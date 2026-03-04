ETV Bharat / technology

టెక్నో కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్​ఫోన్ లాంఛ్- నెట్‌వర్క్ లేకున్నా కూడా కాల్స్ చేసుకోవచ్చట!

భారతదేశంలో 120Hz డిస్‌ప్లే, 5,000mAh బ్యాటరీ, ఆండ్రాయిడ్ 15, IP64 రేటింగ్‌ వంటి కీలక ఫీచర్లతో "టెక్నో పాప్ X" లాంఛ్ అయింది. ఆఫర్లతో దీన్ని రూ. 7,749లకే కొనుగోలు చేయొచ్చని కంపెనీ ప్రకటించింది.

Tecno Pop X Launched in India
Tecno Pop X Launched in India (Photo Credit- Tecno via Amazon)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 4, 2026 at 5:08 PM IST

Hyderabad: టెక్నో తన కొత్త ఎంట్రీ లెవల్ స్మార్ట్‌ఫోన్ "టెక్నో పాప్ X"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. కంపెనీ ఈ స్మార్ట్​ఫోన్​ను బడ్జెట్ ధరలోనే తీసుకొచ్చింది. దీని ధర రూ. 8,499. ఇది 4GB RAM, 64GB స్టోరేజ్​ను అందిస్తుంది. అయితే లాంఛ్ ఆఫర్లలో భాగంగా దీనిని HDFC బ్యాంక్ కార్డ్‌తో రూ. 7,749లకే కొనుగోలు చేయొచ్చని కంపెనీ ప్రకటించింది.

సేల్ వివరాలు: దీని సేల్స్ మార్చి 6 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు అమెజాన్​తో పాటు ఇతర రిటైల్ స్టోర్‌లను సంప్రదించి కొనుగోలు చేయొచ్చు.

టెక్నో పాప్ X ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:

డిస్​ప్లే: ఈ కొత్త "టెక్నో పాప్ X" స్మార్ట్​ఫోన్ 720×1600 పిక్సెల్స్ రిజల్యూషన్‌తో పెద్ద 6.75-అంగుళాల HD+ LCD డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఈ బడ్జెట్ విభాగంలో కూడా ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ డిస్‌ప్లేను అందించడం విశేషం. ఇది వీడియోలను చూస్తున్నప్పుడు లేదా తేలికపాటి గేమ్‌లు ఆడుతున్నప్పుడు వినియోగదారులకు సున్నితమైన అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.

ప్రాసెసర్: ఈ ఫోన్ పనితీరు విషయానికి వస్తే, ఇది 4GB LODDR4x RAM, 64GB eMMC స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. అయితే కంపెనీ ఇంకా దీని ప్రాసెసర్ పేరును వెల్లడించలేదు.

కెమెరా సెటప్: ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ కెమెరా మాడ్యూల్ డిజైన్ ఉంది. కానీ ఇది సింగిల్ రియర్ కెమెరాను కలిగి ఉంది. ఇది 13MP సెన్సార్, f/1.85 ఎపర్చరుతో వస్తుంది. ఇక సెల్ఫీలు, వీడియో కాలింగ్​ల కోసం కంపెనీ దీనిలో 8MP ఫ్రంట్ కెమెరాను అందించింది.

బ్యాటరీ కెపాసిటీ: ఇందులో 5000mAh బ్యాటరీ ఉంటుంది. ఇది 15W ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్​కు సపోర్ట్‌ చేస్తుంది.

ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్: ఈ ఫోన్ ఆండ్రాయిడ్ 15 ఆధారంగా HiOS 15పై నడుస్తుంది.

ఇతర ఫీచర్లు: భద్రత కోసం, ఈ ఫోన్ సైడ్-మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్‌ను కలిగి ఉంది. ఇంకా డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం ఇది IP64 రేటింగ్‌తో వస్తుంది. దీని కనెక్టివిటీ ఎంపికలలో 4G LTE, Wi-Fi, బ్లూటూత్ 5.2, GPS, USB టైప్-C పోర్ట్ ఉన్నాయి. ఇది 3.5mm హెడ్‌ఫోన్ జాక్‌తో కూడా వస్తుంది.

వీటన్నింటితో పాటు ఈ ఫోన్ అత్యంత స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇది మొబైల్ నెట్‌వర్క్ లేకపోయినా కూడా వినియోగదారులు కాల్స్ చేసుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుందని, ఇది అత్యవసర పరిస్థితుల్లో చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని కంపెనీ చెబుతోంది.

