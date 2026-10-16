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Google Pixelను తలపించే కెమెరా డిజైన్​తో 'టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G'!- ధర ఎంతంటే?

6,500mAh బ్యాటరీ, గూగుల్ పిక్సెల్​ను తలపించే హారిజాంటల్ పిల్-షేప్డ్ కెమెరా డిజైన్​తో భారత్‌లో "టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. దీని ధర రూ. 19,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.

టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G
టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G (ఫొటో క్రెడిట్: Tecno)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : October 16, 2026 at 3:27 PM IST

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Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో తన "స్పార్క్ 50" సిరీస్‌లో సరికొత్త మోడల్‌ను విడుదల చేసింది. టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G పేరుతో ఈ ఫోన్‌ను తీసుకొచ్చింది. ఇది ఇప్పుడు ఈ లైనప్‌లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న "స్పార్క్ 50 5G" సరసన చేరింది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ వచ్చే వారం నుంచి ఈ-కామర్స్ వేదికగా కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్, 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 6,500mAh బ్యాటరీని అందించారు. రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో లభించే ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 19,999.

టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G వేరియంట్లు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 19,999
  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 22,999

సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్​ఫోన్ సేల్స్ అక్టోబర్ 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ సైట్ అమెజాన్ (Amazon) ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ "టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G" రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.

  • బర్గుండి రెడ్ (Burgundy Red)
  • బ్రీజ్ బ్లూ (Breeze Blue)

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