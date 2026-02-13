8,000mAh బ్యాటరీతో టెక్నో 'పోవా కర్వ్ 2 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?
టెక్నో 'పోవా కర్వ్ 2 5G' స్మార్ట్ఫోన్ 144Hz AMOLED డిస్ప్లే, 8,000mAh బ్యాటరీతో భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.
Published : February 13, 2026 at 1:25 PM IST
Hyderabad: టెక్నో శుక్రవారం భారతదేశంలో "టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G"ని విడుదల చేసింది. గతేడాది మే 2025లో ప్రవేశపెట్టిన "పోవా కర్వ్ 5G" మోడల్కు వారసుడిగా ఇది విడుదలైంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్నెస్, 144Hz కర్వ్డ్ AMOLED స్క్రీన్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్సెట్, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో 8,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.
టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:
- 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999
8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999
సేల్ వివరాలు: ఫిబ్రవరి 20న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఫ్లిప్కార్ట్ ద్వారా అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయి.