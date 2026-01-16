ETV Bharat / technology

టెక్నో ప్రియులకు గుడ్​న్యూస్- 'గో స్పార్క్ 3' వచ్చేసింది- రూ. 8,999లకే!

5,000mAh బ్యాటరీ, AI రియర్ కెమెరా యూనిట్​తో "గో స్పార్క్ 3" లాంఛ్

Tecno Spark Go 3 launched in India
Tecno Spark Go 3 launched in India (Photo Credit- Tecno)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 1:22 PM IST

Hyderabad: చైనీస్ స్మార్ట్‌ఫోన్ తయారీ సంస్థ టెక్నో తన కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేసింది. దీని పేరు "టెక్నో గో స్పార్క్ 3". ఈ కొత్త ఫోన్ ఈ నెలాఖరును దేశంలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది రెండు ఈ-కామర్స్ ప్లాట్‌ఫామ్‌ల ద్వారా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది. ఇది 120Hz వరకు రిఫ్రెష్ రేట్​తో 6.74-అంగుళాల HD+ స్మూత్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంది. ఇందులో ప్రాసెసర్ కోసం యూనిసోక్ T7250 చిప్‌సెట్​ను అందించారు. ఇది 4GB RAM అండ్ 64GB ఇంటర్నల్ స్టోరేజ్​తో వస్తుంది. ఇంకా ఫొటోగ్రఫీ, వీడియోగ్రఫీ కోసం ఇందులో 13-మెగా పిక్సెల్ AI రియర్ కెమెరా యూనిట్ కూడా ఉంది. ఇది డస్ట్, వాటర్ రెసిస్టెన్సీ కోసం IP64 రేటింగ్​తో వస్తుంది.

టెక్నో గో స్పార్క్ 3 ధర: టెక్నో స్పార్క్ గో 3 ధర భారతదేశంలో రూ. 8,999గా నిర్ణయించారు. ఇది 4GB RAM, 64GB అంతర్గత స్టోరేజ్‌తో కూడిన కేవలం ఒకే కాన్ఫిగరేషన్‌లో లభిస్తుంది.

సేల్ వివరాలు: ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ జనవరి 23న అమెజాన్ ద్వారా భారతదేశంలో అమ్మకానికి రానుంది. ప్రస్తుతం ఇది దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆఫ్‌లైన్ రిటైల్ స్టోర్‌ల ద్వారా అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. అంతేకాకుండా ఈ ఫోన్ త్వరలో ఫ్లిప్‌కార్ట్ ద్వారా కూడా కొనుగోలుకు అందుబాటులో ఉంటుంది.

కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ ఫోన్​ను భారత మార్కెట్లో నాలుగు రంగు ఎంపికలలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:

  • టైటానియం గ్రే
  • ఇంక్ బ్లాక్
  • గెలాక్సీ బ్లూ
  • అరోరా పర్పుల్

