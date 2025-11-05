టెస్లా ఇండియా కొత్త అధిపతిగా శరద్ అగర్వాల్​- ఎవరీయన?

ETV Bharat / technology

Tesla Appoints ex-Lamborghini India Head Sharad Agarwal To Lead Its India Operations
Tesla Appoints ex-Lamborghini India Head Sharad Agarwal To Lead Its India Operations (Photo Credit- IANS And AP)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 5, 2025 at 4:18 PM IST

2 Min Read
Hyderabad: టెక్ దిగ్గజం టెస్లా భారత్​లో తన కార్యకలాపాలకు నాయకత్వం వహించేందుకు కొత్త అధిపతిగా శరద్ అగర్వాల్​ను నియమించింది. ఈయనకు గతంలో లంబోర్గిని ఇండియా చీఫ్​గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది. భారతదేశంలో మరింత స్వదేశీ వ్యూహాన్ని అభివృద్ధి చేసే చర్యలో భాగంగా కంపెనీ ఈ నియామకం చేపట్టినట్లు తెలుస్తోంది. ఇది టెస్లా వ్యూహంలో కీలక మలుపు కావచ్చు. గతంలో భారత్​ను రిమోట్‌గా నిర్వహించిన కంపెనీ ఇప్పుడు స్థానిక నాయకత్వం సహాయంతో భారతీయ వినియోగదారుల నాడిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తోంది.

ఇకపోతే టెస్లా ఈ ఏడాది జులై నెలలో ముంబయిలో తన మొదటి షోరూమ్‌ను ప్రారంభించడం ద్వారా అధికారికంగా భారతదేశంలోకి ప్రవేశించింది. దీని తర్వాత కంపెనీ దిల్లీలో మరో కొత్త షోరూమ్‌ను ప్రారంభించింది. ఇప్పుడు ఎలాన్ మస్క్ నాయకత్వలోని ఈ కంపెనీ భారత మార్కెట్లో తన పట్టును బలోపేతం చేసుకునే దిశగా మరో కీలక అడుగు వేసింది.

బ్లూమ్‌బెర్గ్ నివేదిక ప్రకారం, శరద్ అగర్వాల్ భారతదేశంలో టెస్లా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్నారు. ఈ నియామకం భారతదేశం కోసం టెస్లా "new strategy"లో భాగం. ఇప్పటివరకూ భారత్​లో టెస్లా ఉనికి చాలా పరిమితంగా ఉండేది. కంపెనీకి ఒక చిన్న స్థానిక యూనిట్ మాత్రమే ఉండేది. దీన్ని చైనా, ఇతర ప్రాంతీయ కేంద్రాల నుంచి రిమోట్‌గా నియంత్రించేవారు. ఇది సరైన విధాన రూపకల్పన లేకపోవడం, మార్కెట్ అవగాహన లోపించడం వంటి సవాళ్లకు దారితీసింది. కానీ ఇప్పుడు శరద్ అగర్వాల్ నియామకం కంపెనీ భారతదేశంలో తన విస్తరణకు ఆశలు రేకెత్తించింది.

ఎవరీ శరద్ అగర్వాల్?: శరద్ అగర్వాల్ భారత ఆటో పరిశ్రమలోని లగ్జరీ బ్రాండ్లతో సన్నిహిత బంధం కలిగి ఉన్నారు. జావా, యెజ్డి, BSA వంటి మోటార్ సైకిళ్లను తయారు చేసే క్లాసిక్ లెజెండ్స్ చీఫ్ బిజినెస్ ఆఫీసర్ పదవికి ఆయన ఇటీవలే రాజీనామా చేశారు. అంతకుముందు అగర్వాల్ భారతదేశంలో లగ్జరీ స్పోర్ట్స్ కార్ కంపెనీ లంబోర్గినికి నాయకత్వం వహించారు.

లంబోర్గిని సంస్థ ఆయన నాయకత్వంలో రికార్డు స్థాయి అమ్మకాలను సాధించడమే కాకుండా బ్రాండ్ ప్రీమియం ఇమేజ్‌ను కూడా బలోపేతం చేసుకుంది. ఇప్పుడు ఆయన టెస్లాకు బాధ్యత వహిస్తున్నారు. భారతదేశంలో అమ్మకాల నెట్‌వర్క్‌ను బలోపేతం చేయడం ఆయన మొదటి లక్ష్యం. ప్రస్తుతం టెస్లా దిల్లీ, ముంబయిలలోని రెండు ఎక్స్​పీరియన్స్ సెంటర్లతో (షోరూమ్‌లు) ముందుకు సాగుతోంది.

