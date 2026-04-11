క్లాసిక్ పల్సర్ ఈజ్ బ్యాక్: కొంగొత్త హంగులతో మార్కెట్లోకి రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చిన "బజాజ్ పల్సర్ 180"

బజాజ్ ఆటో భారత మార్కెట్ కోసం తన "బజాజ్ పల్సర్ 180"ని మరోసారి విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ. 1.22 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది.

The Classic Pulsar Is Back: Bajaj Pulsar 180 Launched in India (Photo Credit- Bajaj Auto)
Published : April 11, 2026 at 12:08 PM IST

Hyderabad: దేశీయ ద్విచక్ర వాహన తయారీ సంస్థ బజాజ్ ఆటో తన "బజాజ్ పల్సర్ 180" మోటార్‌సైకిల్‌ను భారత మార్కెట్లోకి తిరిగి తీసుకొచ్చింది. కంపెనీ దీన్ని రూ. 1.22 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరకు విడుదల చేసింది. గతంలో బజాజ్ పల్సర్ 180 విక్రయాలను దేశంలో నిలిపివేశారు. అయితే, దాని చిరస్థాయి కీర్తి, నిరంతర ప్రజాదరణ బజాజ్‌ను దీనిని తిరిగి తీసుకురావడానికి ప్రేరేపించాయి. వినియోగదారుల నుంచి వచ్చిన భారీ డిమాండ్ కారణంగా, ఈ బైక్‌ను ఒక విలక్షణమైన పేరుతో పరిచయం చేశారు.

దేశంలోని పెర్ఫార్మెన్స్ మోటార్‌సైకిల్ విభాగాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన పల్సర్ బ్రాండ్ 25వ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకొంటున్న సందర్భంగా ఈ పునఃవిడుదల జరిగింది. బైక్ రైడర్లు కనబరిచిన అపారమైన ఆసక్తి, వివిధ వేదికల ద్వారా వారు నిరంతరం చూపిన స్పందన కారణంగానే, ఈ బైక్‌ను తిరిగి మార్కెట్‌లోకి విడుదల చేసినట్లు బజాజ్ ఆటో పేర్కొంది. అయితే ఇప్పుడు ఈ మోడల్​ను నేటి కొనుగోలుదారుల అభిరుచులను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొన్ని కాస్మెటిక్ అప్​గ్రేడ్​లతో పాటు కొంగొత్త ఫీచర్లతో తీసుకొచ్చారు.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 180 డిజైన్​, ఫీచర్లు: కొత్త బజాజ్ పల్సర్ 180లో ఫుల్ LED హెడ్‌ల్యాంప్, LED ఇండికేటర్లు ఉన్నాయి. ఇంకా వీటికి ఇప్పుడు కొత్త గ్రాఫిక్స్ తోడయ్యాయి. ఈ బైక్‌లో బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీతో కూడిన డిజిటల్ కన్సోల్ కూడా అమర్చారు. ఈ అప్‌డేట్‌ల ముఖ్య ఉద్దేశం, మోటార్‌సైకిల్ ప్రత్యేకమైన స్టైలింగ్‌ను కాపాడుతూనే దానిని ఆధునికంగా తీర్చిదిద్దడం.

2026 బజాజ్ పల్సర్ 180 పొజిషనింగ్: 150–160cc మోటార్‌సైకిళ్ల నుంచి అప్‌గ్రేడ్ కావాలనుకునే రైడర్‌ల కోసం బజాజ్ ఆటో ఈ కొత్త పల్సర్ 180ని ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా పరిచయం చేసింది. ఈ మోడల్ ఎప్పటినుంచో సులభమైన పనితీరు, రోజువారీ వినియోగానికి మధ్య సమతుల్యతను పాటిస్తూ, పట్టణ ప్రయాణికులు, ఔత్సాహికుల మధ్య గుర్తింపును సంపాదించుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో కంపెనీ దీనిని ఆచరణాత్మకమైనదే కాకుండా, పనితీరుపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన ఉత్పత్తిగా తీర్చిదిద్దటాన్ని కొనసాగిస్తోంది.

పల్సర్ బ్రాండ్ లెగసీ: 150, 180 మోడళ్లతో పరిచయమైన బజాజ్ పల్సర్ శ్రేణి, భారతదేశంలో స్పోర్ట్స్ మోటార్‌సైకిల్ విభాగాన్ని స్థాపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. గత కొన్నేళ్లుగా, ఇది బజాజ్ అత్యంత ప్రసిద్ధ ఉత్పత్తుల శ్రేణులలో ఒకటిగా నిలిచింది. ముఖ్యంగా, కంపెనీ స్థాపించిన ప్రారంభ దశల్లో ఇది (Pulsar 180) దాని గుర్తింపును తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది.

