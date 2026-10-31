టెస్లా కార్లలో దెయ్యం- పండగవేళ 'హాలోవీన్' హంగామా!
టెస్లా భారతదేశంలోని తన 'మోడల్ Y', 'మోడల్ Y L' కార్ల కోసం ప్రత్యేక 'హాలోవీన్ మోడ్'ను ప్రవేశపెట్టింది. దీన్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే లైట్లు, మ్యూజిక్, లాక్ సౌండ్ అన్నీ 'దెయ్యం' థీమ్లోకి మారిపోతాయి!
Published : October 31, 2026 at 6:07 PM IST
Hyderabad: ఎలక్ట్రిక్ కార్ల దిగ్గజం టెస్లా తన వినియోగదారులకు అదిరిపోయే పండుగ కానుకను అందించింది. భారత్లోని తన పాపులర్ ఎలక్ట్రిక్ SUVలు 'Model Y', 'Model Y L' కార్ల కోసం ప్రత్యేకంగా 'హాలోవీన్ మోడ్' (Halloween Mode)ను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. ఓవర్-ది-ఎయిర్ (OTA) సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ద్వారా ఈ సరికొత్త ఫీచర్ను కంపెనీ రోల్అవుట్ చేస్తోంది. దీనికోసం కార్ల యజమానులు సర్వీస్ సెంటర్కు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా, నేరుగా ఇంట్లోనే తమ వాహనాలను అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు.
పరిమిత కాలం (లిమిటెడ్ పీరియడ్) మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ఈ మోడ్లో హాలోవీన్ థీమ్కు తగ్గట్టుగా భయపెట్టే లైట్లు, సౌండ్లు, వినూత్నమైన ఇంటరాక్టివ్ ఫంక్షన్లను జోడించారు.
ఈ అప్డేట్లోని ముఖ్యమైన హైలైట్స్ ఇవే:
- ట్రిక్ ఆర్ ట్రీట్ మోడ్: ఈ కొత్త ఫీచర్ ద్వారా ఎవరైనా కారుకు దగ్గరగా వచ్చినా లేదా డోర్ తెరవడానికి ప్రయత్నించినా.. భయపెట్టే వింత శబ్దాలు, మినుకుమినుకుమనే లైట్లు ఆటోమేటిక్గా యాక్టివేట్ అవుతాయి.
- వాయిస్ ఫ్రమ్ బియాండ్: మీరు ఇంట్లో కూర్చుని టెస్లా యాప్ ద్వారా "బూ...!" అని వాయిస్ మెసేజ్ పంపితే, అది బయట ఉన్న మీ కారు స్పీకర్ల నుంచి గట్టిగా వినిపించి చుట్టుపక్కల వారిని భయపెడుతుంది.
- స్పెషల్ డిజైన్స్ & సౌండ్స్: కారు ఇన్-యాప్ అవతార్ కోసం గోస్ట్-థీమ్ డిజైన్, హాలోవీన్ స్పెషల్ లైట్ షో, సీజనల్ వెహికల్ ర్యాప్లతో పాటు ప్రత్యేకమైన 'లాక్' సౌండ్ను ఇందులో అందించారు. దీనివల్ల కారు లోపలి స్క్రీన్పై మీ కారు బొమ్మ తెల్లటి దెయ్యంలా (Ghost Theme) మారుతుంది, చుట్టుపక్కల గ్రాఫిక్స్ అస్థిపంజరాల్లా (Vehicle Wraps) కనిపిస్తాయి. అలాగే బయట లైట్లు మ్యూజిక్కు తగ్గట్టుగా డాన్స్ చేయడంతో పాటు, కారు లాక్ చేసినప్పుడు దెయ్యం అరిచినట్లు వింత శబ్దం వస్తుంది.
- ఇన్-కార్ ఫొటోబూత్: ప్రయాణికులు కారు సిస్టమ్ నుంచే నేరుగా హాలోవీన్ థీమ్తో సరదాగా ఫొటోలు తీసుకునేలా ఈ మోడ్ను డిజైన్ చేశారు. దీనివల్ల ప్రయాణికులు కారు లోపల ఉన్న క్యాబిన్ కెమెరా సహాయంతో దెయ్యాలు, గుమ్మడికాయల ఫ్రేమ్లు వంటి విభిన్న హాలోవీన్ ఎఫెక్ట్స్తో నేరుగా కారు స్క్రీన్ నుంచే సెల్ఫీలు, ఫొటోలు క్లిక్ చేసుకోవచ్చు.
పండుగ వేళ కాస్త థ్రిల్లింగ్ అనుభూతిని అందించేందుకు టెస్లా తీసుకొచ్చిన ఈ సరికొత్త అప్డేట్ ప్రస్తుతం వాహన ప్రియులను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంటోంది. కారు లోపల సరికొత్త డిజిటల్ విజువల్స్ వినోదాన్ని పంచుతుంటే, బయట వాళ్లను ఆటపట్టించేలా వచ్చే భయంకరమైన సౌండ్స్, వినూత్నమైన లైట్ షోలు ఈ దివాళీ సీజన్లో రోడ్లపై సరికొత్త హంగామాను సృష్టిస్తున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, ఇటీవలే టెస్లా రాకెట్ టెక్నాలజీతో తన సెకండ్ జనరేషన్ 'రోడ్స్టర్' (Roadster) డిజైన్ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసింది. ఇందులో స్పేస్ఎక్స్ (SpaceX) భాగస్వామ్యంతో అభివృద్ధి చేసిన ప్రత్యేకమైన 'కోల్డ్-గ్యాస్ థ్రస్టర్లను' అమర్చారు. టెక్సాస్లోని స్పేస్ఎక్స్ టెస్ట్ ఫెసిలిటీలో నిర్వహించిన లైవ్ డెమోలో.. ఈ కారు ఒక ర్యాంప్పై నుంచి దూసుకెళ్లి, గాల్లోనే చక్కర్లు కొడుతూ సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయి అందరినీ మెప్పించింది. ఈ సంచలన వాహనంపై భారతీయ వినియోగదారుల్లో ఉన్న క్రేజ్ దృష్ట్యా, టెస్లా ఇండియా తన అధికారిక వెబ్సైట్లో ఈ అప్కమింగ్ రోడ్స్టర్ బుకింగ్లను సైతం అధికారికంగా ప్రారంభించింది. దీనిపై మరిన్ని వివరాల కోసం ఇక్కడ క్లిక్ చేయండి.