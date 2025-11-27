ETV Bharat / technology

November 27, 2025

Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ టెస్లా ఇండియా గురువారం గురుగ్రామ్‌లో తన మొదటి టెస్లా సెంటర్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ కార్యక్రమాన్ని హర్యానా ముఖ్యమంత్రి నయాబ్ సింగ్ సైని చేతుల మీదుగా నిర్వహించారు. ఆయనతో పాటు ఈ ప్రారంభోత్సవంలో హర్యానా పరిశ్రమ & వాణిజ్య మంత్రిగా పనిచేసిన రావు నర్బీర్ సింగ్​ కూడా పాల్గొన్నారు.

ఈ టెస్లా సెంటర్ ప్రారంభం భారత్​లో ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీని విస్తరించే కంపెనీ ప్రణాళికలలో కీలక అడుగును సూచిస్తుంది. ఇది రిటైల్, అమ్మకాల తర్వాత సేవ, డెలివరీ, ఛార్జింగ్ సేవలను అందిస్తుంది. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన నయాబ్ సింగ్ టెస్లా సెంటర్ ప్రారంభం గురుగ్రామ్‌కు గర్వకారణమైన క్షణమని, నగర అభివృద్ధిలో ఒక కొత్త మైలురాయిని సూచిస్తుందని అన్నారు.

టెస్లా ఇండియా జనరల్ మేనేజర్ శరద్ అగర్వాల్ ఒక ప్రకటనలో మాట్లాడుతూ, భారతదేశం క్లీన్ ఎనర్జీ వైపు మారడానికి సహాయం చేయడమే కంపెనీ లక్ష్యం అని తెలిపారు. దీనిని సాధించడానికి కంపెనీ ప్రజల దైనందిన జీవితాల్లో సజావుగా సరిపోయే సెటప్‌ను సృష్టిస్తుందని అన్నారు. ఈ గురుగ్రామ్ సెంటర్ తమ వినియోగదారులకు ఎక్స్​పీరియన్స్ స్పేస్, టెస్లా మోడల్ Yతో టెస్ట్ డ్రైవ్, V4 సూపర్‌చార్జర్, అమ్మకాల తర్వాత సంరక్షణ అన్నింటినీ ఒకే చోట అందించడంలో సహాయపడుతుందని పేర్కొన్నారు. దీంతోపాటు వినియోగదారులకు ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవింగ్​ను సులభతరం చేసేందుకు టెస్లా ఛార్జింగ్ నెట్‌వర్క్​ను వేగంగా విస్తరించే ప్లాన్​లో ఉన్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు.

"ఉత్తర భారతదేశంలో పెరుగుతున్న ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల డిమాండ్‌ను తీర్చడానికి ఈ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించాం. దీని ద్వారా సందర్శకులు కొత్త టెక్నాలజీల గురించి తెలుసుకోవచ్చు, వారి వాహనాలను ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఇక్కడ ముంబయి, దిల్లీలో ప్రదర్శించిన "Optimus Gen 2"ని కూడా చూడవచ్చు." - శరద్ అగర్వాల్, టెస్లా ఇండియా జనరల్ మేనేజర్

ఈ "Optimus Gen 2" అనేది టెస్లా కంపెనీ రూపొందించిన అధునాతన హ్యూమనాయిడ్ (మానవ రూపం కలిగిన) రోబోట్ రెండవ తరం మోడల్. దీనిని మొదట్లో "టెస్లా బాట్" లేదా "ఆప్టిమస్" అని పిలిచేవారు. దీనిని పరిశ్రమలలో, భవిష్యత్తు గృహ వినియోగంలో పునరావృతమయ్యే, ప్రమాదకరమైన లేదా బోరింగ్ పనులను నిర్వహించేందుకు రూపొందించారు.

ఇకపోతే టెస్లా ఈ ఏడాది జులై నెలలో ముంబయిలో తన మొదటి షోరూమ్‌ను ప్రారంభించడం ద్వారా అధికారికంగా భారతదేశంలోకి ప్రవేశించింది. మొదటి షోరూమ్​ ప్రారంభోత్సవంలో టెస్లా తన 'మోడల్ Y' ఎలక్ట్రిక్ కారును లాంఛ్ చేసింది. దీంతో భారత మార్కెట్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన మొట్టమొదటి టెస్లా కారుగా 'మోడల్ Y' నిలిచింది.

కంపెనీ దీన్ని రూ. 59.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ కారు రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD) వెర్షన్‌లో మాత్రమే లభిస్తుంది. ఈ 'మోడల్ Y' పరిచయంతో టెస్లా అధికారికంగా భారత మార్కెట్లోకి ప్రవేశించినట్లయింది. దీని తర్వాత దిల్లీలో మరో కొత్త షోరూమ్‌ను ప్రారంభించింది. తాజాగా ఎలాన్ మస్క్ నాయకత్వలోని ఈ కంపెనీ భారత మార్కెట్లో తన పట్టును బలోపేతం చేసుకునే దిశగా మరో కీలక అడుగు వేసింది.

