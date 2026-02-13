ETV Bharat / technology

8,000mAh బ్యాటరీతో టెక్నో 'పోవా కర్వ్ 2 5G' లాంఛ్- ధర ఎంతంటే?

టెక్నో 'పోవా కర్వ్ 2 5G' స్మార్ట్​ఫోన్ 144Hz AMOLED డిస్​ప్లే, 8,000mAh బ్యాటరీతో భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది.

Tecno Pova Curve 2 5G Launched in India
Tecno Pova Curve 2 5G Launched in India (Photo Credit- Tecno mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 13, 2026 at 1:25 PM IST

1 Min Read
Hyderabad: టెక్నో శుక్రవారం భారతదేశంలో "టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G"ని విడుదల చేసింది. గతేడాది మే 2025లో ప్రవేశపెట్టిన "పోవా కర్వ్ 5G" మోడల్​కు వారసుడిగా ఇది విడుదలైంది. దీని కీలక ఫీచర్లలో 4500 నిట్స్ పీక్ బ్రైట్‌నెస్, 144Hz కర్వ్డ్ AMOLED స్క్రీన్, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్‌సెట్, 45W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్‌తో 8,000mAh బ్యాటరీ ఉన్నాయి.

టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ దీన్ని రెండు వేరియంట్లలో తీసుకొచ్చింది. అవి:

  • 8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
  • 8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్

వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:

8GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 27,999

8GB RAM + 256GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 29,999

సేల్ వివరాలు: ఫిబ్రవరి 20న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా అమ్మకాలు ప్రారంభమవుతాయి.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

