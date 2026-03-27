'పిక్సెల్' కెమెరాతో టెక్నో 'స్పార్క్ 50 5G'- రూ. 16,999లకే!

గూగుల్ 'పిక్సెల్' తరహా కెమెరా సెటప్​తో టెక్నో "స్పార్క్ 50 5G" స్మార్ట్​ఫోన్ భారతదేశంలో విడుదలయింది. కంపెనీ దీన్ని రూ. 16,999 ప్రారంభ ధరతో లాంఛ్ చేసింది.

TECNO Spark 50 5G Launched in India
TECNO Spark 50 5G Launched in India (Photo Credit- TECNO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 3:36 PM IST

Hyderabad: టెక్నో ఈ రోజు భారతదేశంలో తన కొత్త సరసమైన 5G స్మార్ట్‌ఫోన్ "టెక్నో స్పార్క్ 50 5G"ను విడుదల చేసింది. ఈ ఫోన్ ప్రధానంగా ఎక్కువసేపు పనిచేసే బ్యాటరీ, దృఢమైన మన్నిక, వాస్తవ వినియోగానికి ప్రాధాన్యతనిస్తుంది. పిక్సెల్-ప్రేరేపిత కెమెరా డిజైన్, MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్, IP64 PRO రేటింగ్‌తో, ఈ ఫోన్ మన్నిక, పనితీరు మధ్య సమతుల్యతను సాధిస్తుంది. భారతదేశంలో ఈ పరికరం అమ్మకాలు ఏప్రిల్ 3వ తేదీ నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి.

బ్యాటరీ &ఛార్జింగ్: ఈ ఫోన్ అత్యంత ప్రత్యేకత ఇందులో ఉన్న భారీ 6500mAh బ్యాటరీ. ఈ బ్యాటరీని ఒక్కసారి ఛార్జ్​ చేస్తే ఒక రోజంతా ఈజీగా పనిచేస్తుంది. ఇది 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్ చేస్తుంది. తద్వారా ఫోన్ ఛార్జ్ అయ్యేందుకు పట్టే సమయం (downtime) గణనీయంగా తగ్గుతుంది. బిజీ జీవనశైలిని గడిపే వినియోగదారులకు ఈ ప్రత్యేకతలు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి. ఈ ఫోన్ బ్యాటరీ లైఫ్, వాస్తవ వినియోగ అనుభవంపై కంపెనీ ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.

పనితీరు & మెమరీ: మల్టీటాస్కింగ్ కోసం, ఈ ఫోన్ 4GB/6GB LPDDR4x RAM (Extended RAM ద్వారా 18GB వరకు విస్తరించవచ్చు), 128GB UFS 2.2 స్టోరేజ్‌ను కలిగి ఉంది. microSD కార్డు ద్వారా ఈ స్టోరేజ్‌ను 2TB వరకు మరింత విస్తరించవచ్చు. మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 (లేదా 6300) 6nm ప్రాసెసర్‌తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 2.5GHz క్లాక్ స్పీడ్‌తో పనిచేసే 2x Cortex-A76 కోర్లు, 2GHz వద్ద పనిచేసే 6x Cortex-A55 కోర్లు, అలాగే ఆర్మ్ మాలి-G57 MC2 GPU ఉన్నాయి. తద్వారా ఈ ఫోన్ అత్యంత మృదువైన పనితీరును అందిస్తుంది.

డిస్​ప్లే & డిజైన్: ఈ ఫోన్ 6.78-అంగుళాల HD+ (720 x 1576 పిక్సెల్స్) స్క్రీన్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు, 240Hz టచ్ శాంప్లింగ్ రేటు, 560 నిట్స్​ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది. దీని డిజైన్ అత్యంత ఆధునికంగా ఉండి, ఫోన్ వెనుక భాగంలో గూగుల్​ "పిక్సెల్" ఫోన్‌ల స్ఫూర్తితో రూపొందించిన అడ్డంగా అమర్చిన కెమెరా మాడ్యూల్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ ఫోన్ 8.18mm మందం, 210 గ్రాముల బరువు ఉంటుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: భారత మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ నాలుగు రంగులలో లభిస్తుంది.

  • ఫాంటసీ పర్పుల్ (Fantasy Purple)
  • మింట్ గ్రీన్ (Mint Green)
  • ఇంక్ బ్లాక్ (Ink Black)
  • షాంపేన్ గోల్డ్ (Champagne Gold)

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్​లో LED ఫ్లాష్‌తో కూడిన 50MP ప్రధాన కెమెరా (f/1.85 అపర్చర్) ఉంది. సెల్ఫీలు, వీడియా కాలింగ్​ల కోసం, ముందువైపు 8MP ఫ్రంట్ కెమెరా (f/2.0) అందించారు. కంపెనీ ఈ ఫోన్ కెమెరా డిజైన్‌కు ఆకర్షణీయమైన, గూగుల్ పిక్సెల్ తరహా రూపాన్ని అందించింది.

డ్యూరబిలిటీ & ప్రొటెక్షన్: ఇది బడ్జెట్ ఫోన్‌లలో అరుదుగా కనిపించే ఒక ప్రత్యేకమైన MIL-STD-810H సర్టిఫికేషన్​ను కలిగి ఉంది. దీనివల్ల ఇది 1.5 మీటర్ల ఎత్తు నుంచి కింద పడినా తట్టుకోగలదు. దీనికి ఉన్న IP64 PRO రేటింగ్ దుమ్ము, నీటి నుంచి రక్షణను కల్పిస్తుంది. కఠినమైన వాతావరణ పరిస్థితులలో పనిచేసే వినియోగదారులకు ఈ ప్రత్యేకతలు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయి.

కనెక్టివిటీ & ఇతర ఫీచర్లు: ఈ ఫోన్‌లో UPS 3.0 టెక్నాలజీ ఉంది, ఇది నెట్‌వర్క్ కవరేజ్ తక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో కూడా UPI వంటి డిజిటల్ చెల్లింపులను రెట్టింపు వేగంతో చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. దీని 4×4 MIMO యాంటెన్నా 82% వేగవంతమైన డౌన్‌లోడ్ వేగాన్ని అందిస్తుంది. దీనిలో మరో అత్యంత ప్రత్యేకమైన ఫీచర్ "నో నెట్‌వర్క్ కమ్యూనికేషన్". ఇది సెల్యులార్ నెట్‌వర్క్ లేదా Wi-Fi అవసరం లేకుండా 1.5 కిలోమీటర్ల దూరం వరకు అనుకూలమైన పరికరాల మధ్య కమ్యూనికేషన్‌ను సాధ్యం చేస్తుంది.

అదనంగా, ఈ పరికరం నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్‌తో స్పష్టమైన కాల్స్, 3.5mm ఆడియో జాక్, సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్‌ప్రింట్ సెన్సార్, HiOS 16తో కూడిన ఆండ్రాయిడ్ 16, డ్యూయల్ సిమ్ + మైక్రో SD స్లాట్, పూర్తి స్థాయి 5G బ్యాండ్‌లకు (n1, n3, n5, మొదలైనవి) మద్దతును అందిస్తుంది.

టెక్నో స్పార్క్ 50 5G ధర & లభ్యత:

వేరియంట్లు: ఇది భారత మార్కెట్లో రెండు RAM & స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్​లలో లభిస్తుంది.

  • 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధర:

4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 16,999

6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 18,999

సేల్ వివరాలు: మార్కెట్లో ఈ ఫోన్ సేల్స్ ఏప్రిల్ 3వ తేదీ మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు Amazon.inతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రముఖ రిటైల్ స్టోర్ల ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.

