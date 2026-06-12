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టాటా సియారా EV ఎంట్రీకి ముహూర్తం ఫిక్స్: డిజైన్ ఎలా ఉంటుందంటే?

టాటా మోటార్స్ తమ సరికొత్త టాటా సియారా EV ప్రొడక్షన్ మోడల్‌ను భారత మార్కెట్లో జూన్ 30, 2026న అధికారికంగా ఆవిష్కరించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

Tata Sierra
Tata Sierra (Photo Credit- Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 12, 2026 at 10:41 AM IST

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Hyderabad: స్వదేశీ కార్ల తయారీ సంస్థ టాటా మోటార్స్ చాలా కాలంగా తమ కొత్త టాటా సియారా EVని లాంఛ్ చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఇప్పుడు కంపెనీ ఈ కారు ప్రొడక్షన్-రెడీ మోడల్‌ను జూన్ 30, 2026న ప్రదర్శించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

ఈ ఎలక్ట్రిక్ SUVని మొదట ఆటో ఎక్స్‌పో 2020లో కాన్సెప్ట్ రూపంలో ఆవిష్కరించారు. ఆ తర్వాత ఆటో ఎక్స్‌పో 2023లోనూ ప్రదర్శించారు. అనంతరం, 2025 చివర్లో, ICE టాటా సియారాతో పాటు దీని ప్రొడక్షన్-రెడీ వెర్షన్‌ను కూడా చూపించారు. ఇది దాని ఫైనల్​ లుక్​పై ఒక అవగాహనను ఇచ్చింది.

టాటా సియారా EV పవర్‌ట్రెయిన్: ఈ మోడల్​ కంపెనీ EV శ్రేణిలో "టాటా కర్వ్ EV"కి పైన, "హారియర్ EV" కింద అంటే మిడిల్ పొజిషన్​లో ఉంటుంది. ఈ వాహనం కంపెనీకి చెందిన 'acti.ev+' ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా రూపొందిస్తారు (ఇదే ఆర్కిటెక్చర్ టాటా హారియర్ EVకి కూడా ఆధారం). కాబట్టి సియారా EVలో కూడా "హారియర్ EV"లో లభించే 65kWh, 75kWh బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు.

టాటా సియారా EV RWD, AWD వెర్షన్లు రెండింటిలోనూ అందుబాటులోకి రావచ్చని టాటా మోటార్స్ చీఫ్ కమర్షియల్ ఆఫీసర్ వివేక్ శ్రీవాత్సవ ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించారు. అయితే ఇందులో AWD ఆప్షన్ కేవలం 75kWh బ్యాటరీ వేరియంట్‌కే పరిమితం అయ్యే అవకాశం ఉంది.

టాటా సియారా EV డిజైన్: డిజైన్ పరంగా సియెరా EVని ICE వెర్షన్ నుంచి వేరు చేసేందుకు టాటా కొన్ని కీలక మార్పులు చేసింది. క్లోజ్డ్ గ్రిల్, రీడిజైన్డ్ ఫ్రంట్ బంపర్ వంటివి EV స్పెసిఫిక్ ఎలిమెంట్స్‌గా నిలుస్తాయి.

అయితే, టీజర్‌లో EV, ICE సియారా అలాయ్ వీల్స్ డిజైన్​లు ఒకేలా కనిపిస్తున్నప్పటికీ, EV వెర్షన్‌ను వేరుగా చూపించేందుకు వాటి లుక్‌లో కొన్ని మార్పులు ఉండొచ్చు. టాటా మోటార్స్‌కు చెందిన మిగతా EVల మాదిరిగానే, ఈ కారుపైనా '.ev' బ్యాడ్జింగ్‌ ఉంటుంది.

టాటా సియారా EV ఇంటీరియర్: ఇంటీరియర్ విషయానికి వస్తే, టాటా సియారా EV, ICE వెర్షన్ మాదిరిగానే క్యాబిన్ లేఅవుట్‌ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. దీని టాప్-స్పెక్ వేరియంట్లలో ట్రిపుల్-స్క్రీన్ సెటప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందులో 10.25-అంగుళాల డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, 12.3-అంగుళాల సెంట్రల్ టచ్‌స్క్రీన్, 12.3-అంగుళాల ప్యాసింజర్ స్క్రీన్ ఉంటాయి.

దీంతో పాటు, కారు దిగువ వేరియంట్లలో డ్యూయల్-స్క్రీన్ సెటప్, హెడ్-అప్ డిస్ప్లే (HUD)ను అందించవచ్చు. పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, పవర్డ్ అండ్ వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, ప్రీమియం ఆడియో సిస్టమ్, వివిధ డ్రైవ్ మోడ్​లు ఉండే అవకాశం ఉంది.

కొత్త టాటా సియెర్రా EV అంచనా ధర: టాటా సియారా EV ధర విషయానికి వస్తే, ఈ కారును రూ. 18 లక్షల నుంచి రూ. 25 లక్షల రేంజ్​లో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. ఇది కర్వ్ EV (ధర రూ. 16.99 లక్షల నుంచి రూ. 19.19 లక్షల), హారియర్ EV (ధర రూ. 21.49 లక్షల నుంచి రూ. 28.99 లక్షల) మధ్య స్థానాన్ని ఆక్రమిస్తుంది.

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