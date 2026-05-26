టాటా టియాగో EV ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్ రివీల్- ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!
మే 28న లాంఛ్ కానున్న టియాగో EV ఫేస్లిఫ్ట్ ఇంటీరియర్ను టాటా రివీల్ చేసింది. ఫ్లోటింగ్ స్క్రీన్స్, రియర్ AC వెంట్స్, కొత్త స్టైలింగ్తో వస్తోందని కన్ఫర్మ్ చేసింది.
Published : May 26, 2026 at 10:45 AM IST
Hyderabad: టాటా మోటార్స్ తన ఫేస్లిఫ్టెడ్ టియాగో EV ఇంటీరియర్ను రివీల్ చేసింది. మే 28న 2026 టాటా టియాగోతో పాటు దీన్ని లాంఛ్ చేయనున్నారు. ఈ అప్డేటెడ్ ఎలక్ట్రిక్ హ్యాచ్బ్యాక్ మరింత మోడ్రన్ క్యాబిన్, షార్ప్ ఎక్స్టీరియర్ డిజైన్, విస్తృతమైన ఫీచర్ లిస్ట్తో రానుంది. కానీ చవకైన EV సెగ్మెంట్లో మొదటి మోడల్కు పేరు తెచ్చిన ప్రాక్టికాలిటీ మాత్రం మారలేదు.
2026 టాటా టియాగో EV ఇంటీరియర్: మునుపటి మోడల్తో పోలిస్తే, ఈ ఫేస్లిఫ్టెడ్ టియాగో EV ఇంటీరియర్ను మరింత క్లీన్, పూర్తి EV-స్పెసిఫిక్ లుక్తో డిజైన్ చేశారు. డ్యూయల్-టోన్ బ్లాక్-అండ్-గ్రే కలర్ స్కీమ్ అలాగే ఉన్నా, మొత్తం ఫినిషింగ్ ఇప్పుడు మరింత అధునాతనంగా కనిపిస్తుంది. ఇందులో హారిజాంటల్ డ్యాష్బోర్డ్ లేఅవుట్ ఉంది. లేయర్డ్ టెక్స్చర్స్ క్యాబిన్ అంతటా అడ్డంగా ఉన్నాయి. దీనికి తోడు, ఫ్యాబ్రిక్-ర్యాప్డ్ అప్పర్ డ్యాష్బోర్డ్ ప్రీమియం టచ్ ఇస్తుంది.
డ్యాష్బోర్డ్పై రెండు ఫ్లోటింగ్ స్టైల్ డిస్ప్లేలు ఉంటాయి. ఒకటి టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, మరొకటి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్. ఎయిర్ కండిషనింగ్ కోసం టాటా ఫిజికల్ కంట్రోల్స్ను అలాగే ఉంచింది. టాక్టైల్ బటన్లు, రోటరీ నాబ్లతో క్లైమేట్ అడ్జస్ట్మెంట్ సులువుగా, ఇంట్యూటివ్గా ఉంటుంది. ఈ ఫ్లోటింగ్ స్క్రీన్ లేఅవుట్ అదనపు స్టోరేజ్ స్పేస్ను కూడా అందిస్తుంది. అంతేకాకుండా, ఈ కారులో ఫిజికల్ టాక్టైల్ ఆటోమేటిక్ విండో కంట్రోల్స్ కూడా ఉంటాయి.
కొత్త టియాగో EVలో వెనుక సీట్లకు సెపరేట్ AC వెంట్స్ ఇస్తున్నారు. వేసవిలో ఈ ఫీచర్ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా, టూ-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్పై స్టాండర్డ్ టాటా లోగో బదులు ఇల్యూమినేటెడ్ "Tata.ev" లోగో ఉంటుంది. దీంతో ఎలక్ట్రిక్, ICE వేరియంట్ల మధ్య డిఫరెన్స్ ఈజీగా తెలుస్తుంది.
2026 టాటా టియాగో EV ఎక్స్టీరియర్ అప్డేట్లు: 2026 టియాగో EV పాత మోడల్తో పోలిస్తే బాడీ కలర్లో క్లోజ్డ్-ఆఫ్ ఫ్రంట్ గ్రిల్తో వస్తుంది. ఇది సన్నని LED హెడ్ల్యాంప్లను, కనుబొమ్మ ఆకారంలో ఉండే DRLలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఇవి మరింత షార్ప్ లుక్ తీసుకొస్తాయి. వెర్టికల్ స్టైలింగ్ ఎలిమెంట్స్, యాంగులర్ ఇన్సర్ట్స్తో వచ్చే కొత్త బంపర్ ఓవరాల్ డిజైన్ను మరింత ప్రీమియంగా మారుస్తుంది.
సైడ్ ప్రొఫైల్లో కొత్త అలాయ్ వీల్స్, బ్లాక్ వీల్ ఆర్చ్ సరౌండ్స్, గ్లాస్-బ్లాక్ డోర్ మిర్రర్స్, షార్క్-ఫిన్ యాంటెన్నా, Tata.ev డోర్ బ్యాడ్జింగ్ ఉంటాయి. వెనుక భాగంలో రీడిజైన్ చేసిన వెర్టికల్ LED టెయిల్ ల్యాంప్స్ను టెయిల్గేట్పై గ్లాస్-బ్లాక్ స్ట్రిప్ కనెక్ట్ చేస్తుంది. దీంతో కారుకు మరింత విశాలమైన, అధునాతనమైన లుక్ వస్తుంది.
2026 టాటా టియాగో EV ఫీచర్లు, పవర్ట్రెయిన్: ఎలక్ట్రిక్ టియాగోలో 360-డిగ్రీ కెమెరా ఫీచర్ ఉంటుంది. దీంతో ఫేస్లిఫ్టెడ్ టియాగో EV, ఈ టెక్నాలజీ ఉన్న ఇండియాలోని అత్యంత చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ కార్లలో ఒకటిగా నిలుస్తుంది. దీంతోపాటు దీనిలో వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, క్రూజ్ కంట్రోల్, పుష్-బటన్ స్టార్ట్, ఆటో-ఫోల్డింగ్ మిర్రర్లు, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ట్రేలు, AC కంట్రోల్ ప్యానెల్ కింద USB టైప్-C పోర్టులు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి ఇతర ఫీచర్లు కూడా ఉండొచ్చు.
ఫేస్లిఫ్టెడ్ వెర్షన్లో ప్రస్తుత మోడల్లో ఉన్న 19.2kWh, 24kWh బ్యాటరీ ప్యాక్లనే కంటిన్యూ చేసే అవకాశం ఉంది. వీటితో క్లెయిమ్డ్ రేంజ్ వరుసగా 223km, 293km. అయితే ఈ ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్లో ఏవైనా యాంత్రిక మార్పులు ఉంటాయా లేదా అనే విషయంపై టాటా ఇంకా క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు MG కామెట్ EV, సిట్రన్ eC3. లాంఛ్ అనంతరం టియాగో EV వీటితో పోటీ కొనసాగిస్తుంది.