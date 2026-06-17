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'రోడ్లపై వేగంగా వెళ్తే.. రోడ్లనే మూసేస్తారా?'- టెలిగ్రామ్ నిషేధంపై సీఈవో తీవ్ర ఆగ్రహం

NEET ఎగ్జామ్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంలో భారత ప్రభుత్వం "టెలిగ్రామ్​"పై తాత్కాలికంగా నిషేధం విధించడాన్ని ఆ సంస్థ CEO పావెల్ డ్యూరోవ్ తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు.

Telegram CEO Pavel Durov
Telegram CEO Pavel Durov (Photo Credit: AFP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 17, 2026 at 1:15 PM IST

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Hyderabad: మెసేజింగ్ యాప్ "టెలిగ్రామ్"పై భారత ప్రభుత్వం వారం రోజుల పాటు విధించిన నిషేధంపై సదరు సంస్థ సీఈవో పావెల్ దురోవ్ తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. నీట్ (NEET) పునఃపరీక్షల సమయంలో అభ్యర్థులను మోసగించేందుకు కొన్ని "చీటింగ్ గ్యాంగ్‌లు" టెలిగ్రామ్​ యాప్‌ను వ్యవస్థీకృతంగా వాడుకున్నాయనే ఆరోపణలతో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే, ప్రభుత్వ చర్య తీవ్ర అనాలోచితంగా ఉందంటూ టెలిగ్రామ్ యాజమాన్యం మండిపడింది.

'తప్పు చేసిన వారిని వదిలేసి.. సామాన్యులపై శిక్షా?': పరీక్షా పత్రాలను లీక్ చేసిన అసలు సూత్రధారులను, లోపల నుంచి సహకరించిన వారిని పట్టుకుని శిక్షించాల్సింది పోయి, యాప్‌ను నిషేధించడం ఏంటని పావెల్ దురోవ్ ప్రశ్నించారు. ఈ నిర్ణయం వల్ల దేశంలో టెలిగ్రామ్‌ను రోజూ వాడే 15 కోట్ల మందికి పైగా సాధారణ వినియోగదారులు అనవసరంగా ఇబ్బంది పడ్డారని ఆయన వాదించారు. ప్రభుత్వం విధించిన ఈ నిషేధం వల్ల లీకేజీలు ఏమీ ఆగలేదని, పేపర్లు లీక్ చేసే ముఠాలు కేవలం టెలిగ్రామ్ నుంచి ఇతర ప్రత్యామ్నాయ యాప్‌లను ఆశ్రయించాయని పేర్కొన్నారు.

'మాల్స్‌లో దొంగతనాలు జరిగితే.. షాపింగ్ మాల్స్ మూసేస్తారా?': ఈ నిషేధాన్ని తీవ్రంగా తప్పుబడుతూ సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫారమ్ 'X' (గతంలో ట్విటర్)లో టెలిగ్రామ్ మెసెంజర్ సంస్థ ఒక ఘాటైన పోస్ట్ పెట్టింది. ప్రభుత్వ చర్యను దొంగతనాలు, రోడ్డు ప్రమాదాలతో పోలుస్తూ వ్యంగ్యాస్త్రాలు సంధించింది. "ఏదో ఒక షాపింగ్ మాల్‌లో దొంగతనం జరిగే అవకాశం ఉందని భావించి.. దేశంలోని అన్ని షాపింగ్ మాల్స్‌ను మూసివేస్తారా? ఎవరో ఒక డ్రైవర్ రోడ్డుపై వేగంగా బండి నడిపాడని తెలిసి.. ఏకంగా రోడ్లన్నింటినీ మూసివేస్తారా? ప్రస్తుతం భారత ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం కూడా సరిగ్గా ఇలాగే ఉంది" అంటూ టెలిగ్రామ్ సంస్థ తన పోస్ట్‌లో తీవ్ర ఆగ్రహాన్ని వ్యక్తం చేసింది.

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