టెస్లా 'మోడల్ Y'లో కొత్త వేరియంట్- 681km రేంజ్, 3-వరుసల సీటింగ్తో లాంఛ్
భారతదేశంలో 3-వరుసల సీటింగ్, 681 కిలోమీటర్ల వరకు WLTP రేంజ్తో టెస్లా మోడల్ Y లాంగ్ రేంజ్ ప్రీమియం వేరియంట్ విడుదలయ్యింది.
Published : April 22, 2026 at 1:32 PM IST
Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం టెస్లా తన భారతీయ పోర్ట్ఫోలియోలోని "టెస్లా మోడల్ Y" శ్రేణిని విస్తరిస్తూ, కొత్త "మోడల్ Y L" వేరియంట్ను ప్రవేశపెట్టింది. ఇది స్టాండర్డ్ మోడల్ Y లాంగ్-వీల్బేస్ వెర్షన్. ఇందులో ఆరు సీట్ల కాన్ఫిగరరేషన్ ఉంది. ఈ ఎలక్ట్రిక్ కారును మరింత సౌకర్యవంతంగా మార్చేందుకు ఇందులో అనేక ఇతర మార్పులు కూడా చేశారు.
అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా, పొడవైన వీల్బేస్ వల్ల ప్రయాణీకులకు ఎక్కువ లెగ్రూమ్ లభిస్తుంది. ఈ కారు 6-సీటర్ లేఅవుట్ ప్రకారం, రెండవ వరుసలో కెప్టెన్ సీట్లను ఉపయోగించారు. ముందు సీట్లలో ఇప్పుడు థై ఎక్స్టెన్షన్లు ఉన్నాయి, ఇవి హైవేపై సుదీర్ఘ ప్రయాణాలలో చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటాయి. ఈ ఎలక్ట్రిక్ క్రాస్ఓవర్లో మల్టీ-లింక్ సస్పెన్షన్తో పాటు, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కంటిన్యూస్లీ వేరియబుల్ డాంపింగ్, డ్రైవ్ మోడ్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ కారు ఈ లైనప్లోనే అత్యధికంగా 681 కిలోమీటర్ల WLTP-రేటెడ్ రేంజ్ అందిస్తుందని టెస్లా పేర్కొంది.
దీని 'Long Range Premium' వేరియంట్ 661 కిలోమీటర్ల ప్రయాణ పరిధిని అందిస్తుండగా, సాధారణ 'Premium' వేరియంట్ 500 కిలోమీటర్ల పరిధిని కలిగి ఉంది. ఈ మూడు వేరియంట్ల టాప్ స్పీడ్ ఒకేవిధంగా 201 kmphగా ఉంటుంది. అయితే 'All-Wheel-Drive' వ్యవస్థను చేర్చడం వల్ల, కొత్త వేరియంట్ 0 నుంచి 100 kmph వేగాన్ని అందుకోవడానికి పట్టే సమయం 5 సెకన్లకు తగ్గింది. రోడ్డుపై పట్టు (Traction) తక్కువగా ఉండే, వర్షపు లేదా సవాలుతో కూడిన పరిస్థితుల్లో కూడా ఇది ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
పోలిక పరంగా చూస్తే, 'Premium Long Range' వేరియంట్ 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోవడానికి 5.6 సెకన్లు తీసుకుంటుంది, అదే సమయంలో ప్రామాణిక 'Premium' వేరియంట్ 5.9 సెకన్లు తీసుకుంటుంది. ఇందులో గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, పూర్తి స్థాయి స్వయం-చాలక (Full Self-Driving) సామర్థ్యం కోసం వినియోగదారులు అదనంగా రూ. 6 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
కొత్త "మోడల్ Y L"లో సరికొత్త 19-అంగుళాల 'Machina 2.0' అల్లాయ్ వీల్స్ కూడా ఉన్నాయి. దీని ఇంటీరియర్ స్టాండర్డ్గా నలుపు రంగులో లభిస్తుంది. వినియోగదారులు 'Zen Grey' రంగును కూడా ఎంచుకోవచ్చు. అయితే ఇందుకోసం అదనంగా రూ. 95,000 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఈ కారు ఆరు రంగు ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంది. ఇందులో 'Stealth Grey' రంగును ప్రామాణికంగా అందిస్తున్నారు. దీని ఇతర కలర్ ఆప్షన్లలో 'Pearl White Multi-Coat', 'Diamond Black' ధర రూ. 95,000 ఉంటుంది. ఇక 'Glacier Blue', 'Ultra Red', 'Cosmic Silver' రంగు ఎంపికల కోసం అదనంగా మీరు రూ. 1.85 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది.
|Exterior Colours
|Extra amount apart from ex-showroom price
|Stealth Grey
|-
|Pearl White Multi-Coat
|Rs 95,000
|Diamond Black
|Rs 95,000
|Glacier Blue
|Rs 1,25,000
|Ultra Red
|Rs 1,85,000
|Cosmic Silver
|Rs 1,85,000