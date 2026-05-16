టెస్లా జోరు: భారత్లో మరో షోరూమ్ ప్రారంభం
భారత్లో టెస్లా జోరు కొనసాగుతోంది. దేశంలో తన నాలుగో "ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్"ను బెంగళూరులో ప్రారంభించింది. ఇందులో "మోడల్ Y", కొత్త 6-సీట్ల "మోడల్ Y L"లను ప్రదర్శించింది.
Published : May 16, 2026 at 10:26 AM IST
Hyderabad: ఎలాన్ మస్క్ యాజమాన్యంలోని ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం టెస్లా భారత్లో మరో 'ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్'ను ప్రారంభించింది. గతేడాది జులైలో భారత్కు గ్రాండ్ ఎంట్రీ ఇచ్చిన టెస్లా ఇప్పటికే గురుగ్రామ్, ముంబయి, దిల్లీలో మూడు షోరూమ్లను తెరిచింది. తాజాగా బెంగళూరులో నాలుగో షోరూమ్ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. బెంగళూరులో కంపెనీకి ఇది మొదటి షోరూమ్.
బెంగళూరు వైట్ఫీల్డ్లోని వీఆర్ మాల్లో ఈ సెంటర్ ఏర్పాటు చేశారు. కొనుగోలుదారులకు టెస్ట్ డ్రైవ్లు, కస్టమర్ సేవలు అందించడమే ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ ప్రధాన లక్ష్యం. ఇండియాలో విక్రయించే "మోడల్ Y"తో పాటు, కంపెనీ ఇటీవలే విడుదల చేసిన దీని కొత్త వేరియంట్ "మోడల్ YL"ను కూడా ఇక్కడ ప్రదర్శించింది.
New Tesla location at VR Bengaluru in Whitefield— Tesla India (@Tesla_India) May 15, 2026
View & test drive Model Y & Model Y L every day 11am – 8pm pic.twitter.com/H6fJ7ngWaB