టాటా సియెర్రా వచ్చేసిందోచ్- ధర ఎంతంటే?

భారత మార్కెట్​లో "టాటా సియెర్రా" లాంఛ్- ధర, ఫీచర్ల వివరాలు ఇవే!

New Tata Sierra Launched in India
New Tata Sierra Launched in India (Photo Credit- Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 5:17 PM IST

4 Min Read
Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ ఎట్టకేలకూ తన కొత్త SUV "టాటా సియెర్రా"ను భారతదేశంలో విడుదల చేసింది. కంపెనీ 2003లో దీన్ని నిలిపివేసి, మళ్లీ ఇప్పుడు ఈ ఐకానిక్ సియెర్రా నేమ్‌ప్లేట్​ను తీసుకురావడం గమనార్హం. ఇది కొత్త డిజైన్, ఇంజిన్ ఎంపికలు, ఫీచర్లు, కొంగొత్త కలర్ పాలెట్‌ను కలిగి ఉంది. టాటా దీన్ని మిడ్-సైజ్ విభాగంలో ప్రవేశపెట్టింది. మరెందుకు ఆలస్యం దీని ధర, ఫీచర్లతో పాటు మరిన్ని వివరాలను ఓసారి పరిశీలిద్దాం రండి.

2025 టాటా సియెర్రా ధర: కంపెనీ ఈ కొత్త "టాటా సియెర్రా"ను రూ. 11.49 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదల చేసింది. భారత మార్కెట్​లో దీని బుకింగ్​లు డిసెంబర్ 16, 2025 నుంచి ఓపెన్ కానున్నాయి. ఆసక్తి ఉన్నవారు ఇందుకోసం కంపెనీ అధికారిక వెబ్‌సైట్ ద్వారా లేదా సమీపంలోని డీలర్‌షిప్‌ను సందర్శించవచ్చు. ఇక ఈ SUV డెలివరీలు జనవరి 15, 2025 నుంచి ప్రారంభంకానున్నాయి.

కలర్ ఆప్షన్స్: కంపెనీ ఈ వాహనాన్ని ఆరు విభిన్న రంగు ఎంపికలలో విడుదల చేసింది. అవి:

  • మున్నార్ మిస్ట్
  • అండమాన్ అడ్వెంచర్
  • బెంగాల్ రూజ్
  • కూర్గ్ క్లౌడ్స్
  • ప్యూర్ గ్రే
  • ప్రిస్టైన్ వైట్

మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: భారతదేశంలో ఈ కొత్త "టాటా సియెర్రా".. హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా, హోండా ఎలివేట్‌లతో పోటీపడుతుంది.

Tata Sierra 2025
Tata Sierra 2025 (Photo Credit- Tata Motors)

టాటా సియెర్రా డిజైన్: ఇది ఇంతకుముందు నిలిపివేసిన "టాటా సియెర్రా" నుంచి ప్రేరణ పొందిన బాక్సీ డిజైన్‌ను కలిగి ఉంది. కానీ దీనికి ఆధునిక టచ్‌ను అందించే మోడ్రన్ ఎలిమెంట్స్​ను అందించారు. ఇది విలక్షణమైన సమకాలీన రూపాన్ని ఇస్తుంది. ఈ మిడ్-సైజ్ SUV ముందు వైపు కనెక్టెడ్ LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌లైట్‌లు, LED DRLలు, 'Sierra' లెటరింగ్ కింద బ్రాండ్ లోగోతో కూడిన గ్లోస్-బ్లాక్ ప్యానెల్‌ను కలిగి ఉంది. దీని బంపర్ గ్లాస్-బ్లాక్ యాక్సెంట్స్, ఫాక్స్ సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్​తో వస్తుంది. దీనికి ఇరువైపులా రెండు పిక్సెల్ ఆకారపు LED ఫాగ్ ల్యాంప్‌లు ఉన్నాయి. ఇవి వాహనానికి క్లీన్, అధునాతన రూపాన్ని అందిస్తాయి.

Tata Sierra 2025
Tata Sierra 2025 (Photo Credit- Tata Motors)

టాటా సియెర్రా ఆధునిక రూపాన్ని ఫ్లష్-టైప్ డోర్ హ్యాండిల్స్ ద్వారా మరింత మెరుగుపరిచారు. ఇది దాని ఆకర్షణను మరింత పెంచుతుంది. దీనికి ఒరిజినల్ టాటా సియెర్రాలో ఉన్న వంపుతిరిగిన గ్లాస్ విండోలు లేనప్పటికీ, B, C-స్తంభాల మధ్య ఖాళీ కలర్ విభాగం ఇలాంటి విజువల్ ఎఫెక్ట్​ను అందిస్తుంది. ఇతర కీలకాంశాలలో 19-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్, వీల్ ఆర్చ్‌లు, తలుపులపై బ్లాక్ బాడీ క్లాడింగ్, బ్లాక్ ORVMలు, బ్లాక్ రూఫ్ రైల్స్ ఉన్నాయి. ఇవి దాని బోల్డ్, మోడ్రన్ లుక్​ను మరింత పెంచుతాయి.

వెనుక ప్రొఫైల్ గురించి మాట్లాడుకుంటే టాటా సియెర్రా ఫుల్-వెడల్పు గల LED టెయిల్‌లైట్ బార్‌ను కలిగి ఉంది. ఇది కారు వెనుక భాగానికి క్లీన్ లుక్ ఇస్తుంది. దీని వెనుక బంపర్ ముందు వైపు మాదిరిగానే ఉంటుంది. గ్లోస్-బ్లాక్ యాక్సెంట్‌లు, దాని మినిమలిస్ట్ డిజైన్‌ను బ్రేక్​ చేసే ఫాక్స్ సిల్వర్ స్కిడ్ ప్లేట్‌తో ఉంటుంది.

కొత్త టాటా సియెర్రా ఇంటీరియర్: టాటా సియెర్రా లోపలి భాగంలో మూడు డ్యాష్‌బోర్డ్ స్క్రీన్‌లు ఉన్నాయి: ఒకటి డ్రైవర్ డిస్ప్లే కోసం, రెండవది ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ కోసం. ఇవి రెండింటి మధ్య కంటెంట్‌ను సింక్ చేయగలవు. ఇంకా కారులో టాటా కర్వ్ మాదిరిగానే ఫోర్-స్పోక్ స్టీరింగ్ వీల్, ప్రకాశవంతమైన టాటా లోగో, టచ్-సెన్సిటివ్ కంట్రోల్స్​​ ఉన్నాయి.

Interior of the new Tata Sierra SUV
Interior of the new Tata Sierra SUV (Photo Credit- Tata Motors)

కారు క్యాబిన్ బ్లాక్, బ్రౌన్ కలర్ థీమ్​ను కలిగి ఉంది. దీని పెద్ద పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్ C-పిల్లర్ వరకు విస్తరించి, వెంటిలేటెడ్ అనుభూతిని ఇస్తుంది. లోపల ఇది ఐదు సీట్లను కలిగి ఉంది. డ్యూయల్-టోన్ లేత గోధుమరంగు, బూడిద రంగు స్కీమ్ ఫినిషింగ్​తో వస్తుంది. కారులోని అన్ని సీట్లలో సర్దుబాటు చేయగల హెడ్‌రెస్ట్‌లు, త్రీ-పాయింట్ సీట్‌బెల్ట్‌లు ఉన్నాయి.

ఇతర ఫీచర్లు: దీనిలో డ్యూయల్-జోన్ ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, వైర్‌లెస్ ఫోన్ ఛార్జర్, పవర్డ్ & వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, రియర్ సన్‌షేడ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్ 2 ADAS, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ వంటి ఇతర ఫీచర్లు ఉన్నాయి.

కొత్త టాటా సియెర్రా ఇంజిన్: ఈ కొత్త సియెర్రాతో కంపెనీ తన ఫ్లాగ్‌షిప్ 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టింది. ఆటో ఎక్స్‌పో 2023లో మొదటిసారి ప్రదర్శించిన ఈ ఇంజిన్​ను డిసెంబర్ 9న పెద్ద టాటా హారియర్, టాటా సఫారీలలో కూడా ప్రవేశపెట్టనుంది. ఈ ఇంజిన్ సుమారుగా 168 bhp, 280 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్‌లతో అందుబాటులో ఉంటుంది.

టాటా సియెర్రాకు ఇది ఒక్కటే కొత్త ఇంజిన్ కాదు, గతంలో నివేదించినట్లుగా టాటా ఈ SUVతో 1.5-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్‌ను కూడా అందిస్తుంది. అంతేకాక టాటా కర్వ్, టాటా నెక్సాన్లలో ఇప్పటికే ఉపయోగించిన 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్​ను కూడా దీనిలో అందిస్తున్నారు. ఇది 116 bhp, 260 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికలతో వస్తుంది.

