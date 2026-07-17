6,500mAh బ్యాటరీతో టెక్నో 'కామన్ 50 అల్ట్రా 5G' లాంఛ్- ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 2 రోజులు వాడుకోవచ్చు!
భారత మార్కెట్లో 6,500mAh బ్యాటరీ, 50-మెగాపిక్సెల్ కెమెరాలతో "టెక్నో కామన్ 50 అల్ట్రా 5G" లాంఛ్ అయింది.
Published : July 17, 2026 at 1:30 PM IST
Hyderabad: టెక్నో సంస్థ గతేడాది వచ్చిన "కామన్ 30" సిరీస్కు అప్గ్రేడ్గా సరికొత్త "Tecno Camon 50 Ultra 5G" స్మార్ట్ఫోన్ను శుక్రవారం భారత మార్కెట్లో అధికారికంగా విడుదల చేసింది. ఇది శక్తివంతమైన ఆక్టా-కోర్ మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 7000 సిరీస్ చిప్సెట్తో పనిచేస్తుంది. ఇందులో 144Hz రిఫ్రెష్ రేట్, 1.5K రిజల్యూషన్తో కూడిన అధునాతన ProXDR కర్వ్డ్ AMOLED డిస్ప్లేను అందించారు. ఈ స్మార్ట్ఫోన్ భారీ 6,500mAh బ్యాటరీని కలిగి ఉంది. దీన్ని ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే రెండు రోజులకు పైగా బ్యాటరీ లైఫ్ ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది. ఇక ధర విషయానికి వస్తే, భారతదేశంలో "టెక్నో కామన్ 50 అల్ట్రా 5G" ధర రూ. 39,999 నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అయితే కంపెనీ రూ. 3,000 విలువైన లాంఛ్ కూపన్ను అందిస్తోంది. దీనితో ఫోన్ అసలు ధర రూ. 36,999కి తగ్గుతుంది. వినియోగదారులు 6 నెలల వరకు 'నో-కాస్ట్ EMI' (వడ్డీ లేని వాయిదాల పద్ధతి) సదుపాయాన్ని కూడా పొందవచ్చు.
కలర్ ఆప్షన్లు: కంపెనీ ఈ స్మార్ట్ఫోన్ను మూడు రంగు ఎంపికలలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- సైప్రస్ గ్రీన్ (Cypress Green)
- మిస్టీ పర్పుల్ (Misty Purple)
- నెబ్యులా టైటానియం (Nebula Titanium)
సేల్ వివరాలు: భారత మార్కెట్లో దీని సేల్స్ జులై 21 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్న కస్టమర్లు కంపెనీ వెబ్సైట్తో పాటు అమెజాన్ (Amazon) ద్వారా కొనుగోలు చేయొచ్చు.
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