టెస్లా EV లెజెండ్లకు ఎండ్ కార్డ్: మోడల్ S, X ప్రొడక్షన్ బంద్
టెస్లా తన ఫ్రీమాంట్ ప్లాంట్లో మోడల్ S, మోడల్ X ఉత్పత్తిని నిలిపివేసింది. తద్వారా కంపెనీ విద్యుత్ వాహనాల (EV) చరిత్రలో ఒక కీలక అధ్యాయాన్ని ముగించింది.
Published : May 11, 2026 at 12:13 PM IST
Hyderabad: కాలిఫోర్నియాలోని ఫ్రీమాంట్ ఫ్యాక్టరీలో, టెస్లా తన మోడల్ S, మోడల్ X ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఉత్పత్తిని అధికారికంగా నిలిపివేసింది. ఈ మోడళ్లకు చెందిన చివరి యూనిట్లు అసెంబ్లీ లైన్ నుంచి బయటకు వచ్చాయి. టెస్లాకు ఒక 'ప్రీమియం EV' గుర్తింపును కల్పించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఈ రెండు మోడళ్లకు సంబంధించిన ఒక సుదీర్ఘ అధ్యాయం దీనితో ముగిసింది.
EV రంగాన్ని మార్చిన టెస్లా లెగసీ: టెస్లా తన మొట్టమొదటి ప్రధాన EVగా మోడల్ Sను 2012లో పరిచయం చేసింది. ఆ తర్వాత 2015లో బ్రాండ్ మొట్టమొదటి SUVగా మోడల్ Xను తీసుకువచ్చింది. ఎలక్ట్రిక్ కార్లు వేగంగా, ఆకర్షణీయంగా, సాంకేతికంగా అధునాతనంగా ఉండగలవని నిరూపిస్తూ ఈ రెండు EVలు టెస్లాకు తొలినాళ్లలోనే మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టాయి. ఈ మోడళ్లలో ఇప్పటి వరకు అనేక అప్డేట్లు అందించారు. పవర్ట్రెయిన్లు, బ్యాటరీ సిస్టమ్స్, ఆన్బోర్డ్ సాఫ్ట్వేర్, డ్రైవర్-అసిస్టెన్స్ టెక్నాలజీల్లో మెరుగుదలలు వచ్చాయి. వీటిలో టెస్లా ఆటోపైలట్, ఫుల్ సెల్ఫ్-డ్రైవింగ్ ఫీచర్లు కూడా ఉన్నాయి.
ముందే ఊహించిన ముగింపు: ఈ ఏడాది జనవరిలో జరిగిన టెస్లా ఎర్నింగ్స్ కాల్లోనే రెండు మోడళ్లను దశలవారీగా నిలిపివేస్తామని సంకేతాలు ఇచ్చారు. CEO ఎలాన్ మస్క్ మోడల్ S, X ప్రోగ్రామ్లకు "గౌరవప్రదమైన వీడ్కోలు" పలికే సమయం వచ్చిందని చెప్పారు. టెస్లా ఇక ఆటానమీ-ఫోకస్డ్ ఫ్యూచర్ వైపు వెళ్తోందని తెలిపారు. ఇప్పటికీ ఆ మోడళ్లపై ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు వెంటనే ఆర్డర్ చేయాలని, వచ్చే త్రైమాసికం నుంచి ఉత్పత్తి నిలిచిపోతుందని కూడా సూచించారు.
The last Model S & the last Model X have been produced at Fremont Factory— Tesla (@Tesla) May 10, 2026
14 years of history for Model S, 11 years for Model X
ఈ రెండు ఫ్లాగ్షిప్ EVల అమ్మకాలు కొంతకాలంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. టెస్లా మోడల్ 3, మోడల్ Y కంపెనీ ప్రధాన విక్రయాలను శాసిస్తున్నాయి. ప్రస్తుత లైనప్లోని ఇతర EVలతో పోలిస్తే ఈ మోడళ్లు ధరలో అందుబాటులో ఉండటంతో, పెద్ద, ప్రీమియం మోడళ్లను వెనక్కి నెట్టి వాటి స్థానాన్ని భర్తీ చేశాయి.
నెక్స్ట్ ఏంటి?: ప్రస్తుతానికి, మోడల్ S లేదా మోడల్ X ఈ రెండింటిలో దేనికీ ప్రత్యక్ష వారసత్వ నమూనాను టెస్లా ప్రకటించలేదు. ఫ్రీమాంట్ ఫ్యాక్టరీలో ఖాళీ అయిన ఉత్పత్తి స్థలాన్ని ఆప్టిమస్ హ్యూమనాయిడ్ రోబోట్ల తయారీకి వినియోగించనున్నట్లు భావిస్తున్నారు. ఇది కంపెనీ ఉత్పత్తి ప్రాధాన్యతలలో వస్తున్న ఒక విస్తృత మార్పును సూచిస్తోంది.
ఇకపోతే టెస్లా 2025లో స్టాండర్డ్, లాంగ్-రేంజ్ వేరియంట్లతో కూడిన మోడల్ Yతో భారత మార్కెట్లోకి అడుగుపెట్టింది. 2026లో మోడల్ Y Lను ప్రవేశపెట్టడంతో లైనప్ విస్తరించింది. ఇది ప్రస్తుత మోడల్కు లాంగ్-వీల్బేస్ వెర్షన్. ఈ మోడల్లో మూడో వరుస సీట్లు, రెండో వరుసలో 'కెప్టెన్ సీట్లు' (Captain's Chairs) ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తాయి. అంతేకాకుండా, భారతదేశంలో 'ఆల్-వీల్ డ్రైవ్' (AWD) డ్రైవ్ట్రెయిన్తో లభించే ఏకైక వేరియంట్ కూడా ఈ మోడల్ Y L మాత్రమే.