టెలిగ్రామ్ ఈజ్ బ్యాక్: ఐదు రోజుల తర్వాత ప్లే స్టోర్లోకి గ్రాండ్ రీ-ఎంట్రీ!
నీట్ (NEET) రీ-ఎగ్జామ్ తర్వాత టెలిగ్రామ్పై తాత్కాలిక నిషేధాన్ని ప్రభుత్వం తొలగించింది. ఐదు రోజుల విరామం అనంతరం ఈ మెసేజింగ్ యాప్ భారత్లో మళ్లీ సేవలందిస్తోంది.
Published : June 23, 2026 at 11:22 AM IST
Hyderabad: భారత్లో ప్రముఖ మెసేజింగ్ అప్లికేషన్ ‘టెలిగ్రామ్’పై విధించిన తాత్కాలిక నిషేధం జూన్ 22, 2026తో ముగిసింది. ఈ నేపథ్యంలో దేశంలోని పలువురు వినియోగదారులకు ఈ యాప్ సేవలు మళ్లీ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. జూన్ 23 తెల్లవారుజాము వరకు యాప్ స్టోర్లలో ఈ అప్లికేషన్ కనిపించనప్పటికీ.. ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ వినియోగదారుల కోసం గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఇది రీ-ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
దీన్నిబట్టి ప్రభుత్వానికి ఈ నిషేధాన్ని మరింత పొడిగించే ఉద్దేశం లేనట్లు స్పష్టమవుతోంది. దేశవ్యాప్తంగా పూర్తి స్థాయి కార్యకలాపాలు ఈరోజే ప్రారంభమవుతాయని భావిస్తున్నారు. అయితే, భద్రతా కారణాల దృష్ట్యా టెలిగ్రామ్లోని 'మెసేజ్-ఎడిటింగ్' (సందేశాలను సవరించే) ఫీచర్ను మాత్రం జూన్ 30 వరకు నిలిపివేయనున్నారు.