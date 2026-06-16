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టెక్నో 'పోవా 8 ప్రో 5G' వస్తోందా?- Google Play Console లిస్టింగ్​లో ప్రత్యక్షం

స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో "పోవా 8 ప్రో 5G" మోడల్​ను త్వరలో విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇది Google Play Consoleలో కనిపించింది.

TECNO Pova 8 5G
TECNO Pova 8 5G (Photo Credit- TECNO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 16, 2026 at 6:07 PM IST

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Hyderabad: స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో నుంచి వచ్చిన "పోవా 8" ఇటీవల భారతదేశంలో విడుదలైన అనేక బడ్జెట్ స్మార్ట్‌ఫోన్‌లలో ఒకటి. ఈ పరికరంలో 144Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్‌తో కూడిన 6.76-అంగుళాల ఫుల్-HD+ IPS డిస్‌ప్లే ఉంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది.

ఇప్పుడు, ఈ శ్రేణిలో కంపెనీ మరో ఫోన్‌ను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు తెలుస్తోంది. పోవా 8 ప్రో 5G గూగుల్ ప్లే కన్సోల్‌లో కనిపించింది. అదనంగా, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ కీలక ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు ఆన్‌లైన్‌లో వెలుగులోకి వచ్చాయి.

ఈ అప్​కమింగ్ టెక్నో పోవా 8 ప్రో 5Gలో మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్‌కు చెందిన చిప్‌సెట్ ఉంటుందని అంచనా. ఇది 12GB RAMతో వస్తుందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.

మౌంటైన్ వ్యూ కేంద్రంగా పనిచేస్తున్న ఈ టెక్ సంస్థ, Google Play Consoleలో సపోర్టెడ్ డివైజ్‌ల జాబితాను అప్‌డేట్ చేసింది. ఈ జాబితాలో 'TECNO-LK7' మోడల్ నంబర్‌తో 'పోవా 8 ప్రో 5G' జోడించారు.

ఏంటీ Google Play Console?: ఇది డెవలపర్లు తమ యాప్స్‌ను ప్లే స్టోర్‌లో పబ్లిష్ చేయడానికి, మేనేజ్ చేయడానికి వాడే గూగుల్ వెబ్‌సైట్. దీనర్థం ఏంటంటే, ఏదైనా కొత్త ఫోన్ ఇక్కడ లిస్ట్ అయింది అంటే, ఆ మొబైల్ అధికారిక లాంఛ్ కోసం ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయినట్టే.

"టెక్నో పోవా 8 ప్రో 5G" పేరును ధృవీకరించడంతో పాటు, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ త్వరలో కొన్ని అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో విడుదలయ్యే అవకాశం ఉందని కూడా ఆ లిస్టింగ్ సూచిస్తోంది. అయితే టెక్నో పోవా 8 సిరీస్ ఫోన్ల విడుదలకు సంబంధించి కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి సమాచారాన్ని వెల్లడించలేదు.

అంతేకాకుండా, XpertPick నివేదిక ప్రకారం, టెక్నో పోవా 8 ప్రో 5G ఫోన్​లో ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ MT6878 ప్రాసెసర్ వాడనున్నారు. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7300 SoC అయ్యుండొచ్చు. ఈ ఫోన్‌లో 2.0GHz వేగంతో పనిచేసే నాలుగు ARM Cortex-A55 ఎఫిషియెన్సీ కోర్లు, గరిష్ఠంగా 2.5GHz వేగాన్ని అందించే నాలుగు ARM Cortex-A78 పెర్ఫార్మెన్స్ కోర్లు ఉంటాయని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. ఈ SoCకి ARM Mali G615 GPU జతచేయొచ్చని అంచనా.

నివేదికల ప్రకారం, ఇది 1,208×2,644 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్, 520 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, ముందు కెమెరా కోసం మధ్యలో 'హోల్-పంచ్' కటౌట్‌తో కూడిన ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, ఈ అప్​కమింగ్ టెక్నో పోవా 8 ప్రో 5G మోడల్ 12GB RAM, సరికొత్త Android 16 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్‌తో వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఫోన్‌లో 6,340mAh బ్యాటరీ ఉండవచ్చని అంచనా, అయితే కంపెనీ ఇంకా ఈ వివరాలను అధికారికంగా ధృవీకరించలేదు.

ఇకపోతే ఇటీవలే జూన్ 11న టెక్నో పోవా 8 భారతదేశంలో విడుదలైంది. దీని బేస్ మోడల్ ధర రూ. 29,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇది 6GB RAM, 128GB స్టోరేజ్‌ను అందిస్తుంది. ఇతర ఫీచర్ల విషయానికొస్తే, ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ 6.76-అంగుళాల 144Hz Full-HD+ (1,080×2,344 పిక్సెల్స్) డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 91.29 శాతం స్క్రీన్-టు-బాడీ రేషియో, 381 ppi పిక్సెల్ డెన్సిటీ, గరిష్ఠంగా 950 నిట్స్ బ్రైట్‌నెస్‌ను అందిస్తుంది. ఇది ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7100 చిప్‌సెట్‌తో పనిచేస్తుంది, 8,000mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంటుంది.

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