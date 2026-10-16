రాకెట్ టెక్నాలజీతో టెస్లా రోడ్స్టర్: గాల్లో చక్కర్లు కొడుతూ విన్యాసాలు- భారత్లో బుకింగ్స్ షురూ
రాకెట్ టెక్నాలజీతో గాల్లో చక్కర్లు కొడుతూ సంచలనం సృష్టించిన టెస్లా సెకండ్ జనరేషన్ 'రోడ్స్టర్' రిజర్వేషన్లు భారత్లో ఓపెన్ అయ్యాయి. రూ. 5.01 లక్షల టోకెన్ అమౌంట్తో దీన్ని ముందుగా బుక్ చేసుకోవచ్చు.
Published : October 16, 2026 at 7:54 PM IST
Hyderabad: అమెరికన్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం టెస్లా తన సెకండ్ జనరేషన్ "రోడ్స్టర్" డిజైన్ను రివీల్ చేసింది. ఈ సరికొత్త స్పోర్ట్స్ కారులో ఎలాన్ మస్క్కు చెందిన మరొక ప్రముఖ సంస్థ స్పేస్ఎక్స్ (SpaceX) అభివృద్ధి చేసిన ప్రత్యేకమైన ఎయిర్ థ్రస్టర్లను అమర్చారు. ఇవి వాహనం గాలిలో కొద్దిసేపు ఎగురుతూ విన్యాసాలు చేయడానికి వీలు కల్పిస్తాయి.
అమెరికాలోని టెక్సాస్లో ఉన్న స్పేస్ఎక్స్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీలో నిర్వహించిన ప్రదర్శనలో ఈ కారు ర్యాంప్పై నుంచి దూసుకెళ్లి, గాల్లో చక్కర్లు కొడుతూ సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయింది. ఈ రోడ్స్టర్ ఉత్పత్తిని 2028 నుంచి ప్రారంభించాలని టెస్లా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఇదిలా ఉండగా, టెస్లా ఇండియా అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ అప్కమింగ్ "రోడ్స్టర్" బుకింగ్లు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు రూ. 5.01 లక్షలు టోకెన్ అమౌంట్ చెల్లించి బుక్ చేసుకోవచ్చు. దీనిపై మరిన్ని వివరాలు మీకోసం!
టెస్లా రోడ్స్టర్ బుకింగ్ వివరాలు: టెస్లా సంస్థ తన సరికొత్త "రోడ్స్టర్" మోడల్ను భారతీయ వెబ్సైట్లో 'పెర్ఫార్మెన్స్', 'థ్రస్ట్', 'రాకెట్' అనే వేరియంట్లలో లిస్ట్ చేసింది. కస్టమర్లు ఏ మోడల్ రిజర్వ్ చేసుకోవాలన్నా ప్రాథమికంగా రూ. 5.01 లక్షల టోకెన్ మొత్తాన్ని ముందుగా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్రీ-బుకింగ్ మొత్తం ఇక్కడితోనే ముగియదు.
'పెర్ఫార్మెన్స్' వెర్షన్ను రిజర్వ్ చేసుకునే కస్టమర్లు బుక్ చేసిన 10 రోజుల్లోపు అదనంగా మరో రూ. 45.05 లక్షలు చెల్లించాలి. దీనితో దీని మొత్తం రిజర్వేషన్ అమౌంట్ రూ. 50.06 లక్షలకు చేరుకుంటుంది.
అదేవిధంగా మరింత పవర్ఫుల్ మోడల్ అయిన 'థ్రస్ట్' కాన్ఫిగరేషన్ కోసం, 10 రోజుల్లోపు అదనంగా మళ్లీ రూ. 2.45 కోట్లు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. దీనితో ఈ మోడల్ మొత్తం డిపాజిట్ ధర రూ. 2.50 కోట్లు అవుతుంది. ఇకపోతే, అన్నిటికన్నా అత్యంత శక్తివంతమైన టాప్-స్పెక్ 'రాకెట్' కాన్ఫిగరేషన్ మాత్రం ప్రస్తుతానికి కంపెనీ నుంచి ఇన్విటేషన్ (ఆహ్వానం) వచ్చిన వారికి మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
ఈ ధరలన్నీ కేవలం రిజర్వేషన్ డిపాజిట్లు మాత్రమేనని, కారు ఫైనల్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు కావని గమనించాలి. టెస్లా ఇప్పటివరకు రోడ్స్టర్ ఫైనల్ ధరను గానీ, భారత్లో దీని లాంఛ్ టైమ్లైన్ లేదా డెలివరీ షెడ్యూల్కు సంబంధించిన అధికారిక వివరాలను గానీ వెల్లడించలేదు. అయితే, భవిష్యత్తులో బుకింగ్లో ఏవైనా మార్పులు చేస్తే, ఈ డిపాజిట్ అమౌంట్ను రిఫండ్ చేయబోమని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
టెస్లా రోడ్స్టర్ రేంజ్ & పర్ఫార్మెన్స్: టెస్లా తన సరికొత్త రోడ్స్టర్ పనితీరుపై సంచలన ప్రకటనలు చేసింది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ స్పోర్ట్స్ కారు కేవలం ఒక సెకన్ కంటే తక్కువ సమయంలోనే 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోగలదని కంపెనీ పేర్కొంది. అలాగే దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 370 కిలోమీటర్లకు పైగా ఉంటుందని పేర్కొంది. ఇక రేంజ్ విషయానికొస్తే, ఈ కారును ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 1,000 కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణించవచ్చని టెస్లా గతంలోనే స్పష్టం చేసింది.