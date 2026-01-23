ETV Bharat / technology

టాటా మోటార్స్ తన టియాగో ఆధారిత ఫ్లీట్ కారు టాటా ఎక్స్‌ప్రెస్ సబ్ కాంపాక్ట్ సెడాన్‌లో పెట్రోల్, CNG వేరియంట్‌లను విడుదల చేసింది.

Tata Xpres ICE version launched
Tata Xpres ICE version launched (Photo Credit- Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 5:05 PM IST

Hyderabad: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్, ఫ్లీట్ మార్కెట్లో తన ఉనికిని బలోపేతం చేసుకోవడానికి టియాగో ఆధారిత ఫ్లీట్ కారు టాటా ఎక్స్‌ప్రెస్ సబ్ కాంపాక్ట్ సెడాన్‌లో పెట్రోల్, CNG వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. టాటా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను మొదటగా 2021లో భారత మార్కెట్‌లో విడుదల చేశారు, కానీ ఇప్పటి వరకు ఇది కేవలం ఎలక్ట్రిక్ వాహనంగా మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేది. ధరల విషయానికొస్తే, టాటా ఎక్స్‌ప్రెస్ పెట్రోల్ వేరియంట్ ధర రూ. 5.59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుండగా, ఎక్స్‌ప్రెస్ సీఎన్‌జీ వేరియంట్ ధర రూ. 6.59 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి మొదలవుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న టాటా ఫ్లీట్ డీలర్‌షిప్‌లలో ఈ కారు కోసం బుకింగ్‌లు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి.

టాటా ఎక్స్‌ప్రెస్ పవర్‌ట్రెయిన్: పవర్‌ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, టాటా ఎక్స్‌ప్రెస్ మోడల్‌లో అంతర్గత దహన యంత్రం కలిగిన టాటా టిగోర్ మోడల్‌లో ఉండే అదే 1.2-లీటర్, 3-సిలిండర్, రెవోట్రాన్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్​ను అమర్చారు. టిగోర్ పెట్రోల్ వెర్షన్‌లో 85 bhp శక్తిని, 113 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేసే ఈ ఇంజన్, ప్రత్యేకంగా 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే లభిస్తుంది.

మరోవైపు, CNG మోడల్ టాటా మోటార్స్ కొత్త ట్విన్-సిలిండర్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది, ఇది CNG ట్యాంక్ లోపల ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువ బూట్ స్పేస్‌ను అందిస్తుంది. పెట్రోల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ 419 లీటర్ల బూట్ స్పేస్‌ను అందిస్తుందని టాటా మోటార్స్ పేర్కొంది. ఇది EVలోని 293 లీటర్ల కంటే ఎక్కువ, కానీ కంపెనీ ఎక్స్‌ప్రెస్ సీఎన్‌జీకి సంబంధించిన ఎలాంటి గణాంకాలను అందించలేదు.

టాటా మోటార్స్ ప్రకారం, అంతర్గత దహన వాహనాలైన టాటా ఎక్స్‌ప్రెస్ శ్రేణి 3 సంవత్సరాలు లేదా ఒక లక్ష కిలోమీటర్ల ప్రామాణిక వారంటీ కవర్‌తో వస్తుంది. దీనిని 5 సంవత్సరాలు లేదా 1.8 లక్షల కిలోమీటర్ల వరకు పొడిగించుకోవచ్చు. ఈ లాంఛ్ సందర్భంగా, టాటా ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ లిమిటెడ్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ వివేక్ శ్రీవాస్తవ ఈ కారుకు సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలను పంచుకున్నారు.

"టాటా ఎక్స్‌ప్రెస్‌ను ప్రయాణీకులు, యజమానులు సహా ఫ్లీట్ కస్టమర్లు ఎదుర్కొంటున్న నిజమైన ఆపరేటింగ్ సవాళ్లను పరిష్కరించడానికి రూపొందించాము. మా ఫ్లీట్ కస్టమర్ల అవసరాలను తీర్చడానికి, సెగ్మెంట్​లో తొలిసారిగా 70-లీటర్ ట్విన్-సిలిండర్ CNG వేరియంట్‌ను పరిచయం చేయడం మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది దాని విభాగంలో అత్యంత ఉపయోగకరమైన బూట్ స్పేస్‌ను అందిస్తోంది, అలాగే అతిపెద్ద బూట్ స్పేస్‌ను కలిగి ఉన్న పెట్రోల్ వేరియంట్‌ను కూడా అందిస్తున్నాము." - వివేక్ శ్రీవాస్తవ, టాటా ప్యాసింజర్ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ లిమిటెడ్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్

