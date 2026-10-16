Google Pixelను తలపించే కెమెరా డిజైన్తో 'టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G'!- ధర ఎంతంటే?
6,500mAh బ్యాటరీ, గూగుల్ పిక్సెల్ను తలపించే హారిజాంటల్ పిల్-షేప్డ్ కెమెరా డిజైన్తో భారత్లో "టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G" స్మార్ట్ఫోన్ లాంఛ్ అయింది. దీని ధర రూ. 19,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.
Published : October 16, 2026 at 3:27 PM IST
Hyderabad: ప్రముఖ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో తన "స్పార్క్ 50" సిరీస్లో సరికొత్త మోడల్ను విడుదల చేసింది. టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G పేరుతో ఈ ఫోన్ను తీసుకొచ్చింది. ఇది ఇప్పుడు ఈ లైనప్లో ఇప్పటికే అందుబాటులో ఉన్న "స్పార్క్ 50 5G" సరసన చేరింది. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ వచ్చే వారం నుంచి ఈ-కామర్స్ వేదికగా కొనుగోలుకు అందుబాటులోకి రానుంది. ఫీచర్ల విషయానికి వస్తే, ఇందులో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 ప్రాసెసర్, 50 మెగాపిక్సెల్ ప్రధాన కెమెరా, 6,500mAh బ్యాటరీని అందించారు. రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో లభించే ఈ స్మార్ట్ఫోన్ ప్రారంభ ధర రూ. 19,999.
టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G వేరియంట్లు:
TECNO SPARK 50S. Aa gaya hai market mein tehelka machaane 😎 Dhurandhar features ke saath: ⚡ 6500mAh Battery + 45W Fast Charging 🏋️ MIL-STD-810H Grade Protection with 1.5m* Drop Resistance ✅ Up to 2X** Faster UPI with UPS 3.0 🎙️ All-Scenario AI Noise Cancellation Yeh sab aur bahut kuch, sirf ₹19,999** mein! Sale shuru hogi 20th October se. Aapke nazdeeki retail stores par. *Source: MIL-STD-810H. **T&C Apply. #TECNOMobile— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) October 16, 2026
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 19,999
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ వేరియంట్ ధర: రూ. 22,999
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో ఈ స్మార్ట్ఫోన్ సేల్స్ అక్టోబర్ 20 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు ప్రముఖ ఇ-కామర్స్ సైట్ అమెజాన్ (Amazon) ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
TECNO SPARK 50S is here! The most aggressively priced latest 5G phone on the market 😎 Dhurandhar features ke saath: ⚡ 6500mAh Battery + 45W Fast Charging 🏋️ MIL-STD-810H Grade Protection with 1.5m* Drop Resistance ✅ Up to 2X** Faster UPI with UPS 3.0 🎙️ All-Scenario AI Noise Cancellation Yeh sab aur bahut kuch, sirf ₹19,999** mein! Sale shuru hogi 20th October se. Aapke nazdeeki retail stores par. *Source: MIL-STD-810H. **T&C Apply. #TECNOMobile— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) October 16, 2026
టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G కలర్ ఆప్షన్లు: ఈ "టెక్నో స్పార్క్ 50S 5G" రెండు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుంది.
- బర్గుండి రెడ్ (Burgundy Red)
- బ్రీజ్ బ్లూ (Breeze Blue)