లేయర్స్ వాయిస్:
- వుథరింగ్ వేవ్స్- విజేత 👑
- ఎక్స్పెడిషన్ 33
- డిస్పాచ్
- జెన్షిన్ ఇంపాక్ట్
- హాలో నైట్: సిల్క్సాంగ్
- డెత్ స్ట్రాండింగ్ 2: ఆన్ ది బీచ్
- గోస్ట్ ఆఫ్ యోటీ
- కింగ్డమ్ కమ్: డెలివరెన్స్ II
- సైలెంట్ హిల్ ఎఫ్