'పిక్సెల్' కెమెరాతో టెక్నో 'స్పార్క్ 50 5G'- రూ. 16,999లకే!
గూగుల్ 'పిక్సెల్' తరహా కెమెరా సెటప్తో టెక్నో "స్పార్క్ 50 5G" స్మార్ట్ఫోన్ భారతదేశంలో విడుదలయింది. కంపెనీ దీన్ని రూ. 16,999 ప్రారంభ ధరతో లాంఛ్ చేసింది.
Published : March 27, 2026 at 3:36 PM IST
Hyderabad: టెక్నో ఈ రోజు భారతదేశంలో తన కొత్త సరసమైన 5G స్మార్ట్ఫోన్ "టెక్నో స్పార్క్ 50 5G"ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ప్రధానంగా ఎక్కువసేపు పనిచేసే బ్యాటరీ, దృఢమైన మన్నిక, వాస్తవ వినియోగానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. పిక్సెల్-ప్రేరేపిత కెమెరా డిజైన్, MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్, IP64 PRO రేటింగ్తో, ఈ ఫోన్ మన్నిక, పనితీరు మధ్య సమతుల్యతను సాధిస్తుంది. భారతదేశంలో ఈ పరికరం అమ్మకాలు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి.
బ్యాటరీ &ఛార్జింగ్: ఈ ఫోన్ అత్యంత ప్రత్యేకత ఇందులో ఉన్న భారీ 6500mAh బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఒక రోజంతా ఈజీగా పనిచేస్తుంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. తద్వారా ఫోన్ ఛార్జ్ అయ్యేందుకు పట్టే సమయం (downtime) గణనీయంగా తగ్గుతుంది. బిజీ జీవనశైలిని గడిపే వినియోగదారులకు ఈ ప్రత్యేకతలు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ లైఫ్, వాస్తవ వినియోగ అనుభవంపై కంపెనీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
Meet #Spark50!— TECNO Mobile India (@TecnoMobileInd) March 27, 2026
పనితీరు & మెమరీ: మల్టీటాస్కింగ్ కోసం, ఈ ఫోన్ 4GB/6GB LPDDR4x RAM (Extended RAM ద్వారా 18GB వరకు విస్తరించవచ్చు), 128GB UFS 2.2 స్టోరేజ్ను కలిగి ఉంది. microSD కార్డు ద్వారా ఈ స్టోరేజ్ను 2TB వరకు మరింత విస్తరించవచ్చు. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 (లేదా 6300) 6nm ప్రాసెసర్తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 2.5GHz క్లాక్ స్పీడ్తో పనిచేసే 2x Cortex-A76 కోర్లు, 2GHz వద్ద పనిచేసే 6x Cortex-A55 కోర్లు, అలాగే ఆర్మ్ మాలి-G57 MC2 GPU ఉన్నాయి. తద్వారా ఈ ఫోన్ అత్యంత మృదువైన పనితీరును అందిస్తుంది.
డిస్ప్లే & డిజైన్: ఈ ఫోన్ 6.78-అంగుళాల HD+ (720 x 1576 పిక్సెల్స్) స్క్రీన్ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు, 560 నిట్స్ బ్రైట్నెస్ను అందిస్తుంది. దీని డిజైన్ అత్యంత ఆధునికంగా ఉండి, ఫోన్ వెనుక భాగంలో గూగుల్ "పిక్సెల్" ఫోన్ల స్ఫూర్తితో రూపొందించిన అడ్డంగా అమర్చిన కెమెరా మాడ్యూల్ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 8.18mm మందం, 210 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది.
- ఫాంటసీ పర్పుల్ (Fantasy Purple)
- మింట్ గ్రీన్ (Mint Green)
- ఇంక్ బ్లాక్ (Ink Black)
- షాంపేన్ గోల్డ్ (Champagne Gold)
కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్లో LED ఫ్లాష్తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరా (f/1.85 అపర్చర్) ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియా కాలింగ్ల కోసం, ముందువైపు 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా (f/2.0) అందించారు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ కెమెరా డిజైన్కు ఆకర్షణీయమైన, గూగుల్ పిక్సెల్ తరహా రూపాన్ని అందించింది.
డ్యూరబిలిటీ & ప్రొటెక్షన్: ఇది బడ్జెట్ ఫోన్లలో అరుదుగా కనిపించే ఒక ప్రత్యేకమైన MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్ను కలిగి ఉంది. దీనివల్ల ఇది 1.5 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి కింద పడినా తట్టుకోగలదు. దీనికి ఉన్న IP64 PRO రేటింగ్ దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణను కల్పిస్తుంది. కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులలో పనిచేసే వినియోగదారులకు ఈ ప్రత్యేకతలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.
కనెక్టివిటీ & ఇతర ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్లో UPS 3.0 టెక్నాలజీ ఉంది, ఇది నెట్వర్క్ కవరేజ్ తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో కూడా UPI వంటి డిజిటల్ చెల్లింపులను రెట్టింపు వేగంతో చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దీని 4×4 MIMO యాంటెన్నా 82% వేగవంతమైన డౌన్లోడ్ వేగాన్ని అందిస్తుంది. దీనిలో మరో అత్యంత ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ "నో నెట్వర్క్ కమ్యూనికేషన్". ఇది సెల్యులార్ నెట్వర్క్ లేదా Wi-Fi అవసరం లేకుండా 1.5 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు అనుకూలమైన పరికరాల మధ్య కమ్యూనికేషన్ను సాధ్యం చేస్తుంది.
అదనంగా, ఈ పరికరం నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్తో స్పష్టమైన కాల్స్, 3.5mm ఆడియో జాక్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ప్రింట్ సెన్సార్, HiOS 16తో కూడిన ఆండ్రాయిడ్ 16, డ్యూయల్ సిమ్ + మైక్రో SD స్లాట్, పూర్తి స్థాయి 5G బ్యాండ్లకు (n1, n3, n5, మొదలైనవి) మద్దతును అందిస్తుంది.
టెక్నో స్పార్క్ 50 5G ధర & లభ్యత:
వేరియంట్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్లలో లభిస్తుంది.
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:
4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,999
6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999
సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఏప్రిల్ 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Amazon.inతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.