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ఆంథ్రోపిక్​తో TCS మెగా డీల్: 50 వేల మందికి క్లాడ్ AI సేవలు!

భారతీయ ఐటీ దిగ్గజం TCS, ఆంథ్రోపిక్‌తో చేతులు కలిపింది. దీని ద్వారా 50 వేల మంది ఉద్యోగులకు క్లాడ్ AI సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది.

TCS and Anthropic launch Global Premier Partnership to drive Enterprise AI scaling
TCS and Anthropic launch Global Premier Partnership to drive Enterprise AI scaling (Photo Credit- ETV Bharat And Canva via TCS and Anthropic)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 11:59 AM IST

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Hyderabad: భారత ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS), అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ AI సంస్థ 'ఆంథ్రోపిక్' (Anthropic) తో గురువారం ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా, TCS తన 50,000 మంది ఉద్యోగులకు ఆంథ్రోపిక్‌కు చెందిన 'క్లాడ్' (Claude) ఏఐ మోడళ్లను ఉపయోగించుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుంది.

ఈ భాగస్వామ్యం ముఖ్య లక్ష్యాలు:

  • నియంత్రిత రంగాలు: కఠినమైన నిబంధనలు ఉండే బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ (BFSI) వంటి రంగాలలో ఏఐ సాంకేతికత వినియోగాన్ని సురక్షితంగా విస్తరించడం.
  • ఉత్పాదకత పెంపు: సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో పనితీరును, ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచడం.
  • పూర్తిస్థాయి అమలు: పైలట్‌ (ప్రయోగాత్మక) దశలో ఉన్న AI ప్రాజెక్టులను ఉత్పత్తి స్థాయికి తీసుకురావడం.

ప్రత్యేక AI వ్యాపార విభాగం ఏర్పాటు: క్లాడ్ AI మోడల్స్ ఆధారంగా ఉమ్మడి పరిశ్రమల పరిష్కారాలను (Joint Industry Solutions) అందించడానికి, అలాగే ఏఐ సాంకేతికతలో నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి ఒక ప్రత్యేక బిజినెస్ యూనిట్‌ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు TCS ప్రకటించింది. ఈ యూనిట్‌కు క్లాడ్ మోడల్స్‌ను ఉపయోగించుకునే పూర్తి యాక్సెస్ లభిస్తుంది. నియంత్రిత రంగాల్లో AI ప్రాజెక్టులను పైలట్ నుంచి ప్రొడక్షన్‌కు తీసుకెళ్లడమే ఈ భాగస్వామ్యం ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ నేపథ్యంలో TCS నిర్వహణ, నియంత్రణ, అమలు నైపుణ్యాన్ని క్లాడ్ సామర్థ్యాలతో మేళవిస్తారు.

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