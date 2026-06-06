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టెక్నో 'పోవా 8' లాంఛ్ డేట్ ఫిక్స్- కీలక స్పెక్స్ కూడా రివీల్!

టెక్నో ప్రియులు ఎంతగానో ఎదురుచూస్తున్న "పోవా 8" స్మార్ట్​ఫోన్ ఇండియా లాంఛ్ తేదీ వెల్లడైంది.

Tecno Pova 8 India Launch Date Announced; Battery Size, Design, Colour Options Teased
Tecno Pova 8 India Launch Date Announced; Battery Size, Design, Colour Options Teased (Photo Credit- TECNO India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 6, 2026 at 10:16 AM IST

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Hyderabad: టెక్నో తన అప్‌కమింగ్ "పోవా 8" స్మార్ట్‌ఫోన్ ఇండియా లాంఛ్ డేట్‌ను కన్ఫర్మ్ చేసింది. కంపెనీ ఈ హ్యాండ్​సెట్​ను వచ్చేవారమే విడుదల చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఇప్పటికే అధికారిక ప్రమోషనల్ మెటీరియల్‌లో దీన్ని టీజ్ చేశారు. రీడిజైన్ చేసిన రియర్ కెమెరా మాడ్యూల్, పెద్ద బ్యాటరీతో సహా ఫోన్ డిజైన్‌లో కొంత భాగాన్ని కంపెనీ రివీల్ చేసింది. అదనంగా ఇటీవలి సర్టిఫికేషన్, బెంచ్‌మార్క్ లిస్టింగ్​లు దీని చిప్‌సెట్, ఛార్జింగ్ సామర్థ్యాలు, సాఫ్ట్‌వేర్ వెర్షన్, స్టోరేజ్ కాన్ఫిగరేషన్‌లతో సహా అనేక హార్డ్‌వేర్ వివరాలను సూచించాయి.

టెక్నో పోవా 8 ఇండియా లాంఛ్ వివరాలు: పోవా మొబైల్ ఇండియా షేర్ చేసిన ఒక X పోస్ట్ ప్రకారం, టెక్నో పోవా 8 జూన్ 11న మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు (IST) భారతదేశంలో విడుదల కానుంది. ఫ్లిప్‌కార్ట్ యాప్‌లో ఉన్న అప్‌కమింగ్ మోడల్ బ్యానర్ ప్రకారం, ఈ ఫోన్ దేశంలో ఈ-కామర్స్ సైట్ ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది. టీజర్‌లో స్మార్ట్‌ఫోన్ డిజైన్‌ను ముందుగానే చూపించారు. అలాగే దీనిలో 8,000mAh బ్యాటరీ ఉంటుందని కన్ఫర్మ్ చేశారు.

ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ ప్రకారం, గ్రీన్, సిల్వర్ ఫినిష్‌లలో టీజ్ చేసిన "టెక్నో పోవా 8" హ్యాండ్‌సెట్‌, టెక్నో పోవా 7 తరహాలోనే రియర్ కెమెరా లేఅవుట్‌ను కలిగి ఉంటుంది. అయితే కొత్త మోడల్ కెమెరా మాడ్యూల్‌లో మ్యాట్రిక్స్-స్టైల్ డాటెడ్ లైటింగ్ ఎలిమెంట్ ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.

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