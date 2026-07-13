సియారా 'జూబ్లీ ఎడిషన్'ను లాంఛ్- ధర, ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?
టాటా సియారా 50,000 అమ్మకాల మైలురాయిని పురస్కరించుకుని కంపెనీ 'జూబ్లీ ఎడిషన్'ను లాంఛ్ చేసింది. దీని ధర రూ. రూ. 11.99 లక్షలతో ప్రారంభమవుతుంది.
Published : July 13, 2026 at 10:21 AM IST
Hyderabad: టాటా మోటార్స్ తన పాపులర్ మిడ్సైజ్ SUV 'సియారా' (Sierra)లో సరికొత్త 'జూబ్లీ ఎడిషన్' (Jubilee Edition)ను లాంఛ్ చేసింది. సియారా మోడల్ 50,000 యూనిట్ల అమ్మకాల మైలురాయిని చేరుకున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకుని కంపెనీ ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్ను తీసుకువచ్చింది.
అయితే, కొత్త ట్రిమ్ లెవెల్ కాదని గమనించాలి. ఇది మార్కెట్లో అందుబాటులో ఉన్న Smart+, Pure, Adventure వేరియంట్ల కోసం ప్రత్యేకంగా డిజైన్ చేసిన యాక్సెసరీస్ ప్యాకేజీ (Accessory Package). ఈ యాక్సెసరీలను డీలర్షిప్ వద్దే ఫిట్ చేస్తారు. దీంతో కస్టమర్లు యాక్సెసరీలతో కూడిన సియారాను నేరుగా షోరూమ్ నుంచే తీసుకెళ్లవచ్చు.
వేరియంట్ల వారీగా వివరాలు: సియారా ఎంట్రీ-లెవల్ స్మార్ట్ ప్లస్ జూబ్లీ ఎడిషన్లో ఫ్రంట్ గ్రిల్ యాడ్-ఆన్, టెయిల్గేట్ క్లాడింగ్తో పాటు, రూఫ్ రైల్స్, సెమీ-లెదరెట్ సీట్ కవర్లు, 4-స్పీకర్ల సెటప్, వైర్లెస్ యాపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్తో కూడిన 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. అదనంగా, ఇందులో రియర్ పార్కింగ్ కెమెరా కూడా ఉంది. ఈ వేరియంట్ ధరలు రూ. 11.99 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
దీనికి ఒక మెట్టు పైన ప్యూర్ జూబ్లీ ఎడిషన్ ఉంది. ఇందులో అవే గ్రిల్, టెయిల్గేట్ క్లాడింగ్ ఉన్నప్పటికీ, వీల్ ఆర్చ్ క్లాడింగ్, పార్సెల్ ట్రే, మాగ్నెటిక్ సన్షేడ్స్, లెదరెట్ సీట్ కవర్లు, లెదరెట్ స్టీరింగ్ వీల్ కవర్ వంటి ఫీచర్లు అదనంగా లభిస్తాయి. దీని ప్రారంభ ధర రూ. 13.39 లక్షలు.
వీటితో పాటు, కంపెనీ 'అడ్వెంచర్ జూబ్లీ ఎడిషన్' (Adventure Jubilee Edition) పేరుతో మరో వేరియంట్ను కూడా విడుదల చేసింది. మరింత దృఢమైన (rugged) రూపాన్ని కోరుకునే కొనుగోలుదారుల కోసం దీనిని రూపొందించారు. ఇందులో టాటా సమగ్రమైన 'ROQ' యాక్సెసరీ కిట్ ఉంటుంది. ఇందులో ఫ్రంట్ అండ్ రియర్ స్కిడ్ ప్లేట్లు, హుడ్ స్కూప్, విండో లైన్, వీల్ ఆర్చ్ క్లాడింగ్, అలాగే బాడీ డీకాల్స్, డాష్క్యామ్ వంటివి ఉన్నాయి. ఈ వేరియంట్ ధరలు రూ. 16.19 లక్షల నుంచి ప్రారంభమవుతాయి.
అయితే కస్టమర్లు ఈ యాక్సెసరీ బండిల్ ప్యాకేజీని మొత్తం ఒకేసారి కొనుగోలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. తమకు నచ్చిన యాక్సెసరీలను విడివిడిగా ఎంచుకునే సదుపాయం ఉంది. వినియోగదారులు తమ అవసరాలకు తగినట్లుగా కారును కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు.
ఇంజిన్ వివరాలు: సియారాలో ఎలాంటి మెకానికల్ మార్పులు జరగలేదు. ఇది మునుపటిలాగే అవే ఇంజిన్ ఆప్షన్లతో లభిస్తుంది. అవి:
- 1.5-లీటర్ నాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్
- 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్
- 1.5-లీటర్ డీజిల్
మార్కెట్లో దీని ప్రత్యర్థులు: సియారా గతేడాది నవంబర్లో లాంఛ్ అయింది. దీని డెలివరీలు జనవరిలో ప్రారంభమయ్యాయి. ఇది హ్యుందాయ్ క్రెటా, కియా సెల్టోస్, మారుతి గ్రాండ్ విటారా, టొయోటా హైరైడర్, రెనో డస్టర్ వంటి కార్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తుంది. తాజాగా ఈ కొత్త జూబ్లీ ఎడిషన్ లాంఛ్ తీవ్రమైన పోటీ ఉన్న ఈ సెగ్మెంట్లో సియారా అమ్మకాలను మరింత పెంచుకోవడంలో టాటా మోటార్స్కు సహాయపడుతుంది.