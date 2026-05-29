టెస్లా 'మోడల్ Y ప్రీమియం RWD' లాంఛ్- ఇప్పుడు ప్రారంభ ధర రూ.9లక్షలు తగ్గిందిగా!
టెస్లా భారతదేశంలో 'మోడల్ Y ప్రీమియం RWD' వేరియంట్ను ప్రారంభించింది. ఇది గతేడాది విడుదలైన స్టాండర్డ్ రేంజ్ మోడల్ కంటే రూ. 9 లక్షలు తక్కువ ధరతో లాంఛ్ అయింది.
Published : May 29, 2026 at 4:04 PM IST
New Delhi: ఎలాన్ మస్క్ యాజమాన్యంలోని ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం టెస్లా భారత్లో తన 2026 మోడల్ Y ప్రీమియం రియర్-వీల్ డ్రైవ్ (RWD) వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. దీని ధరను రూ. 50.89 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)గా నిర్ణయించింది. ఈ కొత్త వేరియంట్ భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు అందుబాటులో ఉన్న "మోడల్ Y RWD" వేరియంట్ స్థానాన్ని భర్తీ చేస్తూ, బేస్ మోడల్గా నిలిచింది. ఇది టెస్లా పాత మోడల్ను భర్తీ చేడయంతో పాటు, కొత్త వినియోగదారులకు వాహన కొనుగోలు ప్రారంభ ధరను రూ. 9 లక్షల మేర తగ్గించింది. ప్రస్తుతం మార్కెట్లో దీని బుకింగ్లు ప్రారంభమయ్యాయి. డెలివరీలు జులై 2026లో ప్రారంభమవుతాయి.
అదనంగా కంపెనీ "మోడల్ Y లాంగ్ రేంజ్ ప్రీమియం RWD" వేరియంట్ను కూడా నిలిపివేసింది. దీంతో భారతదేశంలో టెస్లా ఉత్పత్తుల శ్రేణిలో కేవలం కొత్తగా విడుదలైన "మోడల్ Y ప్రీమియం RWD", "మోడల్ Y L ప్రీమియం AWD" మాత్రమే మిగిలాయి.
Model Y Premium Rear-Wheel Drive is now available to order online in India 🇮🇳— Tesla India (@Tesla_India) May 29, 2026
|కొత్త వేరియంట్
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|పాత వేరియంట్
|ధర (ఎక్స్-షోరూమ్)
|టెస్లా మోడల్ Y ప్రీమియం RWD
|రూ. 50.89 లక్షలు
|టెస్లా మోడల్ Y RWD
|రూ. 59.89 లక్షలు
|టెస్లా మోడల్ Y L ప్రీమియం AWD (6-సీటర్)
|రూ. 61.99 లక్షలు
|టెస్లా మోడల్ Y లాంగ్ రేంజ్ RWD
|రూ. 67.89 లక్షలు
టెస్లా మోడల్ Y ప్రీమియం RWD పవర్ట్రెయిన్: టెస్లా మోడల్ Y ప్రీమియం RWD, హార్డ్వేర్, డిజైన్ పరంగా అనేక మెరుగుదలలను పరిచయం చేస్తోంది. 64 kWh బ్యాటరీతో కూడిన ఈ 5-సీట్ల మోడల్ Y ప్రీమియం RWD, గరిష్ఠంగా 500 కిలోమీటర్ల WLTP-సర్టిఫైడ్ రేంజ్ అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఇది కేవలం 5.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 km/h వేగాన్ని అందుకోగలదు. ఇది అధునాతనమైన 16-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్, వెనుక సీటు ప్రయాణికుల కోసం 8-అంగుళాల డిస్ప్లే, 'All-Black' లేదా 'Zen Grey' ఇంటీరియర్ థీమ్ ఆప్షన్లతో వస్తుంది. అయితే గతంలో మాదిరిగానే, ఈ కొత్త "టెస్లా మోడల్ Y" కూడా గరిష్ఠంగా 175 kW స్పీడ్ 'సూపర్ ఛార్జింగ్' సదుపాయానికి సపోర్ట్ చేస్తుంది. దీని ద్వారా కేవలం 15 నిమిషాల ఛార్జ్తో 238 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించొచ్చు.