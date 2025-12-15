టాటా 'సియారా' టాప్ స్పెక్ ధరలు వెల్లడి- అత్యంత ఖరీదైన మోడల్ ఇదే!
ఎట్టకేలకూ సియారా "అకంప్లిష్డ్", "అకంప్లిష్డ్+" ధరలు రివీల్- పూర్తి చార్ట్ మీకోసం- ఓ లుక్కేయండి మరి!
Published : December 15, 2025 at 2:10 PM IST
Hyderabad: దేశీయ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ ఎట్టకేలకు తన కొత్త టాటా సియారా టాప్-స్పెక్ "అకంప్లిష్డ్", "అకంప్లిష్డ్+" ట్రిమ్లు ధరలను వెల్లడించింది. కంపెనీ ఇటీవలే వీటిలోని లో, మిడ్ రేంజ్ వేరియంట్ల ధరలను ప్రకటించగా, తాజాగా వీటి ధరలనూ రివీల్ చేసింది. దీంతో ఈ కొత్త సియారా లైనప్లోని అన్ని వేరియంట్ల ధరలు ఇప్పుడు అందుబాటులోకి వచ్చాయి.
ఈ టాప్ స్పెక్ ట్రిమ్ల ధరలు: భారత మార్కెట్లో "అకంప్లిష్డ్" ట్రిమ్ ధర రూ. 17.99 లక్షల నుంచి రూ. 19.99 లక్షల మధ్య ఉంటుంది. అదే సమయంలో "అకంప్లిష్డ్+" ట్రిమ్ ధర రూ. 20.29 లక్షల నుంచి రూ. 21.29 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉంది.
బుకింగ్ల వివరాలు: టాటా మోటార్స్ భారత మార్కెట్లో ఇప్పటికే అంటే డిసెంబర్ 16, 2025 నుంచి ఈ కొత్త "సియారా" బుకింగ్లను స్వీకరించడం మొదలుపెట్టనుంది. అయితే డెలివరీలు మాత్రం జనవరి 15, 2026 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు కంపెనీ అధికారిక వెబ్సైట్ లేదా సమీపంలోని డీలర్షిప్ను సందర్శించవచ్చు.
సియారా టాప్ స్పెక్ ట్రిమ్ల ఇంజిన్ వివరాలు: ముఖ్యంగా కంపెనీ 1.5-లీటర్, నేచురల్లీ-ఆస్పిరేటెడ్ రెవోట్రాన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్ను "అకంప్లిష్డ్" ట్రిమ్లో అందిస్తుంది. దీని ధర రూ. 17.99 లక్షలు. అయితే ఈ ఇంజిన్ ఫుల్లీ-లోడెడ్ "అకంప్లిష్డ్+" వేరియంట్లో అందుబాటులో ఉండదు.
టాటా 'సియారా' కేవలం ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్తో కూడిన 1.5-లీటర్ T-GDI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తుంది. దీని ధర "అకంప్లిష్డ్" వేరియంట్కు రూ. 19.99 లక్షలు, "అకంప్లిష్డ్+" వేరియంట్కు రూ. 20.99 లక్షలుగా నిర్ణయించారు.
సియారా వేరియంట్లు: ఈ కొత్త టాటా సియారా ధర భారతదేశంలో రూ. 11.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ధరతో ప్రారంభమవుతుంది. అయితే సియారాను కంపెనీ కస్టమర్ల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఏడు విభిన్న వేరియంట్లలో ప్రవేశపెట్టింది. అవి:
- స్మార్ట్+
- ప్యూర్
- ప్యూర్+
- అడ్వెంచర్
- అడ్వెంచర్+
- అకంప్లిష్డ్
- అకంప్లిష్డ్+
వీటిలో సియారా "ప్యూర్", "ప్యూర్+" వేరియంట్ల ధరలు వరుసగా రూ. 12.99 లక్షలు, రూ. 14.49 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. సింపుల్ ఫీచర్-ప్యాక్డ్, బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ SUV కోసం చూస్తున్నవారికి ఈ ట్రిమ్లు మంచి ఆప్షన్ అని చెప్పొచ్చు. అలాగే మరింత అడ్వెంచర్ కోరుకునే డ్రైవర్ల కోసం రూపొందించిన "అడ్వెంచర్", "అడ్వెంచర్+" ట్రిమ్ల ధరలు రూ. 15.29 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ మొత్తం వేరియంట్లపై మరిన్ని వివరాల కోసం కింది పట్టికపై ఓ లుక్కేయండి.
|టాటా సియారా వేరియంట్లు
|టాటా సియారా ఇంజిన్ ఆప్షన్లు
|ట్రాన్స్మిషన్
|స్మార్ట్+
|ప్యూర్
|ప్యూర్+
|అడ్వెంచర్
|అడ్వెంచర్+
|అకంప్లిష్డ్
|అకంప్లిష్డ్+
|1.5 NA రెవోట్రాన్ పెట్రోల్ ఇంజిన్
|MT
|రూ. 11.49 లక్షలు
|రూ. 12.99 లక్షలు
|రూ. 14.49 లక్షలు
|రూ. 15.29 లక్షలు
|రూ. 15.99 లక్షలు
|రూ. 17.99 లక్షలు
|-
|DCT
|-
|రూ. 14.49 లక్షలు
|రూ. 15.99 లక్షలు
|రూ. 16.79 లక్షలు
|-
|-
|-
|1.5 T-GDI టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్
|AT
|-
|-
|-
|-
|రూ. 17.99 లక్షలు
|రూ. 19.99 లక్షలు
|రూ. 20.99 లక్షలు
|1.5 క్రయోజెట్ డీజిల్ ఇంజిన్
|MT
|రూ. 12.99 లక్షలు
|రూ. 14.99 లక్షలు
|రూ. 15.99 లక్షలు
|రూ. 16.49 లక్షలు
|రూ. 17.19 లక్షలు
|రూ. 18.99 లక్షలు
|రూ. 20.29 లక్షలు
|AT
|-
|రూ. 15.99 లక్షలు
|రూ. 17.49 లక్షలు
|-
|రూ. 18.49 లక్షలు
|రూ. 19.99 లక్షలు
|రూ. 21.29 లక్షలు
వీటిలో టాటా సియారా "అకంప్లిష్డ్" డీజిల్ కారు మాన్యువల్ వేరియంట్ ధర రూ. 18.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్), ఆటోమేటిక్ వెర్షన్ ధర రూ. 19.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. సియారా "అకంప్లిష్డ్+" డీజిల్ కారు మాన్యువల్ వేరియంట్ ధర రూ. 20.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). అదే సమయంలో ఆటోమేటిక్ ఆప్షన్ ధర రూ. 21.29 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్)గా ఉంది. దీంతో ఇది "సియారా" పోర్ట్ఫోలియోలో అత్యంత ఖరీదైన మోడల్గా నిలిచింది.
టాటా సియారా అకంప్లిష్డ్, అకంప్లిష్డ్+ ఫీచర్లు: టాటా సియారా "అడ్వెంచర్+" ట్రిమ్తో పోలిస్తే, "అకంప్లిష్డ్" వేరియంట్ లెవల్ 2 ADAS, లెథరెట్ అప్హోల్స్టరీ, ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ హెడ్-అప్ డిస్ప్లే, డాల్బీ అట్మాస్తో 12 JBL బ్లాక్ స్పీకర్లు, డ్రైవర్ సీటు కోసం 6-వే పవర్ అడ్జస్ట్మెంట్తో వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, వైర్లెస్ ఛార్జర్, పుడిల్ ల్యాంప్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్ (డ్యాష్బోర్డ్ మాత్రమే), ఎక్స్ప్రెస్ కూలింగ్ వంటి అనేక ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ "అకంప్లిష్డ్+" వేరియంట్లో మూడవ స్క్రీన్ (ఫ్రంట్ ప్యాసింజర్ కోసం), 22 ఫీచర్లతో లెవల్ 2+ ADAS, డ్రైవర్ సీటు కోసం మెమరీ ఫంక్షన్, గెస్టర్ కంట్రోల్తో కూడిన పవర్డ్ టెయిల్గేట్, వెనుక ప్రయాణీకుల కోసం రెండు 65W USB-C పోర్ట్లు ఉన్నాయి.