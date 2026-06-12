ఆంథ్రోపిక్తో TCS మెగా డీల్: 50 వేల మందికి క్లాడ్ AI సేవలు!
భారతీయ ఐటీ దిగ్గజం TCS, ఆంథ్రోపిక్తో చేతులు కలిపింది. దీని ద్వారా 50 వేల మంది ఉద్యోగులకు క్లాడ్ AI సేవలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తోంది.
Published : June 12, 2026 at 11:59 AM IST
Hyderabad: భారత ఐటీ దిగ్గజం టాటా కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ (TCS), అమెరికాకు చెందిన ప్రముఖ AI సంస్థ 'ఆంథ్రోపిక్' (Anthropic) తో గురువారం ఒక వ్యూహాత్మక భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. ఈ ఒప్పందంలో భాగంగా, TCS తన 50,000 మంది ఉద్యోగులకు ఆంథ్రోపిక్కు చెందిన 'క్లాడ్' (Claude) ఏఐ మోడళ్లను ఉపయోగించుకునే సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుంది.
ఈ భాగస్వామ్యం ముఖ్య లక్ష్యాలు:
TCS and @AnthropicAI come together to unlock new possibilities with AI. As a Global Premier Partner in the Claude Partner Network, TCS will bring powerful AI capabilities to enterprises, focused on accuracy, resilience and strong governance.— Tata Consultancy Services (@TCS) June 11, 2026
Together, we will help enterprises… pic.twitter.com/YFHGV1owyG
- నియంత్రిత రంగాలు: కఠినమైన నిబంధనలు ఉండే బ్యాంకింగ్, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్, ఇన్సూరెన్స్ (BFSI) వంటి రంగాలలో ఏఐ సాంకేతికత వినియోగాన్ని సురక్షితంగా విస్తరించడం.
- ఉత్పాదకత పెంపు: సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీరింగ్ విభాగాల్లో పనితీరును, ఉత్పాదకతను మెరుగుపరచడం.
- పూర్తిస్థాయి అమలు: పైలట్ (ప్రయోగాత్మక) దశలో ఉన్న AI ప్రాజెక్టులను ఉత్పత్తి స్థాయికి తీసుకురావడం.
ప్రత్యేక AI వ్యాపార విభాగం ఏర్పాటు: క్లాడ్ AI మోడల్స్ ఆధారంగా ఉమ్మడి పరిశ్రమల పరిష్కారాలను (Joint Industry Solutions) అందించడానికి, అలాగే ఏఐ సాంకేతికతలో నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి ఒక ప్రత్యేక బిజినెస్ యూనిట్ను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు TCS ప్రకటించింది. ఈ యూనిట్కు క్లాడ్ మోడల్స్ను ఉపయోగించుకునే పూర్తి యాక్సెస్ లభిస్తుంది. నియంత్రిత రంగాల్లో AI ప్రాజెక్టులను పైలట్ నుంచి ప్రొడక్షన్కు తీసుకెళ్లడమే ఈ భాగస్వామ్యం ప్రధాన లక్ష్యం. ఈ నేపథ్యంలో TCS నిర్వహణ, నియంత్రణ, అమలు నైపుణ్యాన్ని క్లాడ్ సామర్థ్యాలతో మేళవిస్తారు.