టాటా సియారాలో కొత్తగా 'లెజెండ్ ఎడిషన్'- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
టాటా మోటార్స్ తన ప్రసిద్ధ SUV సియారాలో కొత్తగా 'లెజెండ్ ఎడిషన్'ను విడుదల చేసింది. దీని ప్రారంభ ధర రూ.11.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూం).
Published : September 18, 2026 at 7:25 PM IST
Hyderabad: పండుగ సీజన్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని దేశీయ దిగ్గజం టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ SUV టాటా సియారా 'లెజెండ్ ఎడిషన్'ను లాంఛ్ చేసింది. కంపెనీ దీని ధరను రూ.11.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూం)గా నిర్ణయించింది. దీంతో రూ.15 లక్షల లోపు ధరలో కొత్త SUV కోసం చూస్తున్న వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్గా నిలుస్తుంది.
టాటా సియారా ఫీచర్-లోడెడ్ 'అకాంప్లిష్డ్' వేరియంట్లకు డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఎంట్రీ-లెవల్ లేదా మిడ్-స్పెక్ ట్రిమ్ను కోరుకునే కస్టమర్లు మరిన్ని ఫీచర్లను డిమాండ్ చేస్తున్నారని కంపెనీ తెలిపింది. ఆ లోటును పూడ్చేందుకే ఈ లెజెండ్ సిరీస్ను తీసుకొచ్చినట్లు వెల్లడించింది.
ఈ లెజెండ్ సిరీస్ ప్రస్తుత సియారా వేరియంట్లకు అదనపు ఫీచర్లు, స్టైలింగ్ ప్యాక్ను జోడిస్తుంది. ఇప్పటివరకు కేవలం టాప్-స్పెక్ వేరియంట్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉండే ప్రత్యేక ఫీచర్లు, కంఫర్ట్ ఇందులో లభించనున్నాయి.
టాటా సియారా లెజెండ్ సిరీస్లో కొత్తగా ఏముంది?: నివేదికల ప్రకారం, ఇప్పటికే ఉన్న టాటా సియారా వేరియంట్లు (Smart+, Pure, Pure+, Adventure+)తో పాటు ఈ కొత్త లెజెండ్ ఎడిషన్ అందుబాటులోకి వస్తోంది. అలాగే, 'Pure (O) Legend' అనే సరికొత్త ఎంట్రీ-లెవల్ వేరియంట్ను కూడా పరిచయం చేశారు.
స్టాండర్డ్ ఎంట్రీ-లెవల్ 'Smart+' వేరియంట్ కంటే రూ.50 వేలు అధికంగా ఉండే 'Smart+ Legend' వేరియంట్లో లెదరెట్ సీట్లు, డోర్లు & ఆర్మ్రెస్ట్లపై లెదరెట్ ట్రిమ్, ఆటో-ఫోల్డింగ్ అవుట్సైడ్ రియర్-వ్యూ మిర్రర్స్ (ORVMలు), స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్, రూఫ్ రైల్స్, 17-అంగుళాల స్టీల్ వీల్స్కు వీల్ కవర్లు వంటి అదనపు ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
అయితే, ఈ వేరియంట్లో ఇప్పటికీ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ స్క్రీన్ లేదు. దీనివల్ల, కస్టమర్లు అధీకృత డీలర్షిప్ వద్ద టచ్స్క్రీన్ సిస్టమ్ను ఇన్స్టాల్ చేయించుకుంటేనే స్టీరింగ్-మౌంటెడ్ కంట్రోల్స్ పనిచేస్తాయి.
|టాటా సియారా లెజెండ్ వేరియంట్లు
|1.5-లీటర్ NA పెట్రోల్ MT
|1.5-లీటర్ డీజిల్ MT
|1.5-లీటర్ NA పెట్రోల్ AT
|1.5-లీటర్ డీజిల్ AT
|1.5-లీటర్ T-GDI AT
|స్మార్ట్ ప్లస్ (Smart+)
|రూ. 11.99 లక్షలు
|రూ. 13.49 లక్షలు
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|ప్యూర్ (Pure)
|రూ. 13.79 లక్షలు
|రూ. 15.24 లక్షలు
|రూ. 14.99 లక్షలు
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|ప్యూర్ (O) [Pure (O)]
|రూ. 14.29 లక్షలు
|రూ. 15.74 లక్షలు
|రూ. 15.59 లక్షలు
|రూ. 16.99 లక్షలు
|--
|ప్యూర్ ప్లస్ (Pure+)
|రూ. 14.99 లక్షలు
|రూ. 16.44 లక్షలు
|రూ. 16.29 లక్షలు
|రూ. 17.74 లక్షలు
|--
|అడ్వెంచర్ ప్లస్ (Adventure+)
|రూ. 16.99 లక్షలు
|రూ. 18.19 లక్షలు
|రూ. 18.29 లక్షలు
|రూ. 19.49 లక్షలు
|రూ. 18.99 లక్షలు
'Pure Legend' వేరియంట్ విషయానికొస్తే, దీని ధర సాధారణ 'Pure' ట్రిమ్ కంటే రూ. 65,000 ఎక్కువ. ఇందులో 17-అంగుళాల డ్యూయల్-టోన్ అల్లాయ్ వీల్స్, వాషర్తో కూడిన రియర్ వైపర్, 'Smart+' ట్రిమ్ తరహాలో లెదరెట్ అప్హోల్స్టరీ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి.
టాటా సియారా శ్రేణిలో కొత్తగా 'Pure (O) Legend' వేరియంట్ను జోడించారు. దీని ధర 'Pure Legend' వేరియంట్ కంటే రూ.50,000 ఎక్కువ. ఈ అదనపు ధరకు పనోరమిక్ సన్రూఫ్, ఆటోమేటిక్ హెడ్లైట్లు, రెయిన్-సెన్సింగ్ వైపర్లు వంటి ఫీచర్లు ఇందులో లభిస్తాయి.
కంపెనీ 'Pure+ Legend' వేరియంట్లో అత్యంత కీలక మార్పులను ప్రవేశపెట్టింది. దీని ధర సాధారణ 'Pure+' వేరియంట్ కంటే రూ.50,000 ఎక్కువ. ఈ ధరకు పూర్తి లెథరెట్ ఇంటీరియర్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, 6-వే పవర్ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు, ఫ్రంట్ సీట్లకు ఎక్స్టెండబుల్ థై సపోర్ట్, బాస్ మోడ్, వెనుక ప్రయాణికుల కోసం రెండు 65W USB-C ఛార్జింగ్ పాయింట్లు వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది.
ధరల పెంపు టాటా సియారా 'Adventure+ Legend' విషయంలో అత్యధికంగా ఉంది. ఇది సాధారణ 'Adventure+' వేరియంట్ కంటే ఏకంగా రూ.85,000 అధికం. సాధారణ 'Adventure+'లోని అన్ని ఫీచర్లతో పాటు, ఇందులో ఫుల్ లెదరెట్ ఇంటీరియర్, వైర్లెస్ ఛార్జర్, పవర్డ్ డ్రైవర్ సీట్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు వంటి సౌకర్యాలు లభిస్తాయి.
టాటా సియారా ఇంజిన్ ఎంపికలు: పవర్ట్రెయిన్ విషయానికొస్తే, అన్ని వేరియంట్లు 1.5-లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్తో వస్తాయి. మాన్యువల్ ట్రాన్స్మిషన్లో 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది. అయితే, 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్ కేవలం 'Adventure+ Legend' వేరియంట్లో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.