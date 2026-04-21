బిగ్ బ్యాటరీ, AI ఫీచర్లతో 'టెక్నో POP X 5G'- ధర ఎంతంటే?
భారీ 6500mAh బ్యాటరీ, మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 SoCతో పాటు అనేక ఏఐ ఫీచర్లతో "టెక్నో POP X 5G" భారత మార్కెట్లో లాంఛ్ అయింది.
Published : April 21, 2026 at 10:24 AM IST
Hyderabad: టెక్నో భారతదేశంలో "టెక్నో POP X 5G" పేరుతో ఒక కొత్త బడ్జెట్ స్మార్ట్ఫోన్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో గమనించదగ్గ విషయం ఏంటంటే, టెక్నో ఇంతకుముందు ఈ పరికరం 4G వేరియంట్ను "టెక్నో POP X" పేరుతో విడుదల చేసింది. దీని ధర కేవలం రూ. 8,499 మాత్రమే. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ ఫోన్ 5G వేరియంట్ను విడుదల చేసింది. ఇందులో అనేక కొత్త స్పెసిఫికేషన్లు, ఫీచర్లు పొందుపరిచారు. ఈ కొత్త వేరియంట్లో పెద్ద బ్యాటరీ, ఫాస్ట్ డౌన్లోడ్ సదుపాయం, మెరుగైన స్ట్రీమింగ్ అనుభవం కోసం 4×4 MIMO, 5G+ క్యారియర్ అగ్రిగేషన్ వంటి కనెక్టివిటీ సామర్థ్యాలు కూడా ఉన్నాయి.
టెక్నో POP X 5G వేరియంట్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్ను రెండు RAM & స్టోరేజ్ వేరియంట్లలో విడుదల చేసింది. అవి:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్
వేరియంట్ల వారీగా దీని ధరలు:
- 4GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 15,999
- 6GB RAM + 128GB స్టోరేజ్ ధర: రూ. 17,999
సేల్ వివరాలు: ఈ ఫోన్ విక్రయాలు ఏప్రిల్ 24న మధ్యాహ్నం 12:00 గంటలకు అమెజాన్లో ప్రారంభమవుతాయి.
టెక్నో POP X 5G ఫీచర్లు, స్పెసిఫికేషన్లు:
డిస్ప్లే: టెక్నో POP X 5Gలో 6.78-అంగుళాల HD+ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇది 120Hz రిఫ్రెష్ రేటు, అత్యంత మృదువైన స్క్రోలింగ్, గేమింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
చిప్సెట్: ఈ ఫోన్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 6400 చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇది రోజువారీ పనులను ఎంతో సులభంగా నిర్వహించగల సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంది.
బ్యాటరీ: ఈ కొత్త టెక్నో POP X 5Gలో భారీ 6500mAh బ్యాటరీ ఉంది.
కెమెరా సెటప్: కంపెనీ ఈ ఫోన్లో ఒక సాధారణ స్థాయి కెమెరా సెటప్ను అందించింది. పరికరం వెనుక భాగంలో 13MP ప్రధాన కెమెరా ఉండగా, ముందు భాగంలో సెల్ఫీలు, వీడియో కాల్స్ కోసం 8MP కెమెరా అమర్చారు. ప్రస్తుత రోజుల్లో ఈ ధర పరిధిలో లభించే ఫోన్లు సాధారణంగా మరింత మెరుగైన కెమెరా వ్యవస్థను అందిస్తాయి. అయితే ఇటీవల ఫోన్ స్టోరేజ్ (నిల్వ సామర్థ్యం) ఖర్చు గణనీయంగా పెరిగింది. తత్ఫలితంగా స్మార్ట్ఫోన్ల మొత్తం ధరలు కూడా పెరుగుతున్నాయి.
అయితే ఆయా కంపెనీలు తమ కొత్త పరికరాలను వినియోగదారులకు తక్కువ ధరలకే అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో తమ పరికరాల్లోని కొన్ని ఫీచర్లను తగ్గించడమో లేదా డిజైన్ ఎంపికల ద్వారా ఉత్పత్తి ఖర్చులను కుదించడమో చేస్తున్నాయి. టెక్నో కూడా ఈ నేపథ్యంలోనే రూ. 15,000 ధర కలిగిన ఈ ఫోన్లో ఒక సాధారణ స్థాయి కెమెరా సెటప్ను అందించి ఉండొచ్చు. ఈ ఫోన్ వెనుక భాగంలో సన్నని కెమెరా బార్ను కలిగి ఉంది. ఈ పరికరం కేవలం 8.18mm మందంతో ఉంటుంది. కెమెరా అలంకరణ కోసం 6-సిరీస్ ఏరోస్పేస్-గ్రేడ్ అల్యూమినియంను ఉపయోగించారు, ఇది ఫోన్కు ఒక ప్రీమియం మెటాలిక్ రూపాన్ని అందిస్తుంది.