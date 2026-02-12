'థిన్ అవుట్సైడ్, పవర్ఫుల్ ఇన్సైడ్'- 7.4mm స్లిమ్ ప్రొఫైల్తో కర్వ్ వారసుడు వచ్చేస్తున్నాడు!
టెక్నో 'పోవా కర్వ్'కు సక్సెసర్గా 'పోవా కర్వ్ 2 5G' ఫిబ్రవరి 13న భారత మార్కెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చేందుకు రెడీ అయింది.
Published : February 12, 2026 at 4:25 PM IST
Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో గతేడాది మే నెలలో తన "టెక్నో పోవా కర్వ్"ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ ఫోన్కు వారసుడిని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమయింది. 'పోవా కర్వ్ 2 5G' పేరుతో ఇది ఫిబ్రవరి 13న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. ఈ ఫోన్ గురించి కంపెనీ ఇప్పటికే చాలా సమాచారాన్ని పంచుకుంది.
ఇది ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్ ఎలిమెంట్లతో కూడిన స్పేస్ 2.0 డిజైన్ను కలిగి ఉంటుందని ధృవీకరించింది. ఈ "టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G" 7.4mm స్లిమ్ ప్రొఫైల్తో మూడు రంగు ఎంపికలలో లభిస్తుందని తెలిపింది. ఈ సందర్భంగా దీనిపై ఇప్పటి వరకూ అందుబాటులో ఉన్న సమాచారంపై ఓ లుక్కేద్దాం రండి.
పోవా కర్వ్ 2 5G లాంఛ్ వివరాలు: టెక్నో ఫిబ్రవరి 13న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు భారతదేశంలో "పోవా కర్వ్ 2 5G"ని ప్రారంభించనుంది. దీని లాంఛ్ లైవ్ స్ట్రీమ్ కంపెనీ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్, అధికారిక యూట్యూబ్ ఛానెల్లో అందుబాటులో ఉంటుంది.
పోవా కర్వ్ 2 5G డిజైన్: ఈ "టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G" డిజైన్ దాని మునుపటి మోడల్ మాదిరిగానే ఉంటుందని చెబుతున్నారు. కంపెనీ విడుదల చేసిన అధికారిక టీజర్ల ప్రకారం, దీనికి వంపుతిరిగిన వెనుక ప్యానెల్ ఉన్నట్లు కన్పిస్తోంది. వెనుక ప్యానెల్ కూడా మ్యాట్ ఫినిషింగ్ను కలిగి ఉన్నట్లుగా అనిపిస్తోంది.
దీని గుర్తించదగిన మార్పులలో ఒకటి కెమెరా మాడ్యూల్లో ఉంది. ఇది ఇప్పుడు త్రిభుజాకార, అసమాన కెమెరా ఐలాండ్ను కలిగి ఉంది. దీని మూడవ, కింద ఉన్న సింగిల్ కెమెరా పక్కన ఒక చిన్న LED ఫ్లాష్ కన్పిస్తోంది. అదే సమయంలో వెనుక ప్యానెల్లో పోవా బ్రాండింగ్, ఫైన్-ప్రింట్ టెక్స్ట్ చూడొచ్చు. దీని మందం 7.4mm, 194g వద్ద స్కేల్స్ టిప్ ఉన్నట్లు టీజ్ చేశారు. హ్యాండ్సెట్లోని పవర్ బటన్ నారింజ రంగులో ఉన్నట్లు కనిపిస్తుంది.
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ "పోవా కర్వ్ 2 5G" ఫోన్ను బ్లాక్, సిల్వర్, వైలెట్ ఫినిషింగ్లలో అందించనున్నట్లు ధృవీకరించింది. ఈ షేడ్స్ అన్నీ వెనుక ప్యానెల్ దిగువ భాగానికి సమీపంలో ఒక చిన్నపాటి యాక్సెంట్ విభాగాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇది స్పేస్ 2.0 డిజైన్ లాంగ్వేజ్ ఆధారంగా సెమీ-ట్రాన్స్పరెంట్ రూపాన్ని కలిగి ఉన్నట్లు కన్పిస్తోంది.
పోవా కర్వ్ 2 5G డిస్ప్లే: టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G ఇరుకైన బెజెల్స్తో కూడిన వంపుతిరిగిన స్క్రీన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది "guilt-free scrolling experience"ను అందిస్తుందని కంపెనీ టీజ్ చేసింది. అంటే దీనిలో మనం వేగవంతమైన రిఫ్రెష్ రేట్ను కూడా ఆశించవచ్చు. కంటి రక్షణ కోసం ఇది ఐ-ప్రొటెక్షన్ ఫీచర్ను కలిగి ఉంటుందని కంపెనీ నిర్ధారించింది.
నివేదికల ప్రకారం, ఈ అప్కమింగ్ ఫోన్ 1.5K రిజల్యూషన్, 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో 6.78-అంగుళాల వంపుతిరిగిన AMOLED స్క్రీన్ను అందించవచ్చు.
పనితీరు, సాఫ్ట్వేర్: పోవా కర్వ్ 2 5G చిప్సెట్కు సంబంధించిన వివరాలను టెక్నో ఇంకా వెల్లడించలేదు. కానీ ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్సెట్ ద్వారా శక్తిని పొందుతుందని, 12GB వరకు RAM, 256GB వరకు ఆన్బోర్డ్ స్టోరేజ్తో వస్తుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఇంకా ఈ హ్యాండ్సెట్ ఆండ్రాయిడ్ ఆధారిత HiOSను పొందుతుందని భావిస్తున్నారు. అయితే ఇది ఆండ్రాయిడ్ 15 లేదా ఆండ్రాయిడ్ 16లో నడుస్తుందా అనే దానిపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు. ఇది AI ఆధారిత నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్తో సహా AI ఫీచర్ సూట్ను కలిగి ఉంటుందని టీజ్ చేశారు.
కెమెరాలు: టీజర్ చిత్రాలు "టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G" వెనుక భాగంలో ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ను కలిగి ఉంటుందని, రెండు లెన్స్లను ఒకే క్షితిజ సమాంతరంగా పిల్లో ఉంచినట్లు, మూడవ లెన్స్ రింగ్ను కింద అమర్చినట్లు సూచిస్తున్నాయి. కంపెనీ ఇంకా దీని కెమెరా స్పెసిఫికేషన్లను వెల్లడించనప్పటికీ, లీక్లు దీనిలో 50-మెగాపిక్సెల్ ప్రైమరీ కెమెరా ఉండవచ్చని సూచిస్తున్నాయి.
అయితే దీని ప్రీవియస్ 'పోవా కర్వ్ 5G' మోడల్ 64-మెగాపిక్సెల్ సోనీ IMX682 సెన్సార్ నేతృత్వంలోని AI- మద్దతుగల డ్యూయల్-కెమెరా యూనిట్ను కలిగి ఉంది.
బ్యాటరీ: టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G 8,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది. ఇది 45W వైర్డు ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్కు సపోర్ట్ చేస్తుందని పుకార్లు ఉన్నాయి. ఈ అప్కమింగ్ హ్యాండ్సెట్ 2 రోజుల బ్యాటరీ లైఫ్ అందిస్తుందని కంపెనీ పేర్కొంది. మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే, ఇది 195 శాతం వరకు ఎక్కువ ఇంటర్నెట్ వినియోగ సమయాన్ని, 48 శాతం వరకు మెరుగైన వీడియో ప్లేబ్యాక్ టైమ్, 42 శాతం వరకు ఎక్కువ స్టాండ్బై సమయాన్ని అందిస్తుందని టీజ్ చేసింది.
భారతదేశంలో టెక్నో పోవా కర్వ్ 2 5G ధర, లభ్యత (అంచనా): ఈ "పోవా కర్వ్ 2 5G" ధరను టెక్నో ఇంకా వెల్లడించలేదు. భారతదేశంలో దీని ధర రూ. 15,000-20,000 మధ్య ఉంటుందని అంచనా, ఇది దాని ప్రీవియస్ మోడల్కు సమానంగా ఉంటుంది.
గతేడాది టెక్నో "పోవా కర్వ్ 5G" బేస్ 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ మోడల్ రూ. 15,999, 8GB RAM వేరియంట్ రూ. 16,999 లాంఛ్ ధరలతో ప్రారంభయ్యాయి.
ఇకపోతే ఇప్పుడు ఈ టెక్నో అప్కమింగ్ "పోవా కర్వ్ 2 5G" లాంఛ్ అనంతరం ప్రత్యేకంగా ఫ్లిప్కార్ట్తో పాటు ఆఫ్లైన్ రిటైల్ ఛానెల్లలో అందుబాటులో ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.