బెంగళూరులో టెస్లా మరో షోరూమ్- దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే?

భారత్​లో నాలుగో షోరూమ్ ప్రారంభించే యోచనలో టెస్లా- వివరాలు ఇవే!

Tesla To Expand Its Presence in India, Set to Open Showroom in Bengaluru
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 12, 2026 at 12:56 PM IST

Hyderabad: ఎలాన్ మస్క్ యాజమాన్యంలోని అమెరికన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ టెస్లా భారత్​లో తన ఉనికి మరింత విస్తరించే యోచనలో ఉంది. ఈ మేరకు భారతదేశంలో మరో సరికొత్త టచ్‌పాయింట్‌ను బెంగళూరులో ప్రారంభించనున్నట్లు సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ "X" వేదికగా ప్రకటించింది.

ఇటీవలే భారత్​కు గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన టెస్లా గురుగ్రామ్, ముంబయి, దిల్లీలో మూడు షోరూమ్​లను ప్రారంభించింది. తాజాగా బెంగళూరులో నాలుగో షోరూమ్‌ను ప్రారంభించేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ముంబయిలోని బాంద్రా-కుర్లా కాంప్లెక్స్, దిల్లీలోని ఏరోసిటీలో మాదిరిగానే బెంగళూరులోని ఈ టచ్‌పాయింట్‌లో నాలుగు సూపర్‌చార్జర్ స్టేషన్‌లను ఏర్పాటు చేయవచ్చని భావిస్తున్నారు.

మీడియా నివేదికల ప్రకారం, దిల్లీ NCR, ముంబయిలో ఏర్పాటు చేసిన కంపెనీ సూపర్‌ఛార్జర్‌లు వెర్షన్ 4 యూనిట్లు. ఇవి ఇతర ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కూడా ఛార్జ్ చేయగలవు. ప్రస్తుతం ఈ ఛార్జర్‌లను టెస్లా వాహనాలకు మాత్రమే ఉపయోగించవచ్చు, కానీ తర్వాత ఇతర ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కూడా అక్కడ ఛార్జ్ చేయడానికి అనుమతించవచ్చని తెలుస్తోంది.

వీటికి తోడు, గురుగ్రామ్‌లోని DLF హారిజన్ సెంటర్‌లో టెస్లా మొదటి ప్రత్యేక ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌ ఉంది. ఇది 250 kW పీక్ అవుట్​పుట్​ను అందించే 4 V4 సూపర్‌ఛార్జర్‌లు (250 kW), 11 kW వరకు శక్తిని అందించే 3 డెస్టినేషన్ ఛార్జర్‌(11 kW)లతో సహా వివిధ రకాల ఛార్జింగ్ ఎంపికలను అందిస్తుంది. ఈ గురుగ్రామ్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్​తో కలిపి కంపెనీ ప్రస్తుతం భారత్​లో 12 సూపర్‌ఛార్జర్ యూనిట్లు, 10 డెస్టినేషన్ ఛార్జర్ యూనిట్లతో సహా మూడు భారీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌లను కలిగి ఉంది.

అదనంగా, కంపెనీ రూ. 6 లక్షల ప్రీమియంతో భారతదేశంలో అటానమస్ డ్రైవింగ్‌ను అందించాలని ఆశిస్తోంది. అయితే భారతదేశంలో సెల్ఫ్ డ్రైవింగ్ వాహనాలను నియంత్రించే చట్టాలలో అస్పష్టత కారణంగా, ఈ ఫీచర్‌ను ఇప్పట్లో ప్రారంభించకపోవచ్చు.

ఇకపోతే టెస్లా ఇండియా పోర్ట్‌ఫోలియోలో ప్రస్తుతం టెస్లా "మోడల్ Y" అనే ఒకే ఒక కారు ఉంది. ఈ "టెస్లా మోడల్ Y" భారతదేశంలో రెండు వేర్వేరు బ్యాటరీ ప్యాక్‌లతో అమ్ముడవుతోంది. మొదటిది 60 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తుంది. రెండోది 75 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో వస్తుంది. ఇంకా, భారతదేశంలో విక్రయించే టెస్లా "మోడల్ Y" రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD) వేరియంట్​లో మాత్రమే లభిస్తుంది. అయితే ఆల్-చక్రాల డ్రైవ్ (AWD) వేరియంట్‌లు గ్లోబల్ మార్కెట్​లలో అమ్ముడవుతున్నాయి. ఇకపోతే భారత్​లో ఈ కారు రెండు రియర్-వీల్ డ్రైవ్ వేరియంట్లలో లభిస్తుంది. అవి:

  • స్టాండర్డ్ RWD వేరియంట్
  • లాంగ్ రేంజ్ RWD వేరియంట్

వీటిలో స్టాండర్డ్ RWD వేరియంట్ ధర రూ. 59.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉండగా, లాంగ్ రేంజ్ RWD వేరియంట్ 67.89 లక్షలు (ఎక్స్​-షోరూమ్​) ధరలో లభిస్తుంది.

రియర్-వీల్ డ్రైవ్​లో వేరియంట్లుధరలు
టెస్లా మోడల్ Y RWDరూ. 59.89 లక్షలు (ఎక్స్​-షోరూమ్)
టెస్లా మోడల్ Y లాంగ్ రేంజ్ RWDరూ. 67.89 లక్షలు (ఎక్స్​-షోరూమ్)

వీటిలో 60-kWh బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో కూడిన రియర్-వీల్-డ్రైవ్ వేరియంట్ 500 కిలోమీటర్ల రేంజ్​ను అందిస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. మరోవైపు, లాంగ్-రేంజ్ రియర్-వీల్-డ్రైవ్ వేరియంట్ 75-kWh బ్యాటరీ ప్యాక్​తో 622 కిలోమీటర్ల రేంజ్​ను అందిస్తుందని పేర్కొన్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

