టెస్లా జోరు: భారత్​లో మరో షోరూమ్ ప్రారంభం

భారత్​లో టెస్లా జోరు కొనసాగుతోంది. దేశంలో తన నాలుగో "ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్​"ను బెంగళూరులో ప్రారంభించింది. ఇందులో "మోడల్ Y", కొత్త 6-సీట్ల "మోడల్ Y L"లను ప్రదర్శించింది.

Tesla Opens Bengaluru Experience Centre (Image Credit: X/@Tesla_India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 10:26 AM IST

Hyderabad: ఎలాన్ మస్క్‌ యాజమాన్యంలోని ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం టెస్లా భారత్​లో మరో 'ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్'ను ప్రారంభించింది. గతేడాది జులైలో భారత్​కు గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన టెస్లా ఇప్పటికే గురుగ్రామ్, ముంబయి, దిల్లీలో మూడు షోరూమ్​లను తెరిచింది. తాజాగా బెంగళూరులో నాలుగో షోరూమ్‌ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. బెంగళూరులో కంపెనీకి ఇది మొదటి షోరూమ్​.

బెంగళూరు వైట్‌ఫీల్డ్‌లోని వీఆర్ మాల్‌లో ఈ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. కొనుగోలుదారులకు టెస్ట్ డ్రైవ్‌లు, కస్టమర్ సేవలు అందించడమే ఈ ఎక్స్‌పీరియన్స్ సెంటర్ ప్రధాన లక్ష్యం. ఇండియాలో విక్రయించే "మోడల్ Y"తో పాటు, కంపెనీ ఇటీవలే విడుదల చేసిన దీని కొత్త వేరియంట్ "మోడల్ YL"ను కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శించింది.

